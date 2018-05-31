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Xiaomi Mi 8 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Merakla beklenen Xiaomi Mi 8 amiral gemisi tanıtıldı. Agresif ekran tasarımı, gelişmiş yüz tanıma sistemi, çift GPS modülü dikkat çekici. Xiaomi Mi 8 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
12 ay (Son Güncelleme: 12 ay)
31,8b
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153
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Beklenen gün geldi ve nihayet Xiaomi’nin merakla beklenen yeni amiral gemisi Mi 8 resmi olarak tanıtıldı. Önceki nesillere göre tasarım konusunda ciddi değişikliklere uğrayan yeni model Android dünyasında da bir ilke imza atıyor.

Xiaomi Mi 8 özellikleri

İlk olarak Xiaomi Mi 7 isimlendirmesinin atlandığını belirtelim. Yani Mi 7 modeli olmayacak. Firma sekizinci kuruluş yılına özel olarak amiral gemisinin ismini Mi 8 olarak değiştirmeye karar verdi.

Xiaomi Mi 8 isim dışında tasarım olarak da radikal değişikliklere imza atmış durumda. Amiral gemi tarafında çentikli tasarıma geçiş yapan Xiaomi çok agresif bir ekran-kasa oranı elde etmiş. Yaklaşık yüzde 88 civarında. Tasarım bize biraz Mi Mix serisini hatırlatıyor.

 

Xiaomi Mi 8 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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Xiaomi Mi 8 modelinde 6.21 inçlik 2248x1080 piksel çözünürlüğünde bir ekran yer alıyor. Ekran AMOLED tabanlı ve Samsung üretimi. Ayrıca Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Ekran 600 nit parlaklık değeri ile dış mekanlarda en iyi görüş imkanını sunuyor. Kontrast oranı ise 60000:1. Xiaomi de ekrana entegre parmak izi okuyucu trendine katılarak yeni teknolojiyi desteklediğini göstermiş oldu. Parmak izi okuyucu ayrı bir versiyonda ise arka kısma yerleştirilmiş. Yani iki farklı versiyon söz konusu. Ekrana entegre olan Explorer Edition içerisinde yer alacak. 

Snapdragon 845 yonga setinden gücünü alan model 6GB/8GB LPDDR4X RAM ve 64GB/128GB UFS 2.1 depolama seçenekleri ile gelecek. Şeffaf kasa seçeneği ile iç kısımda yer alan bileşenleri görebilmeniz mümkün oluyor. Şeffaf kasa yine Explorer Edition versiyonunda.

 

Xiaomi Mi 8 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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Arka kamera 12MP+12MP çözünürlüğünde SONY IMX363 sensörlerden oluşuyor. 4 eksenli OIS ile desteklenen sensörlerin piksel boyutu 1.4 mikron metre. Böylece düşük ışıkta çok daha iyi sonuçlar alabiliyor. DxOMark üzerinde 105 fotoğraf puanı ile Xiaomi Mi 8 en iyi kameralardan birine sahip durumda. Ön kamera da 20MP çözünürlüğünde ve büyük piksellere sahip. Yapay zeka teknolojileri her iki kamerada da en iyi sonucu vermeyi amaçlıyor. Örneğin Studio Lighting portre modunu biraz daha ileriye götürmüş.

Ayrıca Bkz. "Snapdragon 710 resmen tanıtıldı: İşte özellikleri!"

Modelin en dikkat çekici tarafı gelişmiş yüz tanıma sistemi. Xiaomi’nin özel geliştirdiği sistem iki farklı versiyondan oluşuyor. Kızıl ötesi tabanlı olanı kızıl ötesi sensör, aydınlatma sensörü ve ön kamera bileşenlerinden oluşuyor. Bu sistem Xiaomi Mi 8 modelinde mevcut. 

İkinci versiyon ise iPhone X kadar gelişmiş olan 3D Structured Light tarama sistemi. Bu sistemde nokta projeksiyon modülü, kızıl ötesi sensör ve aydınlatma sensörü mevcut. 33 000 noktadan tarama yapan sistem Android tarafının ilk gelişmiş yüz tanıma sistemi durumunda. Ayrıca Animoji tarzında hareketli emoji desteği de mevcut. 3D yüz tanıma özelliğinin Explorer Edition içerisinde olacağı açıklandı. 

 

Xiaomi Mi 8 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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Batarya tarafı Xiaomi Mi 8 için 3400mAh kapasiteli iken Mi 8 Explorer Edition için 3000mAh kapasiteli. Batarya QuickCharge 4+ teknolojisi ile destekleniyor. Yine çift GPS frekans teknolojisi ile bugüne kadar ki en iyi akıcılığın sunulduğu belirtiliyor.

 

Xiaomi Mi 8 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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Xiaomi Mi 8 çıkış tarihi ve fiyatı

Telefonun 6GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi için fiyatı 420$ civarında olacak. 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi için 470$, 6GB RAM ve 256GB kapasite için 520$ isteniyor. Explorer Edition 8GB RAM ve 128GB kapasite ile 620$ civarında piyasaya çıkacak. Satışlar önümüzdeki günlerde başlıyor.

 

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qkhn83 12 ay en beğenilen
Kendileri ilk çentikli telefon olur. Bilmeyenlere, ismi Essential Phone
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EbuMuaz 12 ay
Yalnız sahip olduğum bilgim ile cihazın teknik özelliklerini eleştirecek kapasitem olmasa da bildiğin Iphone X in piyasada ki en iyi kopyası olmuş :)
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Whisper 12 ay
ben mi 8 den 8. yıla özel farklı bir tasarım beklerdim ki bunlar mi mix i yapmış adamlar neden farklı olmak yerine çakma olmayı tercih ediyorlar ? hoşlarına gidiyor sanırım
ben mi 8 den 8. yıla özel farklı bir tasarım beklerdim ki bunlar mi mix i yapmış adamlar neden farklı olmak yerine çakma olmayı tercih ediyorlar ? hoşlarına gid...
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1 Yanıt Yanıtla +31
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DH Misafiri 5 ay
İki sim kartı da 4.5 g destekli mi?
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DH Misafiri 10 ay
Bu çinli firmalar telefonları tanıtıyor ama ülkeye sokmuyor. Meizunun tanıtılmasının üzerinden 3 ay , Mi 8'in tanıtılmasını üzerinden 2 ay geçti hala Türkiye'ye gelmedi bu telefon. Üzüyorsunuz sevgili firmalar yapmayın böyle
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is_mata 10 ay
Türkiye de ne zaman satışa çıkacak arkadaşlar?
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DH Misafiri 11 ay
güzel sanki
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aLTaR_07 12 ay

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Ironim 12 ay
arka kamera ne ya 🤦🏻‍♂️
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frostburn 12 ay
iphone'un kötü yanlarını taklit ederek kendilerini baltalıyorlar resmen.
iphone bir anda çentiği kaldırırsa bu telefonlar direk çöpe gider.
ama adamlar da rahat ne yapsak taklit ediyorlar zaten deyip inovasyonu bıraktılar.
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nickjonas 12 ay
Mi 8 Exploler Edition’in arkasi gercekten sefaf degil arkadaslar
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revolutionx 12 ay
Çentik ve kamerayı bire bir aynı yapmak zorundalar mıydı ya. Kopyası olmuş yakıştıramadım [>:]
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Ragnarok. 12 ay
Sabah akşam çentik diye zırlayanlar şayomiyi yalıyor şu an

Apple yapar diğerleri taklit eder...
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zero fear 12 ay Ragnarok.
Samsung olmasa 4 inç telefon kullanıyordunuz kardeş hala
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