Xiaomi Mi 8 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Beklenen gün geldi ve nihayet Xiaomi’nin merakla beklenen yeni amiral gemisi Mi 8 resmi olarak tanıtıldı. Önceki nesillere göre tasarım konusunda ciddi değişikliklere uğrayan yeni model Android dünyasında da bir ilke imza atıyor.
Xiaomi Mi 8 özellikleri
İlk olarak Xiaomi Mi 7 isimlendirmesinin atlandığını belirtelim. Yani Mi 7 modeli olmayacak. Firma sekizinci kuruluş yılına özel olarak amiral gemisinin ismini Mi 8 olarak değiştirmeye karar verdi.
Xiaomi Mi 8 isim dışında tasarım olarak da radikal değişikliklere imza atmış durumda. Amiral gemi tarafında çentikli tasarıma geçiş yapan Xiaomi çok agresif bir ekran-kasa oranı elde etmiş. Yaklaşık yüzde 88 civarında. Tasarım bize biraz Mi Mix serisini hatırlatıyor.
Xiaomi Mi 8 modelinde 6.21 inçlik 2248x1080 piksel çözünürlüğünde bir ekran yer alıyor. Ekran AMOLED tabanlı ve Samsung üretimi. Ayrıca Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Ekran 600 nit parlaklık değeri ile dış mekanlarda en iyi görüş imkanını sunuyor. Kontrast oranı ise 60000:1. Xiaomi de ekrana entegre parmak izi okuyucu trendine katılarak yeni teknolojiyi desteklediğini göstermiş oldu. Parmak izi okuyucu ayrı bir versiyonda ise arka kısma yerleştirilmiş. Yani iki farklı versiyon söz konusu. Ekrana entegre olan Explorer Edition içerisinde yer alacak.
Arka kamera 12MP+12MP çözünürlüğünde SONY IMX363 sensörlerden oluşuyor. 4 eksenli OIS ile desteklenen sensörlerin piksel boyutu 1.4 mikron metre. Böylece düşük ışıkta çok daha iyi sonuçlar alabiliyor. DxOMark üzerinde 105 fotoğraf puanı ile Xiaomi Mi 8 en iyi kameralardan birine sahip durumda. Ön kamera da 20MP çözünürlüğünde ve büyük piksellere sahip. Yapay zeka teknolojileri her iki kamerada da en iyi sonucu vermeyi amaçlıyor. Örneğin Studio Lighting portre modunu biraz daha ileriye götürmüş.
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Modelin en dikkat çekici tarafı gelişmiş yüz tanıma sistemi. Xiaomi’nin özel geliştirdiği sistem iki farklı versiyondan oluşuyor. Kızıl ötesi tabanlı olanı kızıl ötesi sensör, aydınlatma sensörü ve ön kamera bileşenlerinden oluşuyor. Bu sistem Xiaomi Mi 8 modelinde mevcut.
Batarya tarafı Xiaomi Mi 8 için 3400mAh kapasiteli iken Mi 8 Explorer Edition için 3000mAh kapasiteli. Batarya QuickCharge 4+ teknolojisi ile destekleniyor. Yine çift GPS frekans teknolojisi ile bugüne kadar ki en iyi akıcılığın sunulduğu belirtiliyor.
Xiaomi Mi 8 çıkış tarihi ve fiyatı
Telefonun 6GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi için fiyatı 420$ civarında olacak. 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi için 470$, 6GB RAM ve 256GB kapasite için 520$ isteniyor. Explorer Edition 8GB RAM ve 128GB kapasite ile 620$ civarında piyasaya çıkacak. Satışlar önümüzdeki günlerde başlıyor.
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iphone bir anda çentiği kaldırırsa bu telefonlar direk çöpe gider.
ama adamlar da rahat ne yapsak taklit ediyorlar zaten deyip inovasyonu bıraktılar.
Apple yapar diğerleri taklit eder...
1 Misafir
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