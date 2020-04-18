Microsoft, Dünya'nın sağlığı için 'Gezegensel Bilgisayar' projesini açıkladı

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Microsoft, Ocak ayında yaptığı açıklamalarla 2030 yılına kadar karbon negatif olma sözü vermiş ve toplamda 1 milyar dolarlık projenin ilk etap çalışmalarından bahsetmişti. Microsoft, daha büyük sürdürülebilirlik çabalarının bir parçası olarak biyoçeşitliliği ve ekosistemi korumak için bir blog yazısıyla yeni girişimlerini duyurdu. Yeni girişimleri arasında ise en dikkat çekeni 'Gezegensel Bilgisayar' oldu.

Microsoft, çevresel verileri dünyanın dört bir yanından toplamak ve Gezegensel Bilgisayar olarak adlandırdığı şeyde çalışmaya koymak için iddialı bir program başlattı.

Gezegensel Bilgisayar

Microsoft genel çevre sorumlusu Lucas Joppa, Gezegensel Bilgisayarı, arama motorlarının yaklaşımına benzeyen ve bunların ötesinde, gezegenin sağlığını ve destek sorgularını optimize etmek için algoritmalarla programlanan “jeo-uzamsal karar motoru” şeklinde bir platform olarak tanımlıyor.

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Bilgisayarın amacı sadece Dünya'nın sağlığı ve refahı için hayati öneme sahip türleri, biyolojik çeşitliliği ve ekosistemleri vurgulamak değil aynı zamanda bu sağlık ve refahın azalmasına sebep olan veya gelişmesine katkıda bulunan çeşitli faktörleri değerlendirmek.

Gezegensel Bilgisayar, uydu görüntüleri ve orman sınırları hakkında veriler sağlayarak bilim adamlarının; ağaç yoğunluğu, arazi kullanımı ve ormanların boyutu gibi önemli metrikleri anlamalarına yardımcı olabilir.

Microsoft başkanı Brad Smith; "Gezegen Bilgisayarı, uzayda, gökyüzünde, yerde ve suda ve insanlar tarafından toplanan trilyonlarca veri noktasına erişim sağlayacak bir platform. Kullanıcıların anahtar kelime yerine coğrafi konuma göre arama yapmasına olanak tanıyan bir yöntem. En yeni makine öğrenimi araçlarına erişim sağlayarak ve yeni sonuçları ve tahminleri küresel topluluğa sunulan hizmetler olarak yayınlama olanağı sağlayarak kullanıcıların yeni tür sorulara yeni tür cevaplar vermesini sağlayacak bir platform." diyor.

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Gezegensel Bilgisayar ve daha geniş biyoçeşitlilik girişimi, Microsoft'un yapay zeka araçlarının çevresel zorluklarla başa çıkmak için kullanılmasını teşvik etmek amacıyla 2017'de başlatılan Dünya için Yapay Zeka programının bir parçası. Microsoft, program aracılığıyla yaklaşık 80 ülkede yaklaşık 500 hibe sağladığını söyledi.

https://www.firstpost.com/tech/news-analysis/microsoft-thinks-a-planetary-computer-will-help-resolve-our-sustainability-issues-and-salvage-our-future-8272221.html

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