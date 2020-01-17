Microsoft, 2030 yılına kadar karbon negatif olma sözü verdi

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İklim değişikliği, teknolojide sıcak bir konu haline geliyor. Amazon, Apple ve Google gibi teknoloji devleri işletmelerinin belirli bölümlerinde, veri merkezlerinde veya belirli ülkelerde karbon negatif olma çabalarından bahsetti. Microsoft bugün cesur bir iddiada bulundu: Şirket 2030 yılına kadar karbon negatif olma sözü verdi.

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Bu hedefi gerçeğe dönüştürmek için gereken teknoloji hala pahalı ve ticari olarak yaygın bir şekilde mevcut değil. Bu nedenle şirket önümüzdeki dört yıl boyunca atmosfere salınan karbondioksitin azaltılması, yakalanması ve uzaklaştırılmasında inovasyonu finanse etmek için 1 milyar dolar harcamayı planlamaktadır.

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Doğrudan emisyonlarını azaltmaya yönelik tedbirler arasında, 2025 yılına kadar elektrik tüketiminin %100'ünü telafi etmek için yeterli olacak yenilenebilir enerji teknolojileri satın alınması ve 2030 yılına kadar küresel kampüslerinde yalnızca elektrikli araçlar kullanılması yer alıyor.

Microsoft hala fosil yakıt şirketleri ile iş yapıyor. Geçtiğimiz eylül ayında Microsoft, kendisine ait bulut bilgi işlem platformu Azure'u kullanarak petrol endüstrisi devi Chevron ve Schlumberger ile bulut-yerel çözümlerin geliştirilmesini hızlandırmak ve sektör için eyleme geçirilebilir veri bilgileri sunmak için büyük bir anlaşma yaptığını açıklamıştı. Microsoft bu durum hakkındaki açıklamasında Azure müşterilerinin karbon ayak izlerini takip etmelerine ve rapor etmelerine yardımcı olmak için yeni bir “sürdürülebilirlik hesap makinesi” başlattığını söyledi.

https://blogs.microsoft.com/blog/2020/01/16/microsoft-will-be-carbon-negative-by-2030/

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