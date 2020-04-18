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    Hayat Eve Sığar uygulaması Andorid ve iOS için indirmeye sunuldu: Risk bölgeleri artık cebimizde

    T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulaması, Google Play Store ve App Store uygulama mağazalarındaki yerini aldı. İşte uygulamanın özellikleri ve indirme linki:
    1 sa. (Son Güncelleme: 59 dk.)
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    Mobil Uygulamalar
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Hayat Eve Sığar uygulaması Andorid ve iOS için indirmeye sunuldu: Risk bölgeleri artık cebimizde
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurmuş olduğu Hayat Eve Sığar uygulaması, Andorid ve iOS platformları için indirmeye sunuldu. Koronavirüs ile mücadelenin simgesi haline gelen "Hayat eve sığar" sloganıyla aynı isme sahip uygulama, COVID-19 salgınının kontrol altına alınması ve enfekte olan kişilerin takip edilmesi için geliştirildi. 

    Pandemiyle mücadele kapsamında her geçen gün yeni önlemleri devreye sokan T.C. Sağlık Bakanlığı, teknolojiden de en üst düzeyde istifade ediyor. Geçtiğimiz günlerde başlatılan COVID-19 testi pozitif çıkan vakaların izolasyonunun denetiminde kullanılan Pandemi Takip Projesi'nin ardından şimdi de Hayat Eve Sığar uygulamasıyla mücadelenin kapsamı daha da genişletildi. 

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    Hayat Eve Sığar uygulaması ne işe yarıyor?

    Yeni tip Koronavirüsü (COVID-19) konusunda vatandaşları bilgilendirmek, yönlendirmek ve yaşanabilecek salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirilen uygulamanın temel işlevleri şu şekilde:

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    • Telefon numaranız ile doğrulama yaparak adım adım size sorulan soruları cevaplayıp, koronavirüs hastalığı anlamında vermiş olduğunuz şikayetlerinize göre değerlendirilerek nasıl davranmanız gerektiğine göre yönlendirme alabilirsiniz.
    • Harita üzerinde hastane, eczane, market zincirleri, metro ve duraklar gibi temel ihtiyaç noktalarına kolayca ulaşabilir, evde izolasyon, enfekte kişiler ve riskli bölgelerin yoğunluğunu görebilirsiniz.
    • Ailem bölümüne merak ettiğiniz ve takip etmek istediğiniz yakınlarınızı ekleyerek, ilgili kişinin bu uygulamayı yükleyip, uygulama üzerinden onay vermesi durumunda onların konum bilgilerini görebilir, takip edebilir ve bulundukları bölgelere göre risk durumlarını görebilirsiniz.

    Hayat Eve Sığar uygulaması Andorid ve iOS için indirmeye sunuldu: Risk bölgeleri artık cebimizde

    Hayat Eve Sığar uygulaması nasıl indirilir?

    T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulaması, Google Play Store ve App Store uygulama mağazalarındaki yerini almış durumda. Peki Türkiye'nin COVID-19 ile mücadesinde etkin rol alması beklenen Hayat Eve Sığar uygulaması nasıl indirilir?

    iOS için Hayat Eve Sığar uygulaması [İndir]

    iOS için yaklaşık olarak 77 MB boyutunda olan uygulama, iOS 10.0 ve üstü sürümlere sahip iPhone, iPad ve iPod touch kullanıcıları için App Store'dan indirilebiliyor.

    Hayat Eve Sığar uygulamasını aşağıda yer alan butona tıklayarak App Store'dan cihazınıza indirebilirsiniz.

    Hayat Eve Sığar Hayat Eve Sığar Hayat Eve Sığar Hayat Eve Sığar T.C. Saglik Bakanligi Sağlık ve Fitness Ücretsiz 77.1 MB

    Android için Hayat Eve Sığar uygulaması [İndir]

    Android içinse yaklaşık olarak 4 MB boyutunda olan uygulama, Android 5.0 ve sonrası Android sürümlere sahip Android cihazlara indirilebiliyor.

    Hayat Eve Sığar uygulamasını aşağıda yer alan butona tıklayarak Google Play Store'dan cihazınıza indirebilirsiniz.

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    face1tr (Samet Aksuoğlu) 34 dk.
    bilhassa canlı harita özelliği ilgimi çektiğinden yükledim ama sonuç hüsran.
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