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Microsoft:"Internet Explorer'daki bir açık Hacker'lara kişisel dosyalara erişme imkanı sağlıyor"

Internet Explorer'da kişilel bilgileri savunmasız bırakan güvenlik açığı bulundu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Microsoft, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Internet Explorer'daki bir açığın Hacker'lara bilgisayarlardaki kişisel dosyalara erişim imkanı verdiğini belirtti. Microsoft yetkileleri Protected Modda kullanılmayan Internet Explorer programının kullanıcıların belirli dosya ve dosya konumlarını savunmasız hale getirdiğini belirtirken, bu açıktan faydalanmak isteyen kötü amaçlı kullanıcıların erişmek istediği dosyanın adını bilmesi gerektiği ifade edildi. Geçtiğimiz aylarda Internet Explorer 6.0'daki bir açık nedeniyle aralarında Google'ında bulunduğu 20'den fazla Amerikan firması saldırılarda hedef alnmıştı ve bu saldırılardan Çin sorumlu tutulmuştu. Microsoft bu sorunu kısa sürede gidermişti.

Çarşamba günü ortaya çıkan sistem açığının ise bazı yerel dosyaların (local files) yanlış olarak kodlanması nedeniyle ortaya çıktığı söyleniyor. Bu sistem açığından etkilenen versiyonlar ise şu şekilde belirtiliyor;

  • Windows 2000 Service Pack 4'te Explorer 5.01 ve Internet Explorer 6
  • Windows XP ve Windows Server 2003'te Internet Explorer 6, Internet Explorer 7 ve Internet Explorer 8

Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, ve Windows Server 2008 işletim sistemlerindeki Internet Explorer'ları korumalı modda kullananların bu açıktan etkilenmeyeceği belirtildi. Bu açıktan yararlanılarak yapılmış herhangi bir saldırı ortaya çıkmadığı için Microsoft'un bu açığı aylık güncellemelerlemi yoksa acil hazırlanacak olan bir yamaylamı kapatacağı henüz bilinmiyor.

Korumalı mod'u aktif hala getirmek için;

Internet Seçeneklerine girip Güvenlik ayarlarını seçtikten sonra Korumalı modu etkinleştir seçeneğini aktif hale getirmeniz yeterli olacaktır.

 


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electrogod 9 yıl

Kimse microsoftun bu açıklamayı neden yaptığını anlayamamış bana göre...Güzel bir strateji...
Yama geç gelecektir tahmin ediyorum :)
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Pascal.Nouma 9 yıl
siz bu haberi yazmadan nerdeyse 1 hafta önce bunun için gereli updateler yayınlandı.

microsoft.com/...
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venom88 9 yıl
Internet Seçeneklerine girip Güvenlik ayarlarını seçtikten sonra Korumalı modu etkinleştir seçeneğini aktif hale getirmeniz yeterli olacaktır.
Artık yeter ya bu modası geçmiş sürekli sağı solu bandajlanmaya çalışılan explorerdan millet bıktı zaten bu işi bilen insanlar firefox ve diğer tarayıçıları kullanıyorlar bu explorer varken microsoftun kendi çalışanları bile bençe bunu kullanmıyodur xD
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koxp94 9 yıl
ben pcyi yeni aldım dosya yok bende biey olmaz
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talh4wk 9 yıl

koxp94

ben pcyi yeni aldım dosya yok bende biey olmaz


kards meraktan soruyrm panelinden baktımda bu sistemimi yeni aldın :S
İşlemci : Intel Pentium 4 HT 3.00GHz

Anakart : Asus P5P800S

RAM : 1 GB + 256 MB Kingston DDR 400MHz

Ekran Kartı : HIS ATi HD 4670 1 GB DDR3 AGP

HDD : Samsung 120GB + Seagate 160GB 7200RPM SATA

Kasa/PSU : Pegasus 380W
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MRT_ 9 yıl
LesEnfantsTerribles

Korumalı mod'u aktif hala getirmek için;

Internet Seçeneklerine girip Güvenlik ayarlarını seçtikten sonra Korumalı modu etkinleştir seçeneğini aktif hale getirmeniz yeterli olacaktır.

Sadece dediğiniz yerden aktifleştirmek yetmiyor. Ayrıca Vistada ve Windows 7 de Kullanıcı Hesabı Denetimi (UAC) ayarının da açık olması gerekiyor.
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talh4wk 9 yıl
beyler size noluyo o açıklar dünyaca ünlü hackerlerin dünyaca ünlü şirketine girmesi oluyo kalkıpta sizin bilgisayarınızamı girecekler bırakın olsun 2-3 açık eminim tanıdıgınız hiç kimse hackerlikle alakası yoktur ama şirketiniz varsa bişey diyemem gidipte firefox kullanmıcaksınız heralde ??
bu yorumum bu haberi okuyupta 50 taklayla açığı kapatmak için uğraşanlara gelsin üstünüze alınmayın. :) :)
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esses... 9 yıl
Haber için teşekürler.
Ancak,
Korumalı mod'u aktif hala getirmek için;
Internet Seçeneklerine girip Güvenlik ayarlarını seçtikten sonra Korumalı modu etkinleştir seçeneğini aktif hale getirmeniz yeterli olacaktır.
yazmışınız eyvallahta bu seçenek bende yok. İE8-8.0.6001.18702 versiyonunu kullanıyorum. Güncelemelerimde açık.
Ama dediğiniz korumalı modu bulamıyorum.
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krmtrylcn 9 yıl
IE ADAM OLMAZ BU KADAR AÇIK !!!
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Batuist 9 yıl
Bilmeyen hackerlar da böylece bu haberlerle tüm açıklardan haberdar oluyorlar.. şimdi harekete geçebilirler..
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