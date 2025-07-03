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    Microsoft, dev işten çıkarma: Xbox ve oyun birimlerine ağır darbe

    Microsoft, yeni bir işten çıkarma dalgasıyla 9.100 çalışanını işten çıkarıyor. En büyük darbeyi Xbox ve oyun birimleri alırken, yönetim kademeleri de sadeleştiriliyor.

    Microsoft, dev işten çıkarma: Xbox ve oyun birimlerine ağır darbe Tam Boyutta Gör
    Microsoft, 2026 mali yılının henüz başında bir kez daha geniş çaplı işten çıkarma kararı aldı. Şirket, dünya genelinde yaklaşık 9.100 çalışanını işten çıkaracağını resmen doğruladı. Bu sayı, Microsoft’un toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 4’üne denk geliyor.

    Oyun tarafında ağır darbe

    Yeni işten çıkarmaların en çok etkilediği birim ise şirketin oyun kolu olan Microsoft Gaming oldu. Xbox birimi, Activision Blizzard, King ve ZeniMax gibi alt markalarıyla birlikte önemli sayıda çalışan kaybediyor. Özellikle mobil oyun devi King’in, yaklaşık 200 çalışanla yollarını ayıracağı belirtildi. Bu rakam, King’in iş gücünün yaklaşık yüzde 10’una denk geliyor.

    Xbox lideri Phil Spencer, ekibe gönderdiği mesajda, “Gaming'i kalıcı bir başarıya ulaştırmak ve stratejik büyüme alanlarına odaklanabilmemiz için, işin belirli alanlarındaki faaliyetlerimizi sonlandıracağız veya azaltacağız ve Microsoft'un öncülüğünde yönetim katmanlarını kaldırarak çeviklik ve etkinliği artıracağız” dedi.

    1 yılda 5 işten çıkarma

    Bu son dalga, Microsoft’un son 12 ay içinde gerçekleştirdiği beşinci büyük işten çıkarma hamlesi oldu. Ocak 2024’te 1.900 Activision Blizzard ve Xbox çalışanı işten çıkarılmış, ardından Mayıs ayında birçok oyun stüdyosu kapatılmış ve 6.000’den fazla kişiyle yollar ayrılmıştı. Haziran başında da HoloLens ve Azure ekiplerinden 1.000 kişi, aynı ay içinde ayrıca 305 kişi daha işten çıkarılmıştı. Eylül 2024’te de Xbox biriminden 650 kişi ayrılmıştı.

    Microsoft, Haziran 2024 itibarıyla 228.000 kişi istihdam ediyordu. 2023 yılında ise 10.000 kişiyi işten çıkardı.

    Microsoft’un bu hamleleri, şirketin daha yalın bir yönetim yapısı kurma hedefiyle örtüşüyor. Üst düzey yöneticiler ile bireysel katkı sağlayan çalışanlar arasındaki ara kademe yöneticilerin sayısı azaltılıyor

    Tüm bu küçülmelere rağmen Microsoft’un finansal performansı güçlü seyrini sürdürüyor. Şirket, mart çeyreğinde 70 milyar dolar gelir ve yaklaşık 26 milyar dolar net kâr elde etti. Haziran çeyreği için ise yüzde 14’lük gelir artışı öngörülüyor; bu artışın temelinde Azure bulut hizmetleri ve kurumsal üretkenlik yazılımlarına olan talep yer alıyor.

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