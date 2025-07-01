Microsoft, doktorlardan 4 kat daha başarılı devrimsel bir yapay zeka geliştirdi

Microsoft’un yapay zeka biriminin CEO’su Mustafa Suleyman, bu çalışmayı “tıpta süper zekaya doğru atılmış gerçek bir adım” olarak tanımladı. Sistem, yalnızca tek bir yapay zekaya dayanmıyor. Microsoft’un geliştirdiği MAI-DxO, OpenAI’ın o3 GPT’si, Google Gemini, Anthropic Claude, Meta Llama ve xAI Grok gibi önde gelen modelleri doktorlar arasında geçen birtartışma sürecini taklit edecek şekilde sırayla sorgulayan bir yapı üzerine kurulu. Her model, teşhis sürecinin farklı bir aşamasında devreye girerek adım adım katkı sağlıyor. Bu çok katmanlı ve çok modelli sistem, zincirleme tartışma (chain-of-debate) yaklaşımı sayesinde, insan uzmanların kolektif çalışmasını andıran bir yöntemle çalışıyor.
304 karmaşık vaka incelendi
Sonuçlar ise dikkat çekici. MAI-DxO’nun teşhis doğruluğu yüzde 80’e ulaşırken, insan doktorların doğruluk oranı yalnızca yüzde 20 seviyesinde kaldı. Ayrıca sistem, daha ucuz testleri ve işlemleri tercih ederek teşhis sürecini ekonomik hale getirmeyi de başardı.
Sontag’a göre, doktorlar çalışmada hiçbir yardımcı araç kullanmamıştı, bu da günlük pratikteki koşulları tam olarak yansıtmıyor olabilir. Ayrıca AI sistemleri, hasta psikolojisi veya ekipman erişilebilirliği gibi insani faktörleri göz önünde bulunduramıyor.
Bazı uzmanlar ise sistemin karmaşık vakalarda gösterdiği başarıyı etkileyici bulsa da, maliyetleri gerçekten düşürüp düşürmeyeceğinin ancak sahada test edilerek anlaşılabileceğini ifade ediyor. Öte yandan Microsoft henüz bu teknolojiyi ticarileştirmeye karar vermiş değil. Ancak şirketin bu sistemi ileride Bing’e entegre ederek kullanıcıların sağlıkla ilgili sorularına daha doğru cevaplar verebilmesi ya da doktorlara yönelik yeni araçlar sunması bekleniyor.Kaynakça https://microsoft.ai/new/the-path-to-medical-superintelligence/ https://www.wired.com/story/microsoft-medical-superintelligence-diagnosis/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: