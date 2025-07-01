Microsoft, doktorlardan 4 kat daha başarılı devrimsel bir yapay zeka geliştirdi

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Tam Boyutta Gör Microsoft, tıpta devrim yaratabilecek yeni yapay zeka sistemini tanıttı. Şirketin “MAI Diagnostic Orchestrator (MAI-DxO)” adını verdiği sistem, doktorların teşhis sürecini adım adım taklit ederek hastalıkları insan doktorlardan dört kat daha yüksek doğrulukla teşhis edebildi. Şirket, bu sistemin sağlık hizmetlerinde maliyetleri yüzde 20 azaltabileceğini de öne sürüyor.

Microsoft’un yapay zeka biriminin CEO’su Mustafa Suleyman, bu çalışmayı “tıpta süper zekaya doğru atılmış gerçek bir adım” olarak tanımladı. Sistem, yalnızca tek bir yapay zekaya dayanmıyor. Microsoft’un geliştirdiği MAI-DxO, OpenAI’ın o3 GPT’si, Google Gemini, Anthropic Claude, Meta Llama ve xAI Grok gibi önde gelen modelleri doktorlar arasında geçen birtartışma sürecini taklit edecek şekilde sırayla sorgulayan bir yapı üzerine kurulu. Her model, teşhis sürecinin farklı bir aşamasında devreye girerek adım adım katkı sağlıyor. Bu çok katmanlı ve çok modelli sistem, zincirleme tartışma (chain-of-debate) yaklaşımı sayesinde, insan uzmanların kolektif çalışmasını andıran bir yöntemle çalışıyor.

304 karmaşık vaka incelendi

Tam Boyutta Gör Yapılan deneyde, New England Journal of Medicine’dan alınan 304 vaka kullanıldı. MAI-DxO, bu vakaları incelerken gerçek doktorların izlediği teşhis adımlarını takip etti. Her vaka için semptomların analizi, testlerin belirlenmesi ve nihai teşhise ulaşma süreci sistem tarafından titizlikle yürütüldü.

Sonuçlar ise dikkat çekici. MAI-DxO’nun teşhis doğruluğu yüzde 80’e ulaşırken, insan doktorların doğruluk oranı yalnızca yüzde 20 seviyesinde kaldı. Ayrıca sistem, daha ucuz testleri ve işlemleri tercih ederek teşhis sürecini ekonomik hale getirmeyi de başardı.

Tam Boyutta Gör Yapay zeka halihazırda ABD’de bazı sağlık alanlarında, özellikle radyoloji gibi görüntüleme temelli uzmanlıklarda kullanılıyor. Ancak bu yeni sistem, genel teşhis süreçlerinde de kullanılabilecek kadar kapsamlı. Yine de uzmanlar temkinli. MIT’den David Sontag, çalışmanın güçlü yönlerine dikkat çekse de gerçek dünyada uygulanabilirliğin ancak klinik deneylerle kanıtlanabileceğini belirtiyor.

Sontag’a göre, doktorlar çalışmada hiçbir yardımcı araç kullanmamıştı, bu da günlük pratikteki koşulları tam olarak yansıtmıyor olabilir. Ayrıca AI sistemleri, hasta psikolojisi veya ekipman erişilebilirliği gibi insani faktörleri göz önünde bulunduramıyor.

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Bazı uzmanlar ise sistemin karmaşık vakalarda gösterdiği başarıyı etkileyici bulsa da, maliyetleri gerçekten düşürüp düşürmeyeceğinin ancak sahada test edilerek anlaşılabileceğini ifade ediyor. Öte yandan Microsoft henüz bu teknolojiyi ticarileştirmeye karar vermiş değil. Ancak şirketin bu sistemi ileride Bing’e entegre ederek kullanıcıların sağlıkla ilgili sorularına daha doğru cevaplar verebilmesi ya da doktorlara yönelik yeni araçlar sunması bekleniyor.

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