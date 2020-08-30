Miracast Connect uygulaması da Windows 10’dan kaldırıldı

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Microsoft’un popüler işletim sistemi Windows 10 yakın zamanda aldığı 2004 güncellemesiyle bazı özelliklerini de kaybetti. Firma listeye yeni uygulamalar eklemeye devam ediyor.

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Miracast Connect kaldırıldı

Windows 10 2004’ten kaldırılanlar listesinin güncellenmesiyle birlikte Miracast Connect uygulaması artık 2004 ve sonraki yapılarda yer almayacak. Önümüzdeki dönemde alternatif bir arayüz geliştirilip geliştirilmeyeceği ise bilinmiyor.

Yine de isteyen kullanıcılar Ayarlar>Uygulamalar>Uygulamalar ve özellikler>İsteğe bağlı özellikler yolunu izleyerek Wireless Display uygulamasını kurarak kablosuz ekranlarını kullanmaya devam edebilecek.

Ayrıca Bkz. "iOS’taki özellik Windows 10’a geliyor: Uygulamalar arşivlenebilecek"

Buna karşın kablosuz kulaklık kullanıcılarının örneğin telefonlarında da kullandıkları kulaklarını pratik bir şekilde bağlamasını sağlaması nedeniyle Miracast özleneceğe benziyor.

https://mspoweruser.com/microsoft-is-removing-the-miracast-connect-app-in-windows-10-2004/

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