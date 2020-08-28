iOS’taki özellik Windows 10’a geliyor: Uygulamalar arşivlenebilecek

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Yazılım devi, Apple’ın akıllı telefonlarına getirdiği özelliği popüler Windows işletim sistemi için uyarlayacağa benziyor.

iOS’taki yer açmak için uygulamaların kaldırılması fakat verilerin ve dokümanların saklı tutulmasını sağlayan özellik bir çok kullanıcının telefonunun depolama alanını daha verimli kullanabilmesini sağlıyor.

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Uygulamalar arşivlenecek

Test kullanıcılarından birisinin farkettiği ayarlardaki bölüm Microsoft’un da benzer bir özellik hazırladığının habercisi. ‘’Archive apps’’ ile birlikte sistem kullanılmayan uygulamaları otomatik olarak silecek.

Uygulamanın verileri ise saklı tutulacağı için kullanıcı tekrar uygulamayı kullanmak istediğinde Windows 10 uygulamayı hızlı bir şekilde indirip kurarak kullanıma hazır hale getirecek.

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Son olarak Microsoft hali hazırda özelliği sınırlı sayıdaki Insider kullanıcısı ile birlikte test ediyor. Önümüzdeki Insider sürümü ile birlikte özelliğin daha fazla meraklı kullanıcıya dağıtılması bekleniyor.

https://mspoweruser.com/microsoft-windows-10-archive-apps/

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