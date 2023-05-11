Miracast nedir, nasıl kullanılır?

Cihazlarınızı TV’nize veya monitörünüze bağlamak için kablolarla uğraşmaktan sıkıldınız mı? Telefonunuzun veya bilgisayarınızın görüntüsünü kablolarla uğraşmadan televizyonunuza aktarmak istiyorsanız, Miracast, aradığınız çözüm olabilir. 2012’nin teknolojisi olsa da günümüzde hâlâ kullanılıyor ve birçok cihazda var. Peki, Miracast nedir, ne işe yarar? Bu rehber yazıda Miracast özelliğinin ne olduğunu ve televizyonda, telefonda ve bilgisayarda nasıl kullandığını anlatıyoruz.

Miracast nedir ❓ Tam Boyutta Gör Miracast ne demek? kısaca açıklamak gerekirse; Miracast, ekran yansıtma standardıdır. İki cihazı birbirine bağlamayı mümkün kılan standart kablosuz bağlantıdır. Miracast, WiFi Alliance tarafından tanımlanan kablosuz görüntüleme standartlarından biridir. İki cihazın algılanıp bağlantı kurulması, birinin de ekranının diğerine yansıtılmasını sağlayan bir protokoldür. Miracast, Bluetooth’un yaptığına benzer şekilde WiFi Direct bağlantılarından oluşan ekran yayınlarını kablosuz olarak göndermek için eşler arası bir ağdır. Bu sayede TV, akıllı telefon gibi farklı cihazların içeriklerini PC ekranında görüntüleyebilirsiniz. Dizüstü bilgisayarlar, akıllı TV’ler, telefonlar gibi yeni nesil cihazların çoğu Miracast teknolojisini destekleyebilen kapasitededir. Cihazlarınız arasında ekran paylaşımını yapabilmek için kullanabileceğiniz kablosuz bağlantılardan biridir. Miracast, 5.1 surround ses ile birlikte 4K çözünürlüğe kadar destekler. Video verileri kablosuz bağlantı aracılığıyla günümüzde en yaygın HD video kodlama standardı olan H.265 formatında gönderilir. Miracast, Apple AirPlay veya Google Chromecast’in aksine platformlar arası standart olacak şekilde tasarlanmıştır.

Telefonu televizyona yansıtma nasıl yapılır? 6 ay önce eklendi

Miracast nasıl çalışır 🧐 Tam Boyutta Gör Miracast teknolojisinde iki cihazdan biri kaynak (ileten cihaz), diğeri ekran (içeriği işleyip kullanıcıya sunan cihaz) işlevini yerine getirir. Miracast, cihazlar arası doğrudan iletişime yönelik bir standart olan Wi-Fi Direct aracılığıyla içerik göndererek çalışır ve iletişimi Bluetooth’tan daha yüksek hızda gerçekleştirir. Veri aktarımı Bluetooth’tan 10 kata kadar daha hızlıdır. Telefon veya bilgisayarınızdaki bir içeriği TV’ye göndermek için Miracast’i kullandığınızda, iki cihaz arasında bir WiFi ağı oluşturulur. Ağınız üzerinden bağlantı sağlandığında, veriler, bir cihazdan diğerine doğrudan ve kablosuz olarak gönderilir, gecikme olmaz.

Miracast nasıl kullanılır 💡 Tam Boyutta Gör Bilgisayarınız Windows 10 veya 11 ile geldiyse Miracast desteğine sahiptir. Windows 10 PC’de Miracast nasıl açılır adım adım görelim 🔽 İşlem Merkezi’ni açın. Bağlan’a tıklayın. Bu PC’ye yansıtma seçeneğine tıklayın. Her yerde kullanılabilir’i seçin. Yalnızca ilk kez’i seçin. Evet’e tıklayarak yansıtma işlemini onaylayın. Windows 7’den Windows 10’a geçiş yaptıysanız, bilgisayarınız bu desteğe sahip olmayabilir. Bilgisayarınız Miracast’i desteklese bile çalışması için Miracast sürücülerini güncellemeniz gerekir. Kablosuz (Miracast) ekranlar, yalnızca Windows Display Driver (WDDM) 1.3 ve üzeri modeller tarafından desteklenir. Intel kablosuz sürücü ve yazılımını güncellemenin en kolay yolu bir sürücü güncelleme programı kullanmaktır. Windows 10’da Miracast’i kullanırken “Bu cihaz Miracast alımını desteklemiyor, bu yüzden cihaza kablosuz olarak yansıtamazsınız” hatasını alıyorsanız çözümü için yapabileceğiniz birkaç şey var. “Cihazınız Miracast’i desteklemiyor” hatası alıyorsanız, öncelikle PC’nizin Miracast’i destekleyip desteklemediğini kontrol etmelisiniz. İkinci olarak, her iki cihazın da WiFi ağına bağlı olduğundan emin olun. Kablosuz ağ adaptörü sürücülerinizi güncelleyin. VPN kullanıyorsanız devre dışı bırakın. Miracast bağlanmıyor sorunu devam ediyorsa, cihazı kaldırıp yeniden bağlanmayı deneyin. Telefonda Miracast nasıl aktif edilir 📲 Tam Boyutta Gör Üst ekrandan aşağı doğru kaydırın. Akıllı görünüm simgesine dokunun. Smart View simgesine dokunun. Cihazlar listesinden TV’nizi seçin. Smart View ile yayınlama uyarısı çıkacak. Şimdi başlat’ı seçin. iPhone Miracast yansıtma nasıl kullanılır? yanıtı çok merak ediliyor. iPhone, Miracast bağlantısını desteklemez. iPhone ekranını Mac veya akıllı TV’ye yansıtmak için AirPlay özelliğini kullanırsınız. Peki, TV’de Miracast özelliği nasıl açılır? Televizyonda Miracast Display özelliği nasıl açılır kısaca açıklayalım: Televizyon kumandanızda iki yatay çizgi içinde ok olan tuşa basın. Kaynak listesi ekranı açılacaktır. Wireless Display’i seçin. Telefonunuzda smart view, paylaş, bağlan, Miracast veya kablosuz ekran seçeneğini bulup açın.

Telefon ekranını bilgisayara yansıtma nasıl yapılır? 9 ay önce eklendi

Miracast uyumlu cihazlar 📱 Tam Boyutta Gör Televizyonda Miracast var mı? çok soruluyor. Samsung, LG TV ve diğer televizyonlarla birlikte set üstü kutular, laptoplar (dizüstü bilgisayarlar), telefonlar, tabletler gibi Miracast sertifikası alan birçok cihaz vardır. Windows ve Android telefonların çoğu Miracast sertifikalıdır. Microsoft, Windows 8.1, 10, 11 ile birlikte gelen bilgisayarlarda Mirecast’i yazılımsal olarak sunar. Peki Miracast hangi telefonda var? Miracast, Android 4.2 ve sonraki sürümlerde çalışan çoğu telefonda vardır. Markalar, Miracast için farklı isimler kullanabiliyor. Örneğin; Samsung telefonlarda Miracast özelliği “Smart View” olarak bulunuyor.

Yıllar içinde birkaç kablosuz ekran standardı ortaya çıktı. Bazıları (Intel WiDi gibi) tüketicilerin ilgisini çekmezken, bazıları (Miracast gibi) oldukça beğenildi. Peki, Miracast tam olarak nedir, ne işe yarar? Bu rehber yazıda Miracast ne demek açıkladık. Ayrıca TV ve telefonda Miracast nasıl açılır adım adım anlattık.

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