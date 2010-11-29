Mobil Pazarlama Alanında Turkcell'e Uluslararası 2 Ödül

Mobil pazarlama alanında dünyada ilklere imza atan Turkcell'e

iki ödül birden



Turkcell, mobil pazarlama alanında yarattığı farkı sektörün küresel çatı örgütü MMA'den aldığı iki ödülle tescilledi. Sektörün büyümesindeki lider rolünden dolayı Turkcell Mobil Pazarlama Bölüm Başkanı Melis Türkmen Ertem Bireysel Başarı ödülüne layık görülürken, 2. ödülü, İnovasyon kategorisinde Turkcell altyapısı üzerinden ilerleyen ‘Cornetto İnteraktif Projeksiyon Oyunu' aldı

Türkiye'nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell, mobil pazarlama alanındaki öncülüğünü Mobil Pazarlama Birliği (MMA) Ödülleri ile bir kez daha kanıtladı. Turkcell, bu yıl ABD'nin Los Angeles şehrinde altıncısı gerçekleştirilen dünyanın en prestijli mobil pazarlama ödül töreninden, biri İnovasyon diğeri de Bireysel Başarı olmak üzere iki ödülle döndü.

MMA'den gelen ilk ödül Bireysel Başarı kategorisindeydi. Turkcell Mobil Pazarlama Bölüm Başkanı Melis Türkmen Ertem, Turkcell'in rakipsiz teknolojik olanaklarıyla dünya çapında ilklere imza atması; 2005'te 4 ajans, 10 marka ve 12 proje ile 1 milyon dolarlık bir hacme sahip olan mobil pazarlama sektörünün 5 yılda içlerinde uluslararasi ajans ve markalarinda bulundugu 20 ajans, 400 marka, bin 500 proje ile 100 milyon dolarlık bir sektöre gelmesindeki öncü rolünden dolayı bu prestijli ödüle layık görüldü. Sektörün en prestijli ödülünü alan Ertem, aynı zamanda MobiThinking tarafından dünyanın en başarılı ilk 10 Mobil Web Pazarlamacısı arasında gösterildi.

Melis Türkmen Ertem: Turkcell'in mobil pazarlamadaki öncü rolü kanıtlandı

Turkcell Mobil Pazarlama Bölüm Başkanı Melis Türkmen Ertem, yaptığı açıklamada Turkcell'in sadece Türkiye'de değil, dünyada mobil pazarlama alanında öncü şirketler arasında geldiğine dikkat çekerek, "11,4 milyon aboneyle Avrupa'nın en büyük izinli veri tabanlarından birine sahibiz. TonlaKazan, ÇalarkenDinlet ve TıklaKazan gibi dünyaca takdir edilen çok sayıda inovatif uygulama ile 2008'den bu yana 20 milyon müşteriye dokunduk, yüzlerce markaya değer kattık. Ürün ve kampanyalarımızla bugüne kadar 10'dan fazla uluslararası ödül aldık. Tüm bunlar Turkcell'in mobil pazarlama vizyonunun niteliğini ortaya koyuyor. Mobil pazarlama alanında dünyanın sayılı otoritelerinden olan MMA tarafından veilen Bireysel Başarı ödülüne layık görülmek elbette gurur verici. Bu ödülü Turkcell'de birlikte çalıştığım tüm ekip arkadaşlarım adına alıyor ve Turkcell'in mobil pazarlama alanında da öncü role sahip olduğunu her gün yeniden kanıtladıkları için hepsine tek tek teşekkür ediyorum."

Dünyanın ilk İnteraktif Projeksiyon Oyunu'na İnovasyon Ödülü

Turkcell, ikinci ödülünü mobil pazarlama alanında sağladığı yenilikçi altyapı sistemiyle aldı. Dünyada ilk defa Mobilera tarafından tasarlanan ve Turkcell'in IVR (Etkileşimli Yanıt Sistemi) altyapısı kullanılarak hayata geçirilen Cornetto İnteraktif Projeksiyon Oyunu, Avrupa-Ortadoğu- Asya bölgelerinde İnovasyon kategorisinde birinci oldu.



Paul Berney: Diğer oyuncular sizden ilham ve feyz alacak

Mobil Pazarlama Derneği MMA'in Avrupa, Ortadoğu ve Asya'dan sorumlu genel müdürü Paul Berney de "Bu yılki Global MMA Ödülleri'nin kazananları, mobil mecrada inovasyon, erişim ve verimliliğin çıtasını yükselttiler. Onların elde ettiği bu başarı, markaların, ajansların ve mobil pazarlama sektöründe yer alan diğer profesyonel oyuncuların ilham ve feyz almaları için model olacaktır" dedi.

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