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    Anlık Bildirim

    Turkcell Superonline 1.000 Mbps simetrik fiber internet sunuyor

    Turkcell Superonline'ın 1.000 Mbps eşit hızda download ve upload sunacağı tarife ortaya çıktı. 1.000 Mbps simetrik fiber internetin Mart ayında kullanıma sunulması bekleniyor.
    Turkcell Superonline 1.000 Mbps simetrik fiber internet sunuyor Tam Boyutta Gör
    Turkcell Superonline kullanıcıları uzun zamandır düşük upload hızından şikayetçiydi. Superonline, yüksek upload hızı isteyen müşteriler için simetrik fiber internet sunmaya hazırlanıyor.

    Turkcell’in 1 Mart 2025 itibarıyla geçerli olacak tarife tablosunda 1.000 Mbps download ve 1.000 Mbps upload hızı sunan simetrik fiber internet tarifesi ortaya çıktı. Bu tarifenin taahhütsüz ücreti 2.500 TL olarak açıklandı. Taahhütlü fiyatı henüz bilinmiyor.

    Superonline’de mevcut 1.000 Mbps tarifelerde 50 Mbps upload hızı sunuluyor. Mart ayında satışa sunulması planlanan simetrik tarife ile müşteriler 1.000 Mbps’ye varan hızda download ve 1.000 Mbps'ye varan hızda upload yapabilecek.

    Taahütlü fiyatı ne kadar olacak? (Tahmin)

    1.000 Mbps simetrik fiber internetin taahhütsüz fiyatı, 1.000/50 Mbps tarifenin taahhütsüz fiyatından yüzde 72 oranında daha yüksek fiyata sahip. 1.000/50 Mbps tarifenin 12 ay taahütlü şekilde aylık 700 TL’ye satıldığını düşünürsek, 1.000 Mbps simetrik fiber internetin 1.200 TL - 1.300 TL civarında bir taahütlü fiyatının olacağını söyleyebiliriz.

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    Elektrikli ticari araç BIG.e'nin üretimi başladı

    X
    xsw 4 gün önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

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