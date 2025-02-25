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    Turkcell, kuantum anahtar dağıtımında dünyada bir ilke imza attı

    Turkcell, kuantum güvenli iletişim alanında önemli bir adım atarak, İstanbul'da dünyanın ilk kıtalararası kuantum anahtar dağıtımını (QKD) gerçekleştirerek önemli bir başarıya imza attı.

    Turkcell, kuantum anahtar dağıtımında dünyada bir ilke imza attı Tam Boyutta Gör

    Türkiye’nin öncü teknoloji şirketlerinden Turkcell, siber güvenlik ve telekomünikasyon dünyasında önemli bir başarıya imza attı. Şirket, kuantum güvenliği alanında faaliyet gösteren ID Quantique (IDQ) ile birlikte İstanbul’da dünyanın ilk kıtalararası kuantum anahtar dağıtımını (QKD) gerçekleştirdi. Bu gelişme, iletişimde siber tehditlere karşı güçlü bir koruma sağlamanın kapılarını aralıyor.

    Veri güvenliğinde kuantum devrimi

    Turkcell’in gerçekleştirdiği bu test, fiber optik bağlantılar üzerinden kuantum mekaniği prensiplerine dayalı güvenlik protokollerini kullanarak veri iletimi sağladı. Geleneksel şifreleme yöntemlerinden farklı olarak QKD, herhangi bir müdahale veya dinleme girişimini anında tespit edebilen bir teknoloji olarak öne çıkıyor.

    Gelişen dijital dünyada siber saldırıların sayısı ve karmaşıklığı hızla artarken, klasik kriptografik sistemlerin yeterliliği sorgulanmaya başlandı. Kuantum bilgisayarların devreye girmesiyle mevcut şifreleme sistemlerinin kırılabilir hale gelmesi bekleniyor. Ancak QKD sayesinde iletişim, fizik yasalarıyla korunarak saldırılara karşı dayanıklı hale geliyor.

    Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu başarının yalnızca şirketleri için değil, tüm telekomünikasyon sektörü açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Koç, "Dünyanın ilk kıtalararası QKD denemesini başarıyla gerçekleştirmemiz, kuantum güvenliğini yeni nesil ağlara entegre etme konusundaki liderlik vizyonumuzu ve güvenli iletişimde küresel standartları belirleme kararlılığımızı kanıtlıyor... Kuantum teknolojisi, stratejik vizyonumuzun temel taşlarından birini oluşturuyor. Bu anlayışla, teknolojinin sınırlarını yeniden tanımlayan kuantum teknolojilerini 2025 yılında stratejik odak alanlarımızdan biri olarak belirledik. Nitekim Birleşmiş Milletler de 2025’i ‘Kuantum ve Teknoloji Yılı’ ilan etti. Turkcell olarak yarının ağlarını inşa etmek için bugünden yatırım yapıyoruz. " dedi.

    ID Quantique CEO’su Gregoire Ribody ise Turkcell ile gerçekleştirdikleri bu işbirliğinin telekomünikasyon güvenliği için kritik bir adım olduğunu söyledi. Ribody, "Turkcell'in altyapısına Clavis XG ve Clarion KX platformlarının dahil edilmesi, resmi kurumlar, finansal hizmetler, enerji, kritik altyapı ve sağlık gibi yüksek düzeyde güvenlik gerektiren alanlardaki müşterilerin gelecekte oluşacak risklere karşı bir adım önde olmalarını sağlayacak." ifadelerini kullandı.

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