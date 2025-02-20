Türk Telekom 5.5G’yi kullanıma sunuyor: 5G’den farkı ne?

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Tam Boyutta Gör Türk Telekom tarafından yapılan açıklamaya göre bugün Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta oynanacak Galatasaray-AZ Alkmaar maçında Türk Telekom kullanıcılarına 5.5G sinyali verilecek. 5G’li telefonu bulunan Türk Telekom kullanıcıları 5G’yi deneyebilecek.

Türkiye’de 4G’ye geçişte geç kalınmış ve 4G’den daha hızlı olan 4G LTE Advanced altyapısı kurularak LTE Advanced’a 4.5G adı verilmişti. Çin'de 5G'nin ardından 5G'nin daha hızlı versiyonu olan 5.5G teknolojisine geçildi. Türkiye'de doğrudan 5.5G'ye geçiş yapılacak. Türk Telekom, bugün Galatasaray stadyumunda yapılacak denemelerde 5.5G hizmeti verecek.

Galatasaray stadına 5G kuruldu: Yarın herkes 5G'yi kullanabilecek 1 gün önce eklendi

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Galatasaray - AZ Alkmaar karşılaşmasında çok önemli bir yeniliğe imza atıyoruz. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’a kurduğumuz 5.5G Mobil Şebekemizi taraftarların deneyimine açıyoruz. Galatasaray - AZ Alkmaar karşılaşması stadyumdaki taraftarların nefesini keserken, sunduğumuz 5.5G teknolojisi stadyumdaki taraftarların mobil internet hızına hız katacak” dedi.

5.5G avantajları neler?

5.5G (5G Advanced) teknolojisi 5G'den 10 kat daha yüksek veri aktarım hızı ile öne çıkıyor. Hızın yanı sıra gecikme süresi, kapasite ve bağlantı güvenilirliği açısından da çeşitli avantajlar sunuyor.

Yeni 6 GHz bandı ve mmWave genişlemesi ile hız artışı

Daha geniş kanal bant genişliği (320 MHz'ye kadar, 5G’de 100 MHz tipik)

5G'den 10 kat daha hızlı veri aktarım hızı (10 Gbps ve üzeri hızlara ulaşabilir)

1 ms'in altına inen ultra düşük gecikme süresi sayesinde anlık veri iletimi sağlar.

Ultra düşük gecikme sayesinde otonom araçlar, sanal gerçeklik, uzaktan kontrol gibi konularda avantaj sağlar.

Daha fazla cihazın aynı anda bağlanabilmesi

Daha geniş kapsama alanı

5G'ye kıyasla daha düşük güç tüketimi ile cihazların pil ömrünü uzatır.

AI destekli enerji yönetimi ile yüzde 30-50 civarında daha düşük enerji kullanıyor.

Daha gelişmiş güvenlik özellikleri (Quantum-safe şifreleme ve Zero Trust Security modeline uygun sistemler)

Yeni nesil uygulamaları destekleme (sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, otonom araçlar, hologramlar)

5.5G'nin 5G'den farkları neler? Özellik 5G 5.5G Maksimum Hız 10 Gbps 20 Gbps+ Gecikme Süresi 1 ms 0.5 ms veya daha az Bağlantı Kapasitesi 1 milyon cihaz/km² 100 milyon cihaz/km² Enerji Verimliliği Orta %30-50 daha verimli Spektrum Sub-6 GHz, mmWave 6 GHz & Terahertz bandı Güvenlik Standart 5G güvenliği Quantum-safe şifreleme, Zero Trust Security

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