5G'nin yeni durağı Trabzon Papara Park Stadyumu oldu

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Tam Boyutta Gör Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dört büyük futbol takımının stadyumunda 5G mobil şebekesinin hizmete alınacağını duyurmuştu. Galatasaray Rams Park’ın ardından Trabzonspor Papara Park Stadyumuna da 5G altyapısı kuruldu.

Türk Telekom 5.5G’yi kullanıma sunuyor: 5G’den farkı ne? 4 gün önce eklendi

X hesabından yaptığı açıklamada Trabzonspor’un stadyumunda 5G’nin test edildiğini duyuran Bakan Uraloğlu, “5G’nin Yeni Durağı Trabzon Papara Park! 3 GSM operatörünün 5G sinyali Rams Park’tan sonra Trabzon Papara Park’ta da test edildi. Hızlanan Türkiye’yi hızlı iletişim altyapısı ile donatmaya devam edeceğiz.” dedi.

Türk Telekom 5.5G'yi test ediyor

Dört büyüklerin stadyumunda taraftarlar ücretsiz olarak 5G’yi test edebilecek. Taraftarların yanı sıra operatörler de yoğun kullanım senaryosunu test edecek. Türk Telekom, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada stadyumlarda 5G’nin daha hızlı versiyonu olan 5.5G’yi test edeceğini duyurdu. 5.5G ile ilk yayın yapıldı.

5G ne zaman kullanıma sunulacak?

Türkiye’de 5G ihalesi 2025 yılında yapılacak. İlk sinyal 2026 yılında verilecek. 700 MHz, 3,5 GHz, 26 GHz'deki frekansları ihaleye açılacak. İhalenin operatörler üzerindeki maddi yükün hafifletilmesi için ihale ücretinin taksitli şekilde tahsil edilmesi planlanıyor.

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