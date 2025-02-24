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    Vodafone, 65 yaş ve üzerine “Süper65” sürprizini duyurdu

    Vodafone, 65 yaş ve üzeri müşterileri için yeni “Süper65” segmentini duyurdu. Süper65 ile 65 yaş ve üzerine teknoloji odaklı avantajlar sunulacak ve teknolojik cihazlarda indirim imkanı tanınacak.
    Vodafone, 65 yaş ve üzerine “Süper65” sürprizini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Vodafone, 65 yaş ve üzeri müşterileri için yeni bir hizmet modeli sunacağını duyurdu. “Süper65” adıyla duyurulan bu müşteri segmenti, yaşlı bireylerin teknolojiden çekinmeden faydalanmalarını sağlamak için özel olarak tasarlandığı belirtiliyor. Süper65 ile birlikte çeşitli avantajların yanında yaşlı bireylere teknolojik cihazlarda indirim imkanı tanınacak.

    Vodafone Süper65 avantajları

    Günümüzde birçok yaşlı birey, dijital teknolojilere mesafeli duruyor ve bu nedenle mobil hizmetlerden tam anlamıyla yararlanamıyor. Vodafone, Süper65 segmentiyle bu bariyerleri kaldırmayı amaçlıyor. Yeni program, 65 yaş üstü bireylere özel tarife avantajları, öncelikli müşteri hizmetleri, mağazalarda teknik destek ve teknoloji eğitimleri gibi birçok ayrıcalık sunuyor.

    Vodafone Süper65’liler her yöne 12 ay sınırsız konuşma hakkı, 12 ay ücretsiz durma özelliği, Müşteri Hizmetleri ve Vodafone mağazalarında öncelikli hizmet, teknolojik cihazlarda indirim, Yanımda uygulamasında Kolay İşlem menüsü, mağazalarda teknoloji eğitimi gibi ayrıcalıklardan yararlanabilecek.

    Vodafone, 65 yaş ve üzerine “Süper65” sürprizini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Süper65’liler, sınırsız konuşma ve ücretsiz durma özelliklerini, SMS göndererek, Müşteri Hizmetleri’nden öncelikli destek alarak, mağazalara giderek ve Yanımda içinde ek paket tanımlayarak her kanaldan kolayca alabiliyor.

    Süper65 müşterilerine özel rehberlik

    Vodafone’un sunduğu hizmetler arasında yaşlı kullanıcıların dijital dünyada karşılaşabileceği riskleri azaltmaya yönelik önlemler de yer alıyor. Klinik Psikolog Beyhan Budak’tan eğitim alan Vodafone çalışanları, Süper65 müşterilerine özel rehberlik sağlayacak.

    Buna göre, Vodafone Süper65 müşterileri için 14 Şubat itibarıyla tüm mağazalarda Teknoloji Saati uygulaması başlatılacak. Süper65’li müşteriler, cuma günleri 10:00-12:00 saatleri arasında, açık kapı konseptiyle tüm sorularıyla beraber mağazalara gelerek destek alabilecek. Ek olarak, seçili 30 mağazada bu saatlerde bir müfredatla çalıştay şeklinde teknoloji eğitimi seçeneği de ayrıca sunulacak. Eğitim içeriklerinde genel telefon güvenliği, telefon dolandırıcılıkları ve şüpheli aramalardan korunma, internet ve sosyal medya güvenliği ve sosyal medya kullanımı gibi konulara yer verilecek.

    Süper65’lilere özel indirimli teknolojik cihazlar

    Vodafone, 65 yaş ve üzerine “Süper65” sürprizini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Vodafone FLEX, Süper65’li müşterileri için özel bir kampanya da başlattı. Seçili akıllı telefonlar, akıllı saatler ve tuşlu telefonlarda geçerli olan bu kampanya kapsamında, Süper65’liler 1.560 TL’ye varan indirimlerden faydalanabilecek. Özellikle büyük ekranlı ve kolay kullanımlı modellerde sunulan indirimlerle, 65 yaş ve üzeri müşterilerin dijital dünyaya daha rahat adapte olması amaçlanıyor. İndirim fırsatlarının yanı sıra Vodafone FLEX ile kredi kartsız, faturaya ek 12 aya varan ödeme seçeneği ile müşterilere kolaylık sağlanıyor.
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    Elektrikli ticari araç BIG.e'nin üretimi başladı

    X
    xsw 3 gün önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

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