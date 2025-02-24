Vodafone, 65 yaş ve üzerine “Süper65” sürprizini duyurdu

- Vodafone Süper65 avantajları
- Süper65 müşterilerine özel rehberlik
- Süper65’lilere özel indirimli teknolojik cihazlar
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Vodafone Süper65 avantajları
Günümüzde birçok yaşlı birey, dijital teknolojilere mesafeli duruyor ve bu nedenle mobil hizmetlerden tam anlamıyla yararlanamıyor. Vodafone, Süper65 segmentiyle bu bariyerleri kaldırmayı amaçlıyor. Yeni program, 65 yaş üstü bireylere özel tarife avantajları, öncelikli müşteri hizmetleri, mağazalarda teknik destek ve teknoloji eğitimleri gibi birçok ayrıcalık sunuyor.
Vodafone Süper65’liler her yöne 12 ay sınırsız konuşma hakkı, 12 ay ücretsiz durma özelliği, Müşteri Hizmetleri ve Vodafone mağazalarında öncelikli hizmet, teknolojik cihazlarda indirim, Yanımda uygulamasında Kolay İşlem menüsü, mağazalarda teknoloji eğitimi gibi ayrıcalıklardan yararlanabilecek.
Süper65 müşterilerine özel rehberlik
Vodafone’un sunduğu hizmetler arasında yaşlı kullanıcıların dijital dünyada karşılaşabileceği riskleri azaltmaya yönelik önlemler de yer alıyor. Klinik Psikolog Beyhan Budak’tan eğitim alan Vodafone çalışanları, Süper65 müşterilerine özel rehberlik sağlayacak.
Buna göre, Vodafone Süper65 müşterileri için 14 Şubat itibarıyla tüm mağazalarda Teknoloji Saati uygulaması başlatılacak. Süper65’li müşteriler, cuma günleri 10:00-12:00 saatleri arasında, açık kapı konseptiyle tüm sorularıyla beraber mağazalara gelerek destek alabilecek. Ek olarak, seçili 30 mağazada bu saatlerde bir müfredatla çalıştay şeklinde teknoloji eğitimi seçeneği de ayrıca sunulacak. Eğitim içeriklerinde genel telefon güvenliği, telefon dolandırıcılıkları ve şüpheli aramalardan korunma, internet ve sosyal medya güvenliği ve sosyal medya kullanımı gibi konulara yer verilecek.
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