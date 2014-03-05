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DH+ Mart Sayısı Yayında!

DonanımHaber imzasını taşıyan dijital dergimiz DH+, dördüncü sayısı ile karşınızda.
5 yıl
11,6b
1
50
Diğer
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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DonanımHaber imzasını taşıyan dijital dergimiz DH+, dördüncü sayısı ile karşınızda.
Barcelona’da düzenlenen Dünya Mobil Kongresi’ni kapağa taşıdığımız bu sayıda, fuarda tanıtılan en yeni mobil cihazlara yer verdik. Samsung, Sony, HTC, Lenovo, ZTE, Huawei gibi bir çok markanın ilerleyen günlerde vitrinleri süsleyecek modellerine ve Android’li Nokia’lara değiniyoruz.
Oyun dünyasından beyaz perdeye adım atan uyarlamalardan da bahsettiğimiz sinema sayfasında, bu kez deniz savaşlarıyla gündeme gelecek olan 300 Sparta’lı ve Sınırsızlar Kulübü filmlerine yakından bakıyoruz.
Otomobil sayfasındaysa test etme imkanı bulduğumuz Peugeot 308’e dair ilk izlenimlerimize yer verdik. Ayrıca Renault’un yeni çift turbo teknolojisine sahip 1.6dci dizel motorunun merak edilen detayları ile yeni kasa Mercedes C serisinden ve elektrikli BMW i3’ten de bahsediyoruz.
Android, iOS ve Windows Phone için derlenmiş 24 oyun ve uygulama, İzlanda’nın magma tabakasına açtığı kuyulardan enerji elde etme projesi, dünyanın en büyük rüzgar türbini ve Google Project Ara için çok özel yazılar sizleri bekliyor.
DH+’ı AppStore’dan iPad, iPhone ve iPod Touch’a aşağıdaki bağlantıdan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
 
DH+ Mart Sayısı Yayında!

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DubSteq 5 yıl en beğenilen
Android kim ki :(
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agonim1453 5 yıl
MWC yi anlatıyorsun aletlerin neredeyse hepsi androidli ama dergi sadece appstore da.

yaman bir çelişki
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Kuheylan12 5 yıl
Tamam android sürümü olmayabilir ama bilgisayara bile indiremeyecek miyiz? Üstelik bu 4. sayınız. Ayrıca Android cihazların anlatıldığı bir sayı apple ürün kullananlara ne gibi bir fayda sağlayacak çok merak ettim.
Tamam android sürümü olmayabilir ama bilgisayara bile indiremeyecek miyiz? Üstelik bu 4. sayınız. Ayrıca Android cihazların anlatıldığı bir sayı apple ürün kul...
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Yanıtla +46
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1 Avatar
Breaak4Love 5 yıl
Chip gibidir inşallah bi alalim
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mrbaybora72 5 yıl
Kitleniz android ağırlıklı olmasına rağmen IOS çıkarmak yalnış oldu !!!
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DH Misafiri 5 yıl
Hazır android'e de gelmemişken Bilim ve Teknik dergisi okuyorum şu aralar gayet iyi hem kültürünüz artar hem zevk alırsınız .
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onderbarutcu 5 yıl
Konusu ağırlıklı android olan bir dergiyi apple kullananlar ne yapacak acaba? Tamam androide çıkartmayın ama pc sürümü olsun en azından. Yaptığınız emek dolaylı yoldan boşa da gitmiş oluyor böylece.
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DoomKing 5 yıl
android e gelecek mi bu dergi ?
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Redunay 5 yıl
Kapağa çıplak kadın resmi koymadığınız iyi olmuş.
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Just Smile 5 yıl
Şu mobilde çıkan dergi reklamlarından bıktım ya
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Bar Filozofu 5 yıl Just Smile
Just Smile
Şu mobilde çıkan dergi reklamlarından bıktım ya

Hadi onu gectim. Bir daha gosterme butonuda işe yaramıyor.
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bilgin_yener 5 yıl
bu nedir arkadaşlar...! dh da apple cı olduya !c yuh
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Elsa 5 yıl
Windows Phone? :(
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Virtual Reality 5 yıl
Teknoseyir de yaklaşık bir sene önce dergi çıkarmıştı, oda sadece IOS' a çıkarmıştı. Sebebini de bir video da açıklamışlardı, dünyada, yüzlerce farklı çözünürlükte ekrana sahip android cihaz olduğu için, dergiyi her çözünürlüğe göre tek tek ölçeklendirmek gerekiyor demişlerdi. Bunu derginin her sayısında yapmak çok emek ve vakit isteyen bir şey demişlerdi ama ilerleyen zamanlarda illaki çıkaracağız demişlerdi. Şuan android de teknoseyir' in dergisi var mı bilmiyorum.
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