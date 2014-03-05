DH+ Mart Sayısı Yayında!

Barcelona’da düzenlenen Dünya Mobil Kongresi’ni kapağa taşıdığımız bu sayıda, fuarda tanıtılan en yeni mobil cihazlara yer verdik. Samsung, Sony, HTC, Lenovo, ZTE, Huawei gibi bir çok markanın ilerleyen günlerde vitrinleri süsleyecek modellerine ve Android’li Nokia’lara değiniyoruz.



Oyun dünyasından beyaz perdeye adım atan uyarlamalardan da bahsettiğimiz sinema sayfasında, bu kez deniz savaşlarıyla gündeme gelecek olan 300 Sparta’lı ve Sınırsızlar Kulübü filmlerine yakından bakıyoruz.

Otomobil sayfasındaysa test etme imkanı bulduğumuz Peugeot 308’e dair ilk izlenimlerimize yer verdik. Ayrıca Renault’un yeni çift turbo teknolojisine sahip 1.6dci dizel motorunun merak edilen detayları ile yeni kasa Mercedes C serisinden ve elektrikli BMW i3’ten de bahsediyoruz.

Android, iOS ve Windows Phone için derlenmiş 24 oyun ve uygulama, İzlanda’nın magma tabakasına açtığı kuyulardan enerji elde etme projesi, dünyanın en büyük rüzgar türbini ve Google Project Ara için çok özel yazılar sizleri bekliyor.

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