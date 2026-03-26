Monitör Tavsiyeleri - Mart 2026

Monitör tavsiyelerinde serisinin yeni bölümünde sizlere çeşitli ekran boyutlarında ve niteliklerde her işinize koşabilecek monitör önerileri yaptık.

00:00 - Giriş

01:04 - Gigabyte G25F2

03:38 - MSI G255PF E2

04:32 - AOC Q27G4XF

05:48 - LG UltraGear 27G610A

06:31 - Asus ROG Strix XG27UCS

07:22 - AOC U32G4U

08:34 - Gigabyte MO27Q28G

09:16 - Gigabyte MO32U

10:10 - AOC U27G4XM

12:01 - Kapanış

24"

Gigabyte G25F2 - 5300TL

- 24.5" FHD SS IPS 200Hz panel

- 1ms MPRT, 300nit, 1000:1

- 8bit, %120 sRGB

- 2x2W dahili hoparlör

- 2x HDMI 2.0, 1x DP 1.4

- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

MSI G255PF E2 - 5500TL

- 24.5" FHD Rapid IPS 180Hz panel

- 1ms GtG, 300nit, 1000:1

- 8bit, WCG, %99 sRGB, %78 P3

- 2x2W dahili hoparlör

- 2x HDMI 2.0b, 1x DP 1.2a

- Pivot, eğme, yükseklik

27"

AOC Q27G4XF - 9400TL

- 27" QHD Fast IPS 180Hz panel

- 1ms GtG, 0.5ms MPRT, 300nit, 1000:1

- 8bit, P3 %93, sRGB %117

- 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4

- Pivot, eğme, yükseklik, döndürme

LG UltraGear 27G610A - 9500TL

- 27" QHD Fast IPS 200Hz panel

- Sürekli 400nit, tepe 450nit

- 1ms GtG, 1000:1

- 8bit, sRGB %99

- 2xHDMI 2.0, 1xDP 1.4

- Pivot, eğme, yükseklik, döndürme

4K UHD

Asus ROG Strix XG27UCS - 17.000TL

- 27" UHD Rapid IPS 160Hz panel

- Sürekli 400nit, tepe 450nit

- 1ms GtG, 1000:1

- 10bit, sRGB %130, P3 %95

- 2xHDMI2.1, 1xDP1.4, 1x15W Type-C

- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

AOC U32G4U - 22.000TL

- 31.5" UHD SS IPS 160Hz panel

- Çift mod FHD 320Hz desteği

- 1ms GtG, 0.5ms MPRT, 450nit, 1000:1

- 8bit, sRGB %99, P3 %95

- 2xHDMI2.1, 1xDP1.4, 4xUSB3.2

- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

OLED

Gigabyte MO27Q28G - 33.000TL

- 26.5" QHD LG Oled 280Hz panel

- Tandem Gen4 WOLED yapı tipi

- 0.03ms GtG, 1500000:1

- Tipik 330nit, tepe 1500nit

- 10bit, P3 %99, Rec.2020 %84

- 2x5W (10W) dahili hoparlör

- 2x HDMI2.1, 1x DP 1.4, KVM

- 1x18W USB3.2 Type-C, 2xUSB3.2 Type-A

- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

Gigabyte MO32U - 36.500TL

- 31.5" UHD Samsung QD-OLED 165Hz panel

- Sürekli 250nit, tepe parlaklık 1000nit

- 0.03ms GtG, 1500000:1 kontrast, AG kaplama

- 10bit, sRGB %100, P3 %99

- 2x5W (10W) dahili hoparlör

- 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 1x Type-C 18W

- KVM Switch, UHBR 20, OLED koruma

- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

Mini Led

AOC U27G4XM - 24.400TL

- 27" UHD Fast IPS 160Hz panel

- Çift mod FHD 320Hz desteği

- Mini Led arka aydınlatma

- Bölgesel karartma sayısı 1152

- Tipik 400nit, tepe 1200nit

- 1ms GtG, FRC 10bit, sRGB %99, P3 %98

- 2xHDMI 2.1, 1xDP 1.4, 4x USB-A 5Gbps

- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik