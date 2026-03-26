    Monitör Tavsiyeleri - Mart 2026

    Monitör tavsiyelerinde serisinin yeni bölümünde sizlere çeşitli ekran boyutlarında ve niteliklerde her işinize koşabilecek monitör önerileri yaptık.            

    00:00 - Giriş
    01:04 - Gigabyte G25F2
    03:38 - MSI G255PF E2
    04:32 - AOC Q27G4XF
    05:48 - LG UltraGear 27G610A
    06:31 - Asus ROG Strix XG27UCS
    07:22 - AOC U32G4U
    08:34 - Gigabyte MO27Q28G
    09:16 - Gigabyte MO32U
    10:10 - AOC U27G4XM
    12:01 - Kapanış

    24"

    Gigabyte G25F2 - 5300TL
    - 24.5" FHD SS IPS 200Hz panel
    - 1ms MPRT, 300nit, 1000:1 
    - 8bit, %120 sRGB
    - 2x2W dahili hoparlör
    - 2x HDMI 2.0, 1x DP 1.4
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

    MSI G255PF E2 - 5500TL
    - 24.5" FHD Rapid IPS 180Hz panel
    - 1ms GtG, 300nit, 1000:1
    - 8bit, WCG, %99 sRGB, %78 P3
    - 2x2W dahili hoparlör
    - 2x HDMI 2.0b, 1x DP 1.2a
    - Pivot, eğme, yükseklik

    27"

    AOC Q27G4XF - 9400TL
    - 27" QHD Fast IPS 180Hz panel
    - 1ms GtG, 0.5ms MPRT, 300nit, 1000:1
    - 8bit, P3 %93, sRGB %117
    - 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4
    - Pivot, eğme, yükseklik, döndürme

    LG UltraGear 27G610A - 9500TL
    - 27" QHD Fast IPS 200Hz panel
    - Sürekli 400nit, tepe 450nit
    - 1ms GtG, 1000:1
    - 8bit, sRGB %99
    - 2xHDMI 2.0, 1xDP 1.4
    - Pivot, eğme, yükseklik, döndürme

    4K UHD

    Asus ROG Strix XG27UCS - 17.000TL
    - 27" UHD Rapid IPS 160Hz panel
    - Sürekli 400nit, tepe 450nit 
    - 1ms GtG, 1000:1
    - 10bit, sRGB %130, P3 %95
    - 2xHDMI2.1, 1xDP1.4, 1x15W Type-C
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

    AOC U32G4U - 22.000TL
    - 31.5" UHD SS IPS 160Hz panel
    - Çift mod FHD 320Hz desteği
    - 1ms GtG, 0.5ms MPRT, 450nit, 1000:1
    - 8bit, sRGB %99, P3 %95
    - 2xHDMI2.1, 1xDP1.4, 4xUSB3.2
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

    OLED

    Gigabyte MO27Q28G - 33.000TL
    - 26.5" QHD LG Oled 280Hz panel
    - Tandem Gen4 WOLED yapı tipi
    - 0.03ms GtG, 1500000:1
    - Tipik 330nit, tepe 1500nit
    - 10bit, P3 %99, Rec.2020 %84
    - 2x5W (10W) dahili hoparlör
    - 2x HDMI2.1, 1x DP 1.4, KVM
    - 1x18W USB3.2 Type-C, 2xUSB3.2 Type-A
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

    Gigabyte MO32U - 36.500TL
    - 31.5" UHD Samsung QD-OLED 165Hz panel
    - Sürekli 250nit, tepe parlaklık 1000nit
    - 0.03ms GtG, 1500000:1 kontrast, AG kaplama
    - 10bit, sRGB %100, P3 %99
    - 2x5W (10W) dahili hoparlör
    - 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 1x Type-C 18W
    - KVM Switch, UHBR 20, OLED koruma
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

    Mini Led

    AOC U27G4XM - 24.400TL
    - 27" UHD Fast IPS 160Hz panel
    - Çift mod FHD 320Hz desteği 
    - Mini Led arka aydınlatma
    - Bölgesel karartma sayısı 1152
    - Tipik 400nit, tepe 1200nit
    - 1ms GtG, FRC 10bit, sRGB %99, P3 %98
    - 2xHDMI 2.1, 1xDP 1.4, 4x USB-A 5Gbps
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

