Monitör Tavsiyeleri - Mart 2026

Monitör tavsiyelerinde serisinin yeni bölümünde sizlere çeşitli ekran boyutlarında ve niteliklerde her işinize koşabilecek monitör önerileri yaptık.
00:00 - Giriş
01:04 - Gigabyte G25F2
03:38 - MSI G255PF E2
04:32 - AOC Q27G4XF
05:48 - LG UltraGear 27G610A
06:31 - Asus ROG Strix XG27UCS
07:22 - AOC U32G4U
08:34 - Gigabyte MO27Q28G
09:16 - Gigabyte MO32U
10:10 - AOC U27G4XM
12:01 - Kapanış
24"
Gigabyte G25F2 - 5300TL
- 24.5" FHD SS IPS 200Hz panel
- 1ms MPRT, 300nit, 1000:1
- 8bit, %120 sRGB
- 2x2W dahili hoparlör
- 2x HDMI 2.0, 1x DP 1.4
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
MSI G255PF E2 - 5500TL
- 24.5" FHD Rapid IPS 180Hz panel
- 1ms GtG, 300nit, 1000:1
- 8bit, WCG, %99 sRGB, %78 P3
- 2x2W dahili hoparlör
- 2x HDMI 2.0b, 1x DP 1.2a
- Pivot, eğme, yükseklik
27"
AOC Q27G4XF - 9400TL
- 27" QHD Fast IPS 180Hz panel
- 1ms GtG, 0.5ms MPRT, 300nit, 1000:1
- 8bit, P3 %93, sRGB %117
- 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4
- Pivot, eğme, yükseklik, döndürme
LG UltraGear 27G610A - 9500TL
- 27" QHD Fast IPS 200Hz panel
- Sürekli 400nit, tepe 450nit
- 1ms GtG, 1000:1
- 8bit, sRGB %99
- 2xHDMI 2.0, 1xDP 1.4
- Pivot, eğme, yükseklik, döndürme
4K UHD
Asus ROG Strix XG27UCS - 17.000TL
- 27" UHD Rapid IPS 160Hz panel
- Sürekli 400nit, tepe 450nit
- 1ms GtG, 1000:1
- 10bit, sRGB %130, P3 %95
- 2xHDMI2.1, 1xDP1.4, 1x15W Type-C
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
AOC U32G4U - 22.000TL
- 31.5" UHD SS IPS 160Hz panel
- Çift mod FHD 320Hz desteği
- 1ms GtG, 0.5ms MPRT, 450nit, 1000:1
- 8bit, sRGB %99, P3 %95
- 2xHDMI2.1, 1xDP1.4, 4xUSB3.2
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
OLED
Gigabyte MO27Q28G - 33.000TL
- 26.5" QHD LG Oled 280Hz panel
- Tandem Gen4 WOLED yapı tipi
- 0.03ms GtG, 1500000:1
- Tipik 330nit, tepe 1500nit
- 10bit, P3 %99, Rec.2020 %84
- 2x5W (10W) dahili hoparlör
- 2x HDMI2.1, 1x DP 1.4, KVM
- 1x18W USB3.2 Type-C, 2xUSB3.2 Type-A
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
Gigabyte MO32U - 36.500TL
- 31.5" UHD Samsung QD-OLED 165Hz panel
- Sürekli 250nit, tepe parlaklık 1000nit
- 0.03ms GtG, 1500000:1 kontrast, AG kaplama
- 10bit, sRGB %100, P3 %99
- 2x5W (10W) dahili hoparlör
- 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 1x Type-C 18W
- KVM Switch, UHBR 20, OLED koruma
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
Mini Led
AOC U27G4XM - 24.400TL
- 27" UHD Fast IPS 160Hz panel
- Çift mod FHD 320Hz desteği
- Mini Led arka aydınlatma
- Bölgesel karartma sayısı 1152
- Tipik 400nit, tepe 1200nit
- 1ms GtG, FRC 10bit, sRGB %99, P3 %98
- 2xHDMI 2.1, 1xDP 1.4, 4x USB-A 5Gbps
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik