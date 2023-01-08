Monster Abra A7 V14.3 incelemesi - RTX 3050Ti ve 12.nesil işlemci!

Bu videoda Monster'ın yeni modellerinden biri olan Abra A7 V14.3'e yakından bakıyoruz. Core i7 12700H'den gücünü alan bu bilgisayar RTX 3050Ti ekran kartına sahip. Sizler neler düşünüyorsunuz?
- 00:00 Giriş
- 00:16 Tasarım
- 03:58 Kamera ve Klavye Testi
- 04:26 Portlar
- 05:40 Ekran Özellikleri
- 06:54 GPU Özellikleri
- 09:24 CPU Özellikleri
- 10:20 RAM Özellikleri
- 11:04 Depolama Özellikleri
- 11:34 Oyun Testleri
- 13:45 Hoparlör Özellikleri ve Testi
- 14:30 Yazılım
- 14:50 Fan Testi
- 15:20 Yük Altında Sıcaklıklar
- 15:34 Time Spy Stress Testi
- 16:03 Batarya Özellikleri
- 16:28 Kampanya ve Kapanış