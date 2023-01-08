Monster Abra A7 V14.3 incelemesi - RTX 3050Ti ve 12.nesil işlemci!

Bu videoda Monster'ın yeni modellerinden biri olan Abra A7 V14.3'e yakından bakıyoruz. Core i7 12700H'den gücünü alan bu bilgisayar RTX 3050Ti ekran kartına sahip. Sizler neler düşünüyorsunuz?

Bu videoda Monster'ın yeni modellerinden biri olan Abra A7 V14.3'e yakından bakıyoruz. Core i7 12700H'den gücünü alan bu bilgisayar RTX 3050Ti ekran kartına sahip. Sizler neler düşünüyorsunuz?

00:00 Giriş

00:16 Tasarım

03:58 Kamera ve Klavye Testi

04:26 Portlar

05:40 Ekran Özellikleri

06:54 GPU Özellikleri

09:24 CPU Özellikleri

10:20 RAM Özellikleri

11:04 Depolama Özellikleri

11:34 Oyun Testleri

13:45 Hoparlör Özellikleri ve Testi

14:30 Yazılım

14:50 Fan Testi

15:20 Yük Altında Sıcaklıklar

15:34 Time Spy Stress Testi

16:03 Batarya Özellikleri

16:28 Kampanya ve Kapanış

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