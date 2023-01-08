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    Monster Abra A7 V14.3 incelemesi - RTX 3050Ti ve 12.nesil işlemci!

    Bu videoda Monster'ın yeni modellerinden biri olan Abra A7 V14.3'e yakından bakıyoruz. Core i7 12700H'den gücünü alan bu bilgisayar RTX 3050Ti ekran kartına sahip. Sizler neler düşünüyorsunuz?

    Bu videoda Monster'ın yeni modellerinden biri olan Abra A7 V14.3'e yakından bakıyoruz. Core i7 12700H'den gücünü alan bu bilgisayar RTX 3050Ti ekran kartına sahip. Sizler neler düşünüyorsunuz?

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