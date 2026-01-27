Nissan güneş enerjili Ariya'yı tanıttı: Günlük 23 km bedava menzil

Ariya konseptinin dış tasarımında en dikkat çeken unsur gövdeye entegre edilen fotovoltaik paneller oldu. Aracın kaputu, tavanı ve bagaj kapağına yerleştirilen bu paneller, toplamda yaklaşık 3.8 metrekarelik bir alanı kaplıyor. Paneller aracılığıyla toplanan güneş enerjisi ise doğru akıma dönüştürülerek Ariya'nın bataryasına aktarılıyor.
Performans coğrafyaya göre değişiyor
Nissan tarafından gerçekleştirilen gerçek yol testleri, sistemin verimliliğini gözler önüne serdi. İdeal güneşli bir günde paneller, aracın menziline 23 kilometreye kadar ek katkı sağlayabiliyor. Elbette ki performans coğrafyaya göre değişebilmekte. Londra gibi daha az güneş alan yerlerde günlük yaklaşık 10.2 kilometre menzil sağlarken, Dubai gibi güneşli bölgelerde bu rakam 21.2 kilometreye kadar çıkıyor.
Bu güneş enerjili sistemin seri üretim modellere ne zaman aktarılacağı henüz kesinleşmiş değil. Ancak özellikle Toyota Prius PHEV gibi mevcut modellerin sunduğu günlük 6 kilometrelik güneş enerjisi menzilinin oldukça üzerinde bir performans sergilemesi dikkat çekiyor.
