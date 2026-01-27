Nissan güneş enerjili Ariya'yı tanıttı: Günlük 23 km bedava menzil

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Nissan, elektrikli SUV modeli Ariya'nın güneş panelleriyle donatılmış özel bir versiyonunu tanıttı. Japon marka, duyuruyu Temiz Enerji Günü'ne denk getirdi. Güneş enerjisi uzmanı Lightyear firmasıyla ortaklaşa geliştirilen bu konsept araç, otomobillerin günün büyük bölümünü açık havada geçirmesini avantaja çevirerek bu süreyi bataryayı şarj etmek için kullanmayı amaçlıyor.

Ariya konseptinin dış tasarımında en dikkat çeken unsur gövdeye entegre edilen fotovoltaik paneller oldu. Aracın kaputu, tavanı ve bagaj kapağına yerleştirilen bu paneller, toplamda yaklaşık 3.8 metrekarelik bir alanı kaplıyor. Paneller aracılığıyla toplanan güneş enerjisi ise doğru akıma dönüştürülerek Ariya'nın bataryasına aktarılıyor.

Performans coğrafyaya göre değişiyor

Nissan tarafından gerçekleştirilen gerçek yol testleri, sistemin verimliliğini gözler önüne serdi. İdeal güneşli bir günde paneller, aracın menziline 23 kilometreye kadar ek katkı sağlayabiliyor. Elbette ki performans coğrafyaya göre değişebilmekte. Londra gibi daha az güneş alan yerlerde günlük yaklaşık 10.2 kilometre menzil sağlarken, Dubai gibi güneşli bölgelerde bu rakam 21.2 kilometreye kadar çıkıyor.

Tam Boyutta Gör Nissan yetkililerine göre bu teknoloji, sürücülerin şarj istasyonlarına gitme sıklığını %35 ile %65 arasında azaltma potansiyeline sahip. Özellikle şarj altyapısının yetersiz olduğu bölgelerde bu çözümün son derece faydalı olacağı belirtiliyor. Projenin amacı sürücülere daha fazla özgürlük sunmak, şarj bağımlılığını azaltmak ve temiz bir geleceğe adım atmak olarak açıklandı.

Bu güneş enerjili sistemin seri üretim modellere ne zaman aktarılacağı henüz kesinleşmiş değil. Ancak özellikle Toyota Prius PHEV gibi mevcut modellerin sunduğu günlük 6 kilometrelik güneş enerjisi menzilinin oldukça üzerinde bir performans sergilemesi dikkat çekiyor.

