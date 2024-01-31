GeForce 4090'lı 13.Nesil Intel Core i9 İşlemcili Casper Excalibur G911

Casper'ın dizüstü oyun bilgisayar serisi Excalibur'un 13.Nesil Intel Core işlemcileri ve Nvidia'nın GeForce 40 serisi grafik kartlarıyla donatılan güncel G911 modeli Donanım Haber ofisinde

Bildiğiniz üzere Casper, Excalibur markası altında kullanıcılara oyun ve yüksek performans deneyimlerini birleştiren bir kullanım vaat ediyor. Excalibur serisindeki seçenekler arasında öne çıkan Excalibur G911 aslına bakarsanız bir süredir farklı işlemci versiyonlarıyla oyunseverlerin tercihlerinden birisi niteliğinde. G911’in hedefi kullanıcılara birinci sınıf oyun performansı sunmak ve profesyonel ortamlarda yüksek performans sağlamak.

Dış görünümüne baktığımızda abartılı kasa şeklinden ziyade güçlü bir dizüstü bilgisayar hissini veren, yerine göre kurumsal yerine göre oyun dünyasına yakın bir hava yansıtıyor. G911 serisi, metal görünümü ve "Uzay Grisi" rengiyle tasarımda başarılı bir harman yakalamış. Performans bilgisayarı olarak geliştirilmiş olan cihazın boyutları ise 36 santim uzunluk, 28 santim derinlik ve 2 nokta 7 santim yükseklik boyutlarındaki ürün, 2.5 kg'lık hafif tasarımıyla performans bekleyebileceğiniz bir cihaz için ideal bir ağırlığa sahip.

Excalibur G911, 2,5K çözünürlüğe sahip 16" Geniş QHD IPS ekranıyla oyun monitörü kategorisindeki en iyi seçeneklerden biri. Yenileme hızı 165 Hz olan bu ekran, geniş görüntüleme açısı, doğru renk üretimi, yüksek kontrast oranı ve yüksek çözünürlüğüyle birçok oyunda başarılı bir oyun deneyimi sunuyor.

165 Hz ekran yenileme hızı, 5 ms tepki süresi ve 178° görüş açısına sahip bu dizüstü oyun bilgisayarı, her ayrıntının yakalanmasını mümkün kılarak kullanıcılara oyunlarda rekabet avantajı sağlayabiliyor. Cihaz üzerinde 2W değerinde 2 stereo hoparlör bulunuyor. Yumuşak bir dokunuş hissi veren ve konforlu bir yazım ve oyun deneyimi yansıtan klavyesi ise 3 bölgeye ayrılmış RGB LED ile donatılmış. Aydınlatma sayesinde karanlık ortamlarda kullanıma devam edebildiğiniz gibi oyun oynarken klavye renkli dünyalara eşlik edebiliyor. İster oyun ister günlük kullanım açısından olsun, konforlu bir klavyeye sahip olan G911’in touchpad alanı da bu konforlu kullanıma eşlik edecek genişlikte.

4129 mAh polimer pile sahip olan G911’in bu kapasitedeki pili, mobil oyun deneyimi için kullanıcısına zaman kazandırıyor. G911 de yüksek enerji verimliliğini destekleyen özellikler var. Multiplexer Switch özelliğiyle ister harici ister dahili grafik kartları arasında geçiş yapabiliyorsunuz ve böylece yüksek performans gerektirdiği durumlar için enerji tasarrufu sağlanabiliyor.

13. Nesil Intel Core i7 13700HX işlemci, Intel Hibrit Mimarisi, 30 MB akıllı önbellek ve 24 çekirdek ile 3,7 GHz taban frekansı ile 5,0 GHz'e kadar ulaşabilen bir işlem kapasitesi sunuyor. Öte yandan test cihazımızda da yer alan 13. Nesil Intel Core i9 13900HX işlemci ise 3,9 GHz taban frekansı ile 5,4 GHz'e kadar ulaşabilen bir işlem kapasitesine sahip, 36 MB akıllı önbellek ile donatılan işlemci Intel Hibrit Mimarisini kullanıyor. Yeni Nesil Excalibur G911 böylece 24 çekirdekli işlemcisiyle performans ürünü olarak öne çıkıyor.

Tabi oyun bilgisayarı denince en önemli kriterlerden biri şüphesiz ekran kartları. Excalibur G911 modelinde 8 GB / 128 bit NVIDIA GeForce RTX4060, RTX4070 ile 16 GB / 256 bit NVIDIA GeForce RTX4090 bulunuyor. NVIDIA'nın adını dünyanın ilk bilgisayar programıcısı diyebileceğimiz Ada Lovelace’tan alan mimarisi, Excalibur’un oyun performansını RTX 40 serisi grafik kartlarıyla zirveye taşımasına yardımcı oluyor. Sahip olduğu donanım ve yazılım gücüyle tüm oyunlarda başarılı bir performans ortaya koyan Excalibur G911, bize ulaşan modelinde denediğimiz oyunların tamamında memnuniyet verici sonuçlara imza attı.

G911’de ekran üzerinde konumlandırılan 1MP HD 720p kamerası online toplantılar için fazlasıyla işinizi görebilecek yeteneğe sahip. 13. Nesil serisinin son teknoloji ürünü Excalibur G911, Tip A USB 3.1, Tip C (Thunderbolt 4), HDMI, Mini Display, RJ45 LAN ve mikrofon giriş bağlantıları sunuyor. Artık oyun keyfinde önemli bir kriter haline gelen WiFi bağlantısında da Intel Killer Wi-Fi 6E teknolojisi ile donatılan bu model, saniyede 2,4 gigabite kadar çıkabilen hızlara imkan veriyor. Thunderbolt 4 bağlantısı ise saniyede 40 gigabite varan veri aktarım hızlarına ulaşabiliyor. İncelememizde yer alan modelde 64GB DDR5 4800MHZ RAM yer alırken Disk olarak ise 2TB kapasiteli, okuma hızı saniyede 5000 megabayt olan ve yazma hızı olarak da saniyede 4200 megabayt sunan M 2 SSD PCle 4.0 yer alıyor.

Excalibur G911, 5 termal boru, 2 akıllı turbo fan, 0,3 mm fan kanatları ve 12 termal ped ile soğutma performansında serinin geçmişinde olduğu gibi başarısını korumayı başarmış. Böylesi bir kurulumla üst düzey soğutma hedeflenmiş. Ayrıca, modelin klavye aydınlatmasıyla havalandırma çıkışındaki RGB aydınlatmanın birbirini tamamlamasıyla hoş bir tasarıma imza atılmış.

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