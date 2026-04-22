    Toyota'dan az yakıyor, Dacia fiyatına satılıyor: Geely Preface i-HEV satışa sunuldu

    Geely, hem yakıt tasarrufu hem de uygun fiyatıyla dikkat çeken Preface i-HEV modelini Çin'de satışa sundu. Araç, Toyota'nın hibrit verimliliğine ve Dacia'nın uygun fiyat stratejisine meydan okuyor.

    Çinli otomobil devi Geely, hibrit pazarının tartışmasız liderlerinden biri olan Toyota'yı terletecek yeni Preface i-HEV modelinin ön satışlarını Çin'de resmen başlattı. Tam hibrit (Full Hybrid) teknolojisiyle donatılan bu yeni sedan, hem yakıt ekonomisi hem de agresif fiyatlandırmasıyla sektörde tüm dengeleri değiştirecek gibi görünüyor.

    Rekor kıran verimlilik

    Geely Preface i-HEV'in kalbinde %48.41 gibi rekor termal verimliliğe sahip yeni nesil bir motor var. Smart Power Hybrid sistemi sayesinde araç, WLTC standartlarına göre 100 kilometrede sadece 3.98 litre yakıt tüketmekte. Gerçek yol şartlarında yapılan otoyol testlerinde ise bu rakamın 2.2 litre seviyelerine kadar düştüğü ve aracın Toyota Prius gibi segment referanslarını geride bıraktığı belirtiliyor. Verilere göre yakıt tüketiminde doğrudan rakibi Toyota Camry'nin önünde görünen model, aynı zamanda rakibinden 82 beygir daha güçlü.

    4.82 metre uzunluğu ve 2.8 metrelik aks mesafesiyle Toyota Camry ile benzer boyutlara sahip olan Preface, 1.5 litrelik benzinli motor ve elektrikli tahrik sisteminin birleşimiyle toplamda 308 beygir güç üretiyor. Yeni nesil 3 vitesli DHT şanzımanla donatılan araç 66 km/s hıza kadar tamamen elektrikli modda ilerleyebilme özelliğine sahip. Bu da şehir içi trafikte hem yakıt tasarrufunu artırıyor, hem de tamamen sessiz bir sürüş deneyimi sunuyor.

    Teknoloji ve performans bir arada

    Geely'nin verilerine göre araç 0'dan 100 km/s hıza ulaşma süresinde piyasadaki diğer hibritlere oranla %18 daha hızlı bir performans sergiliyor. 0-30 km/s hızlanması 1.84 saniye olarak açıklandı. Preface i-HEV'in tek depo (50 litre) yakıtla 1.250 km'ye kadar menzil sunabildiği belirtilmiş.

    Boyutları itibarıyla Volkswagen Passat veya Toyota Camry gibi D segmenti modellerle rekabet eden Preface i-HEV'in iç mekanında ise teknoloji ön planda. Kabin kısmı Qualcomm Snapdragon 8155 çip setiyle çalışan 14.6 inçlik devasa bir multimedya ekranı barındırıyor. Ayrıca 12.3 inç dijital gösterge paneli, 16 hoparlörlü ses sistemi, 50W kablosuz şarj ünitesi, ısıtmalı ve havalandırmalı deri koltuklar gibi özellikler mevcut. Araçta otoyol sürüş desteği ve akıllı park fonksiyonlarını içeren Qianli Haohan (G-ASD) H3 sürüş destek sistemi de var.

    Fiyatıyla rakiplerini terletiyor

    Geely Preface i-HEV'in en büyük kozu ise piyasa dengelerini değiştiren fiyatı. Bu açıdan hem Toyota’nın hibrit verimliliğine hem de Avrupa’da uygun fiyatlı modelleriyle öne çıkan Dacia’nın fiyat seviyesine potansiyel olarak meydan okuyor. Çin pazarında 107.700 yuan (15.600 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa sunulan model oldukça agresif bir ön satış fiyatlandırmasına sahip. Markanın Avrupa stratejisinde şu an için farklı modeller öncelikli olsa da Preface i-HEV'in gelecekte bölge pazarında büyük bir hareketlilik yaratabileceği öngörülüyor.

    İzmit'te üretilecek Hyundai IONIQ 3 tanıtıldı

