Toyota'dan az yakıyor, Dacia fiyatına satılıyor: Geely Preface i-HEV satışa sunuldu

Rekor kıran verimlilik
Geely Preface i-HEV'in kalbinde %48.41 gibi rekor termal verimliliğe sahip yeni nesil bir motor var. Smart Power Hybrid sistemi sayesinde araç, WLTC standartlarına göre 100 kilometrede sadece 3.98 litre yakıt tüketmekte. Gerçek yol şartlarında yapılan otoyol testlerinde ise bu rakamın 2.2 litre seviyelerine kadar düştüğü ve aracın Toyota Prius gibi segment referanslarını geride bıraktığı belirtiliyor. Verilere göre yakıt tüketiminde doğrudan rakibi Toyota Camry'nin önünde görünen model, aynı zamanda rakibinden 82 beygir daha güçlü.
Teknoloji ve performans bir arada
Geely'nin verilerine göre araç 0'dan 100 km/s hıza ulaşma süresinde piyasadaki diğer hibritlere oranla %18 daha hızlı bir performans sergiliyor. 0-30 km/s hızlanması 1.84 saniye olarak açıklandı. Preface i-HEV'in tek depo (50 litre) yakıtla 1.250 km'ye kadar menzil sunabildiği belirtilmiş.
Fiyatıyla rakiplerini terletiyor
Geely Preface i-HEV'in en büyük kozu ise piyasa dengelerini değiştiren fiyatı. Bu açıdan hem Toyota’nın hibrit verimliliğine hem de Avrupa’da uygun fiyatlı modelleriyle öne çıkan Dacia’nın fiyat seviyesine potansiyel olarak meydan okuyor. Çin pazarında 107.700 yuan (15.600 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa sunulan model oldukça agresif bir ön satış fiyatlandırmasına sahip. Markanın Avrupa stratejisinde şu an için farklı modeller öncelikli olsa da Preface i-HEV'in gelecekte bölge pazarında büyük bir hareketlilik yaratabileceği öngörülüyor.
