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    Üst Sınıf Qualcomm Yonga ve 30+ Saat Pil Ömrü | Asus Zenbook A14 İnceleme

    Asus Zenbook A14 UX3407RA, Zenbook serisinin karakteristik özelliklerini taşıyor. Ürün ceraluminum malzemeden imal gövde ile hem sağlam hem de hafif 980g bir yapı sunuyor.                             

    Ürün Linki

    Asus Zenbook A14 UX3407RA, Zenbook serisinin karakteristik özelliklerini taşıyor. Ürün ceraluminum malzemeden imal gövde ile hem sağlam hem de hafif 980g bir yapı sunuyor. Bilgisayar %90 ekran-gövde oranıyla geliyor.. Cihaz Iceland Grey rengiyle birlikte farklı bir dokusu bulunuyor.

    Ürünün 14" 1920x1200 OLED 60Hz ekranı renk doğruluğu ve kontrastıyla öne çıkıyor. 100% DCI-P3 renk gamı, 600 nit parlaklık ve VESA DisplayHDR True Black 600 sertifikasıyla kaliteli bir ekran hissiyatı uyandırıyor.

    Arm tabanlı Qualcomm Snapdragon X Elite X1E 78 100 işlemci 12 çekirdek, 12 izlek desteği sunuyor. 32GB LPDDR5X RAM ve 1TB PCIe 4.0 SSD ile ideal bir kullanım imkanı sağlıyor. Entegre Qualcomm Adreno GPU birimi yer alıyor.

    Zenbook A14 UX3407RA, ince ve hafif yapısıyla taşınabilirliği ön planda tutuyor. 70 Wh batarya, gün boyu kullanım için 30+ saat pil ömrü sunuyor. Ayrıca 90W USB-C adaptörü bulunuyor. 40Gbps Thunderbolt 4 (USB-C) ile yüksek hızlı bağlantıyı destekliyor. Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 gibi kablosuz bağlantı imkanları sunuyor. 

    00:00 - Giriş
    00:20 - Tasarım
    01:06 - Performans
    03:22 - Ekran
    05:27 - RAM ve Depolama
    06:13 - Port ve Bağlantı
    06:35 - Hoparlör
    06:45 - Kamera ve Mikrofon
    07:22 - Touchpad ve Klavye
    08:47 - Yapay Zeka Özellikleri
    09:27 - Wi-Fi ve Bluetooth 
    09:54 - Pil Ömrü
    10:30 - Adaptör ve Kılıf
    10:59 - Fiyat ve Değerlendirme

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