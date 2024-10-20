Yüksek Malzeme ve Ekran Kalitesi | QCY Watch GT2 Akıllı Saat İnceleme

QCY Watch GT2, yüksek malzeme ve ekran kalitesine rağmen uygun fiyatıyla dikkat çeken bir akıllı saat modeli olarak öne çıkıyor.

QCY Watch GT2, modern tasarımı ve iyi malzeme kalitesi ile dikkat çeken bir akıllı saat modelidir. CNC işlenmiş çinko alaşımı gövde ve 304L paslanmaz çelik tekerlek hem estetik hem işlevsel bir kullanım sunuyor. 60 gram ağırlığı ve seramik arka yüzeyi ile konforlu bir kullanım vaat ediyor. IPX7 sertifikası sayesinde suya karşı dayanıklı olan bu saat, 30 dakika boyunca su altında kalabiliyor ancak toz koruması bulunmuyor. 1.43 inç büyüklüğünde, 466x466 çözünürlüğünde ve 326 PPI piksel yoğunluğunda olan Amoled ekranı, %72 ekran gövde oranına sahip ekranı temperli cam ile korunuyor. Bu ekran 1000 nits parlaklık değeri ile güneş ışığında bile net okunabilirlik sağlıyor.

Arayüz tarafında ise kullanıcıya 5 farklı tasarım sunuluyor. Saat, analog ve dijital gösterim seçenekleriyle sürekli açık ekran özelliğine sahip. Sağlık takibi konusunda da oldukça kapsamlı özellikler sunuyor. Kalp atış hızı, kan oksijen doygunluğu (SPO2), stres, uyku, adet döngüsü ve nefes alma egzersizleri gibi birçok veriyi ölçebiliyor. Türkçe karakter desteği yer alanın ürünün uygulaması ise çeviri anlamında oldukça sıkıntı barındırıyor. Bildirim gösterimi konusunda bazı eksiklikler barındıran üründe fontlar ve ölçekleme üzerinde iyileştirmeler yapılması gerekiyor. Emoji desteği olmaması ve hızlı cevap özelliğinin bulunmaması kullanıcı deneyimini etkileyen diğer faktörler arasında gösterilebilir.

Titreşim özelliği varsayılan ayarlarda yetersiz ancak yüksek seviyeye ayarlandığında daha iyi hissediliyor. Saat yüzleri konusunda ise 100'den fazla tasarım, dinamik yüz seçeneği ve kişiselleştirme imkanı sunuyor. Yazılım tarafında analiz özellikleri mevcut değil ve bazı ayar seçeneklerinin eksik şekilde yer alıyor. Spor uygulamaları ve aktiviteleri konusunda geniş bir yelpaze sunulsa bile uygulama aktarımı ve otomatik algılama özellikleri bulunmuyor. Bluetooth 5.2 bağlantısı ile stabil bir performans sergileyen saat, 300mAh kapasiteli pil ile tek şarjda 11 güne kadar kullanım süresi sunuyor ve kablosuz şarj desteği bulunuyor. Görüşme kalitesi başarılı olan saat 50 kişiye kadar rehber ekleme ve acil durum çağrıları gibi özelliklerle donatılmış. Müzik kontrolü, sesli asistan ve kamera deklanşörü gibi ekstralar da kullanıcıların hayatını kolaylaştıran özellikler arasında bulunuyor.

Bin lira dolaylarında fiyat etiketiyle QCY Watch GT2, fiyat-performans açısından değerlendirildiğinde sunduğu özellikler göz önünde bulundurulduğunda dikkate değer bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

00:00 - Giriş

00:11 - Tasarım

03:32 - Ekran

05:09 - Arayüz

07:04 - Ölçüm

08:38 - Türkçe Desteği ve Bildirim Gösterimi

09:50 - Saat Yüzleri

10:29 - Yazılım

11:48 - Destekli Spor Uygulamaları ve Aktiviteleri

12:19 - Bağlantı

12:47 - Pil ve Şarj

14:21 - Ses ve Görüşme Performansı

15:37 - Ekstralar

16:20 - Değerlendirme