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Moonse'dan Android işletim sistemli tablet: E-7001

Moonse adlı bir firma E-7001 adını verdiği tabletini tanıttı
9 yıl
8,5b
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3
Taşınabilir Bilgisayarlar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Moonse'dan Android işletim sistemli tablet: E-7001
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Çin merkezli bir firma olan Moonse, E-7001 adını verdiği tableti satışa sundu. 7 inç boyutunda dokunmatik ekrana sahip olan tablet Android 1.5 işletim sistemine sahip. Moonse, E-7001 tabletinde 600MHZ işlem hızına sahip Rockchip RK2808 işlemci kullanıyor. 2GB dahili belleğe sahip olan tablet, MicroSD girişi sayesinde 32GB'ye kadar depolama alanı sunuyor. Kablosuz internet bağlantısının 3G ve Wifi 802.11b / g wireless LAN ile sağlandığı tablet'te 1.3 mp dahili kamera bulunuyor. 5 saatlik batarya ömrüne sahip olan tablet, kullanıcılara MSN, Skype ve Android uygulamalarını sorunsuz bir şekilde kullanıma sunuyor. 3.5 mm kulaklık girişi ve dahili hoparlör sayesinde 5 saate varan kullanım ömründe kullanıcılar video ve müzik dosyalarını rahatlıkla kullanabiliyor.

Moonse firmasının E-7001 isimli Android işletim sistemi kullanan tabletinin 131$ fiyat etiketiyle satışa sunulduğu belirtildi.

Moonse'dan Android işletim sistemli tablet: E-7001
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Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
suslu76 9 yıl
fiyatta bir yanlışlık olabilir mi?
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s_demirci_53 8 yıl
hiç yorum yok arkadaşlar ben bu üründen almak istiyorum ama tam karar veremedim
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Batuist 9 yıl
131$a hiç fena değil gibi gözüküyor burdan...
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