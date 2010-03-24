Motorola'dan bas-konuş özellikli Android telefon: i1

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Droid / Milestone gibi Android tabanlı akıllı telefonlarıyla yüksek satış başarısı elde eden ve akıllı telefon pazarında hızlı bir yükseliş içerisine giren Motorola, ürün gamını i1 adını verdiği yeni bir modelle genişletiyor. Tahmin edilebileceği üzere Google Android platformunu kullanan 131 gram ağırlığında telefonda, 320 x 480 piksel çözünürlüğünü destekleyen 3.1-inç büyüklüğünde dokunmatik ekran kullanılıyor.

LED Flash donanımlı 5 megapiksel kameraya sahip olan Motorola i1, bas-konuş yeteneğini de bünyesinde barındıtıyor. Diğer özellikleri arasında microSD kart slotu (telefonla birlikte 2GB kapasiteli kart veriliyor) USB konnektörü, kablosuz iletişim için WiFi ve Bluetooth gibi detaylara yer veriliyor. 1400mAh kapasiteli pilden güç alan Motorola i1'de Android işletim sisteminin 1.5 sürümü sunuluyor.

Özellikle bas-konuş (Push-to-Talk) özelliğiyle öne çıkacağı düşünülen Motorola i1, internet tarayıcısı olarak Opera 1.5 ile birlikte Kuzey Amerika pazarına Sprint tarafından sunulacak.