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Motorola'dan bas-konuş özellikli Android telefon: i1

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
17,8b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Motorola'dan bas-konuş özellikli Android telefon: i1
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Droid / Milestone gibi Android tabanlı akıllı telefonlarıyla yüksek satış başarısı elde eden ve akıllı telefon pazarında hızlı bir yükseliş içerisine giren Motorola, ürün gamını i1 adını verdiği yeni bir modelle genişletiyor. Tahmin edilebileceği üzere Google Android platformunu kullanan 131 gram ağırlığında telefonda, 320 x 480 piksel çözünürlüğünü destekleyen 3.1-inç büyüklüğünde dokunmatik ekran kullanılıyor.

LED Flash donanımlı 5 megapiksel kameraya sahip olan Motorola i1, bas-konuş yeteneğini de bünyesinde barındıtıyor. Diğer özellikleri arasında microSD kart slotu (telefonla birlikte 2GB kapasiteli kart veriliyor) USB konnektörü, kablosuz iletişim için WiFi ve Bluetooth gibi detaylara yer veriliyor. 1400mAh kapasiteli pilden güç alan Motorola i1'de Android işletim sisteminin 1.5 sürümü sunuluyor.

Özellikle bas-konuş (Push-to-Talk) özelliğiyle öne çıkacağı düşünülen Motorola i1, internet tarayıcısı olarak Opera 1.5 ile birlikte Kuzey Amerika pazarına Sprint tarafından sunulacak.


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alykemal 9 yıl
motorola ya diyecek bişey ok kendımı bıldım bılelı motorola kullanıyorm..
1 kere sorun yaşamadım cok saglam ve kullanıslı telefonlar.
Fiyatı uygun olursa direk alırım bunu :D
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barbar20 9 yıl
bas konuş özelliğiyle türkiyede pek iş yapmaz sanırım. keşke belirleyici özellik olarak farklı bi özelliğini ön plana çıkarsalardı. belki ülkemizde tutardı.
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O.Beverly 9 yıl
Güzel cihaz,umarım sar değeri Milestone gibi sınırda değildir.
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TELESCOPE 9 yıl

barbar20

bas konuş özelliğiyle türkiyede pek iş yapmaz sanırım. keşke belirleyici özellik olarak farklı bi özelliğini ön plana çıkarsalardı. belki ülkemizde tutardı.

kadıköyde bazı taxsi durakları kullanıyor,bostancıdada bindiğim araçta vardı zamanla yaygınlaşabilir belki ,sürekli iletişim içindeler
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Fake Hunter 9 yıl
ne yalan söyleyeyim güzel cihaz olmuş en azından görünüş olarak. ama bunu motorolanın yaptığını görmek daha çok şaşırtıcı. daha önceki motorola modellerini gördükten sonra bunu görmek insanı ister istemez şaşırtıyor
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