MSI Direct OC; P55 yonga setli anakartlarda gerçek zamanlı hız aşırtma

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Anakart üreticilerinin son dönemdeki ağırlıklı gündem maddesi, P55 yonga setli yeni modeller. Intel'in Eylül ayında lanse etmeyi planladığı Lynnfield kod adlı Core i5 işlemcileri için hazırlanan yeni anakartlarla birlikte sektörde bir süredir devam eden sessizlik te yerini yeni bir rekabete bırakacak. Anakart dünyasının önde gelen oyuncularından MSI da P55 yonga setli yeni anakartlarıyla iddila olmayı hedefliyor. Daha önceki haberlerimizde firmanın P55 yonga setli anakartlarında, V-Kit adı verilen ve multimetre ile voltaj takibi yapmaya olanak tanıyan teknolojiye yer vereceğini ifade etmiştik. Ancak firma bununla yetinecek gibi görünmüyor zira MSI, P55 yonga setli yeni anakartlarında Direct OC özelliğine de yer verecek.

Adından da anlaşılabileceği üzere Direct OC hız aşırtma tutkunları için hazırlanan özel bir teknoloji. OC Genie adı verilen özel bir yonga ile çalışan bu teknoloji sayesinde kullanıcılar örneğin görsellerde yer alan P55-GD65 veya MSI'ın P55 yonga setli diğer anakartlarında, kart üstü butonlar ile gerçek zamanlı hız aşırtma yapabilecek. Yani sistem açıkken kullanıcılar anakart üzerindeki + butonuna basarak işlemci saat hızını arttırabilecek veya - butonuna basarak işlemci saat hızını düşürebilecek. Tabii belirttiğimiz gibi bu teknolojinin üzerinde durulan en büyük avantajı saat hızıyla ilgili tüm değişikliklerin gerçek zamanlı olarak yani sistem ve uygulamalar çalışırken yapılabilmesine olanak tanıması.

Profesyonel kullanıcılar gelişmiş hız aşırtma denemeleri için muhtemelen yine BIOS üzerinde çalışmayı tercih edecektir ancak hız aşırtma konusunda detaylı bilgiye sahip olmayanlar için kart üstü butonlar ile gerçek zamanlı olarak hız aşırtma yapılabilmesine olanak tanınması kullanıcıların ilgisini çekecek gibi görünüyor.

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