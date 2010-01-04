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MSI Radeon HD 5870 ile 3DMark 2003 dünya rekoru kırıldı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,2b
1
29
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI Radeon HD 5870 ile 3DMark 2003 dünya rekoru kırıldı
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CES 2010 fuarında gösterileceği Nvidia tarafından resmi olarak doğrulanan Fermi tabanlı yeni nesil GeForce serisinin sergileyeceği performans hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor ama rakip tarafta ATi HD 5800 serisi dünya rekorlarına imza atmayı sürdürüyor. AMD tarafından endüstrinin tek GPU'lu en hızlı ekran kartı olarak lanse edilen ATi Radeon HD 5870, 3DMark 2003 dünya rekorunu da kırdı.

Dünyaca ünlü hız aşırtmacılardan Hipro5 tarafından MSI'ın Radeon HD 5870 modeli kullanılarak yapılan yeni bir çalışma kapsamında 3DMark 2003'te 111662 puan alınarak bu alanda yeni dünya rekoru da kırılmış oldu. Grafik işlemcisi 1323MHz, bellekleri ise 5508MHz'e çıkartılan Sıvı Azot soğutmalı MSI HD 5870 ve 5467MHz'de çalışan Core i7 975 XE işlemcisi bir araya gelince rekor adeta kaçınılmaz olmuş.

EVGA'nın hız aşırtmacılar için hazırladığı X58 Classified 4-Way SLI anakartı üzerinde yapılan çalışma kapsamında bellek olaraksa 6GB kapasiteli 3 kanal DDR3 kit kullanılmış.


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PCM@Ny@k 9 yıl
woooowwww helal beaa nvidia fermiyi çıkarana kadar ATI ortalıgı alt üst edecek anlaşılan ki fermi, fehmi mi olcak yoksa saglam bi kartmı çıkartcak orasıda ayrı mesele
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sahafiec 9 yıl
çok güzel olmuş, umarım rekora doymayız bu sene...
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Batuist 9 yıl
AMDnin yüzü gülüyordur..
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Black_Mamba24 9 yıl
şimdi fermi 3* 5 gune resmen tanıtılacak mı bu arada??ces 2010 da.
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hooijdonk1120 9 yıl
Niye 2006 2005 de kırmıyo da 2003 de kırıyor.2001 2003 daha çok işlemciye bağlı testler diye biliyodum.
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HOWTEK 9 yıl
2006 ve vantage da durum ne? benim için bu 2 testteki başarımı önemli.2003 aradan 7 sene geçmiş hala kullanılan bench programı.sadece rekoru 2003 te kırdı sanırım diğerlerinde kırsa kesin yazarlardı
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BAYOKAN84 9 yıl

hooijdonk1120

Niye 2006 2005 de kırmıyo da 2003 de kırıyor.2001 2003 daha çok işlemciye bağlı testler diye biliyodum.



2005i bilmem ama asıl 2006 işlemci bağımlısı bir test


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trooper27 9 yıl
fermiyi göreceğiz bence performans olarak
380,hd 5970 den az biraz hızlı olacak
360 da hd 5870 den az hızlı olacak
ama fiyat performans olarak ati iyi olur bence
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yelkowan 9 yıl
Arkadaşlar bu puan GPU puanı mı sadece? CPU score N/A yazıyor öyle ise core i7 olup olmaması farketmez ekran kartına dar boğaz oluşturmayacak her işlemciyle yakın sonuç alınacaktır.

Birde acapa 5870'in 3DMark06 rekorunu bilen var mı? Kendi ekran kartımla kıyaslama yapmak açısından.
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nirvanha 9 yıl
MSI bugünlerde kesenin ağzını bayağı bi açmış anlaşılan.Son kullanıcı ne anlama geldiğini, ve faydası olup olmadığını anlayamadığı bu garip skorların arkasından sürüklenir mi bilinmez ?...Tabii bir de kart ati ama ne garip bir tablodur ki ;corei7 platformundan beslenerek alıyor bu skoru...
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***Leopard*** 9 yıl

nirvanha

MSI bugünlerde kesenin ağzını bayağı bi açmış anlaşılan.Son kullanıcı ne anlama geldiğini, ve faydası olup olmadığını anlayamadığı bu garip skorların arkasından sürüklenir mi bilinmez ?...Tabii bir de kart ati ama ne garip bir tablodur ki ;corei7 platformundan beslenerek alıyor bu skoru...






Tabi core i7 ile alacak....Corei7>Phenom 2....
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DISTURBED 9 yıl
güzel skor...
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FatalERROR! 9 yıl
İyi hızaşırtma.
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taner11 9 yıl
fermiiiii
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(((TeAcHeR))) 9 yıl
oha be
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TELESCOPE 9 yıl
iyi skor doğrusu
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mav1li 9 yıl
Bunlar başlangıç. Özel msi modeli ile daha yükselir bu rakamlar.
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