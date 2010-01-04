MSI Radeon HD 5870 ile 3DMark 2003 dünya rekoru kırıldı

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CES 2010 fuarında gösterileceği Nvidia tarafından resmi olarak doğrulanan Fermi tabanlı yeni nesil GeForce serisinin sergileyeceği performans hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor ama rakip tarafta ATi HD 5800 serisi dünya rekorlarına imza atmayı sürdürüyor. AMD tarafından endüstrinin tek GPU'lu en hızlı ekran kartı olarak lanse edilen ATi Radeon HD 5870, 3DMark 2003 dünya rekorunu da kırdı.

Dünyaca ünlü hız aşırtmacılardan Hipro5 tarafından MSI'ın Radeon HD 5870 modeli kullanılarak yapılan yeni bir çalışma kapsamında 3DMark 2003'te 111662 puan alınarak bu alanda yeni dünya rekoru da kırılmış oldu. Grafik işlemcisi 1323MHz, bellekleri ise 5508MHz'e çıkartılan Sıvı Azot soğutmalı MSI HD 5870 ve 5467MHz'de çalışan Core i7 975 XE işlemcisi bir araya gelince rekor adeta kaçınılmaz olmuş.

EVGA'nın hız aşırtmacılar için hazırladığı X58 Classified 4-Way SLI anakartı üzerinde yapılan çalışma kapsamında bellek olaraksa 6GB kapasiteli 3 kanal DDR3 kit kullanılmış.