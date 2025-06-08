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    Mercedes'in elektrikli çekicisi geri geri sürüş rekoru kırdı: Tam 124.7 kilometre

    Mercedes-Benz'in elektrikli çekicisi eActros 600, geri geri sürüşte yeni bir dünya rekoruna imza attı. Araç, 6 saat 22 dakika boyunca 124.7 kilometre geri giderek Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

    Mercedes'in elektrikli çekicisi geri geri sürüş rekoru kırdı Tam Boyutta Gör
    Mercedes-Benz, tamamen elektrikli çekicisi eActros ile olağanüstü bir başarıya imza attı. Şirket, geri geri sürüşte yeni bir dünya rekoru kırdı. Almanya'nın Oschersleben yarış pistinde düzenlenen denemede, yarı römorklu Mercedes-Benz eActros 600 çekici, tam 124.7 kilometreyi geri geri giderek tamamladı.
    Mercedes'in elektrikli çekicisi geri geri sürüş rekoru kırdı Tam Boyutta Gör
    Rekor denemesi uluslararası hakemler tarafından resmen onaylanarak Guinness Rekorlar Kitabı'na kaydedildi. Direksiyon başında ise deneyimli bir geri vites sürüş uzmanı olan 50 yaşındaki Marco Hellgrewe bulunuyordu. Usta şoför, 6 saat 22 dakika boyunca kesintisiz süren yolculukta 124.7 kilometre mesafe kat etti. Bu süre zarfında ortalama 20 km/s hızla ilerledi ve toplamda 476 viraj aldı.

    Mercedes'in elektrikli çekicisi geri geri sürüş rekoru kırdı Tam Boyutta Gör

    Tam yüklü halde 500 km menzil sunuyor

    Önceki geri geri sürüş rekoru, 2020 yılında 89.1 kilometrelik bir mesafeyle kaydedilmişti. Mercedes-Benz eActros 600 ise bu rekoru önemli ölçüde geliştirerek, aynı zamanda bu kategoride başarıya ulaşan ilk elektrikli kamyon unvanını kazandı. Fakat organizatörler için pistte kırılan rekor yeterli gelmedi.

    Ertesi gün eActros 600, polis eskortu eşliğinde normal trafiğe açık yollara çıkarak geri viteste yaklaşık 30 kilometre daha yol aldı. Bu ek mesafe resmi rekora dahil edilmese de, aracın manevra kabiliyetini ve sürücünün ustalığını bir kez daha gözler önüne serdi. Rekoru kıran Mercedes-Benz eActros 600, markanın elektrikli çekici ailesinin amiral gemisi konumunda. 621 kWh kapasiteli batarya paketi sayesinde, tam yüklü bir halde 500 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. 

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    turkelvis 2 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 3 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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