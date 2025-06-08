Mercedes'in elektrikli çekicisi geri geri sürüş rekoru kırdı: Tam 124.7 kilometre

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Mercedes-Benz, tamamen elektrikli çekicisi eActros ile olağanüstü bir başarıya imza attı. Şirket, geri geri sürüşte yeni bir dünya rekoru kırdı. Almanya'nın Oschersleben yarış pistinde düzenlenen denemede, yarı römorklu Mercedes-Benz eActros 600 çekici, tam 124.7 kilometreyi geri geri giderek tamamladı.

Tam Boyutta Gör Rekor denemesi uluslararası hakemler tarafından resmen onaylanarak Guinness Rekorlar Kitabı'na kaydedildi. Direksiyon başında ise deneyimli bir geri vites sürüş uzmanı olan 50 yaşındaki Marco Hellgrewe bulunuyordu. Usta şoför, 6 saat 22 dakika boyunca kesintisiz süren yolculukta 124.7 kilometre mesafe kat etti. Bu süre zarfında ortalama 20 km/s hızla ilerledi ve toplamda 476 viraj aldı.

Tam Boyutta Gör

Tam yüklü halde 500 km menzil sunuyor

Önceki geri geri sürüş rekoru, 2020 yılında 89.1 kilometrelik bir mesafeyle kaydedilmişti. Mercedes-Benz eActros 600 ise bu rekoru önemli ölçüde geliştirerek, aynı zamanda bu kategoride başarıya ulaşan ilk elektrikli kamyon unvanını kazandı. Fakat organizatörler için pistte kırılan rekor yeterli gelmedi.

Ertesi gün eActros 600, polis eskortu eşliğinde normal trafiğe açık yollara çıkarak geri viteste yaklaşık 30 kilometre daha yol aldı. Bu ek mesafe resmi rekora dahil edilmese de, aracın manevra kabiliyetini ve sürücünün ustalığını bir kez daha gözler önüne serdi. Rekoru kıran Mercedes-Benz eActros 600, markanın elektrikli çekici ailesinin amiral gemisi konumunda. 621 kWh kapasiteli batarya paketi sayesinde, tam yüklü bir halde 500 kilometreye kadar menzil sunabiliyor.

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Mercedes'in elektrikli çekicisi geri geri sürüş rekoru kırdı

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