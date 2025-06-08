Mercedes'in elektrikli çekicisi geri geri sürüş rekoru kırdı: Tam 124.7 kilometre

Tam yüklü halde 500 km menzil sunuyor
Önceki geri geri sürüş rekoru, 2020 yılında 89.1 kilometrelik bir mesafeyle kaydedilmişti. Mercedes-Benz eActros 600 ise bu rekoru önemli ölçüde geliştirerek, aynı zamanda bu kategoride başarıya ulaşan ilk elektrikli kamyon unvanını kazandı. Fakat organizatörler için pistte kırılan rekor yeterli gelmedi.
Ertesi gün eActros 600, polis eskortu eşliğinde normal trafiğe açık yollara çıkarak geri viteste yaklaşık 30 kilometre daha yol aldı. Bu ek mesafe resmi rekora dahil edilmese de, aracın manevra kabiliyetini ve sürücünün ustalığını bir kez daha gözler önüne serdi. Rekoru kıran Mercedes-Benz eActros 600, markanın elektrikli çekici ailesinin amiral gemisi konumunda. 621 kWh kapasiteli batarya paketi sayesinde, tam yüklü bir halde 500 kilometreye kadar menzil sunabiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.