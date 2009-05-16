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MSI, Twin Frozr soğutma sisteminin detaylarını açıkladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI, Twin Frozr soğutma sisteminin detaylarını açıkladı
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MSI ilk defa Mart ayında duyurduğu N285GTX SuperPipe modeliyle kullanmaya başladığı Twin Frozr isimli ekran kartı soğutma sisteminin detaylarını açıkladı. Firmanın hem tasarım hem de performans anlamında iddialı olduğu yeni soğutma sistemini özel kılan detaylar neler peki ? MSI tarafından açıklanan detaylara göre Twin Frozr sistemi birkaç önemli parametrenin bir araya getirilmesiyle hazırlandı. Bu noktada dikkat çeken ilk detay çift fanlı tasarım. MSI'a göre kullanılan fanlar soğutma konusunda yüksek performans sağladığı gibi aynı zamanda sessiz çalışıyor ve %50'ye varan oranda daha yüksek termal verimlilik sunuyorlar.

Gelişmiş soğutma sistemlerinde ısı boruları büyük önem taşımakta. Twin Frozr sisteminde de çift fanlı tasarım, 5 adet ısı borusu ile desteklenerek oluşan ısının hızlı bir şekilde yapraklara aktarılması hedeflenmiş. Ayrıca verimli ısı dağıtımı için heatsink alanını büyük tutan MSI bu sayede Twin Frozr sistemiyle referans soğutuculara kıyasla, 7-8 derece daha iyi soğutma performans elde etmeyi başarmış. Twin Frozr soğutma sistemi şimdilik sadece tamamı Nvidia tabanlı olan N285GTX SuperPipe 2G (OC), N285GTX SuperPipe (OC), N275GTX Twin Frozr (OC), N260GTX-T2D896(OC) ve N260GTX Lightning modellerinde kullanıyor.

MSI, Twin Frozr soğutma sisteminin detaylarını açıkladı
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MSI, Twin Frozr soğutma sisteminin detaylarını açıkladı
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N-0NE 10 yıl
@Hobar doğru söylüyosun.Ama 8-10 db için 50-60$ fazla werilmez...
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suslu76 10 yıl
bakır olsa çok mu pahalı olurdu ya da ağır mı olurdu?
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` quaD. 10 yıl
Fena Değil Fakat AMD-ATİ İçin Uyumlu Değil..
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Hobar 10 yıl
@N-ONE
sadece performas değil gürültü seviyesi de önemli. fanlar yavaş dönüyorsa çok fazla performans beklememek lazım.
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N-0NE 10 yıl
Soğutma sistemi çok güzel olmuş.Ama ilginç olan o kadar soğumasıyla boşta 7 yükte 8 derece soğutmuş olması.Fiyatı referans tasarımlardan fazla olursa pek kullanılmaz gibime geliyor...
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