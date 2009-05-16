MSI, Twin Frozr soğutma sisteminin detaylarını açıkladı

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MSI ilk defa Mart ayında duyurduğu N285GTX SuperPipe modeliyle kullanmaya başladığı Twin Frozr isimli ekran kartı soğutma sisteminin detaylarını açıkladı. Firmanın hem tasarım hem de performans anlamında iddialı olduğu yeni soğutma sistemini özel kılan detaylar neler peki ? MSI tarafından açıklanan detaylara göre Twin Frozr sistemi birkaç önemli parametrenin bir araya getirilmesiyle hazırlandı. Bu noktada dikkat çeken ilk detay çift fanlı tasarım. MSI'a göre kullanılan fanlar soğutma konusunda yüksek performans sağladığı gibi aynı zamanda sessiz çalışıyor ve %50'ye varan oranda daha yüksek termal verimlilik sunuyorlar.

Gelişmiş soğutma sistemlerinde ısı boruları büyük önem taşımakta. Twin Frozr sisteminde de çift fanlı tasarım, 5 adet ısı borusu ile desteklenerek oluşan ısının hızlı bir şekilde yapraklara aktarılması hedeflenmiş. Ayrıca verimli ısı dağıtımı için heatsink alanını büyük tutan MSI bu sayede Twin Frozr sistemiyle referans soğutuculara kıyasla, 7-8 derece daha iyi soğutma performans elde etmeyi başarmış. Twin Frozr soğutma sistemi şimdilik sadece tamamı Nvidia tabanlı olan N285GTX SuperPipe 2G (OC), N285GTX SuperPipe (OC), N275GTX Twin Frozr (OC), N260GTX-T2D896(OC) ve N260GTX Lightning modellerinde kullanıyor.

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