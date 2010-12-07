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MSI ve Futuremark'tan Hız Aşırtma Yarışması

8 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
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Her hafta yeni bir kazanan, toplam 7000$'ın üstünde ödül

Futuremark bugün uzun süredir beklenen PC performans ölçüm yazılımı 3DMark 11'i piyasaya sürdü. Futuremark'ın resmi anakart ve ekran kartı ortağı olan MSI, yarışmaya paralel olarak iki resmi hız aşırtma yarışmasını da aynı anda başlatıyor. Yarışmanın ilk aşamasında perforamansıyla dünya rekorları kıran N480GTX Lightning kullanılıyor. İkinci aşamada ise NVIDIA GTX400 veya GTX500 serisi ekran kartlarında en iyi fiyat-performans oranı  dikkate alınıyor. En iyi hız aşırtma ve en iyi fiyat-performans birincilerine ek olarak haftalık çekilişler sayesinde tüm katılımcılar MSI anakart, ekran kartı veya 3DMark 11'in tam sürümüne sahip olma şansını yakalıyorlar.

Birinci Aşama: MSI N480GTX Lightning Hız Aşırtma Yarışması


MSI N480GTX Lightning kuşkusuz şu an Dünya'nın en hızlı GTX480 grafik yongalı ekran kartı. 3DMark 11'in piyasaya sürülmesi ile birlikte bu performans canavarı ile yeni rekorlara imza atmak mümkün. N480GTX Lightning'e sahip tüm yarışmacılar bu yarışamya katılabiliyorlar. Yarışma sonunda en yüksek 3DMark 11 skoruna sahip olan kullanıcı 1000$'lık para ödülünün sahibi olacak. Dahası, hali hazırdaki N480GTX Lightning'in 1450 MHz'lik dünya hız rekorunu kıran kullanıcı 1000$'lık ekstra para ödülüne hak kazanacak.

Yarışma kuralları:


Birinci aşama: MSI N480GTX Lightning Hız Aşırtma Yarışması Kuralları
Yarışmacılar MSI N480GTX Lightning kullanmalıdırlar. Diğer donanım konusunda bir sınırlama yoktur. Birinci 3DMark 11 Performance Score değerine göre belirlenecektir. Yarışmacılar performans sonuçlarını Futuremark ORB sistemine yüklemelidirler. En yüksek skora sahip kullanıcı 1000$'lık para ödülüne sahip olacaktır. 1450 MHz'in üstündeki en yüksek GPU frekansına ulaşan kullanıcı ise yine 1000$'lık para ödülü kazanacaktır.

İkinci aşama: Eniyi Fiyat/Performans Yarışması Kuralları
Yarışmacılar NVIDIA GTX500 ve GTX500 serisi herhangi bir ekran kartını kullanabilirler. Yarışmacılar 3DMark 11 Performance Score değerini Futuremark ORB sistemine yüklemelidirler. Fiyat/performans skoru 3dMark 11 Performance Score değerini ekran kartının Tavsiye Edilen Son Kullanıcı Fiyatına oranlayarak elde edilecektir. Örnek: Performance Score = 20000, TESKF = $400, 20000/400 = P/P Score = 50. Tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı MSI veya Futuremark tarafından belirlenecektir. Detaylar yarışma sayfasında paylaşılacaktır.


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İkinci aşama: Fiyat/Performans Yarışması 


Yarışmanın ikinci aşaması ise GTX400 ve GTX500 serisi ekran kartına sahip tüm kullanıcılara açık. Yarışma boyunca her hafta kullanıcıların gönderdiği skorlar sahip oldukları kartın tavsiye edilen son kullanıcı fiyatına bölünecek. En iyi fiyat/performans oranına sahip kullanıcılar MSI anakart ve ekran kartlarından kazanacaklar. Yarışma sonunda ise en iyi fiyat/performans oranına sahip kullanıcı 1000$'lık ödülün sahibi olacak. Buna ek olarak her hafta 3 yarışmacı çekilişle MSI anakart, ekran kartı veya 3DMark 11'in tam sürümünü kazanacak.