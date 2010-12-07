MSI ve Futuremark'tan Hız Aşırtma Yarışması

Her hafta yeni bir kazanan, toplam 7000$'ın üstünde ödül

Futuremark bugün uzun süredir beklenen PC performans ölçüm yazılımı 3DMark 11'i piyasaya sürdü. Futuremark'ın resmi anakart ve ekran kartı ortağı olan MSI, yarışmaya paralel olarak iki resmi hız aşırtma yarışmasını da aynı anda başlatıyor. Yarışmanın ilk aşamasında perforamansıyla dünya rekorları kıran N480GTX Lightning kullanılıyor. İkinci aşamada ise NVIDIA GTX400 veya GTX500 serisi ekran kartlarında en iyi fiyat-performans oranı dikkate alınıyor. En iyi hız aşırtma ve en iyi fiyat-performans birincilerine ek olarak haftalık çekilişler sayesinde tüm katılımcılar MSI anakart, ekran kartı veya 3DMark 11'in tam sürümüne sahip olma şansını yakalıyorlar.

Birinci Aşama: MSI N480GTX Lightning Hız Aşırtma Yarışması



MSI N480GTX Lightning kuşkusuz şu an Dünya'nın en hızlı GTX480 grafik yongalı ekran kartı. 3DMark 11'in piyasaya sürülmesi ile birlikte bu performans canavarı ile yeni rekorlara imza atmak mümkün. N480GTX Lightning'e sahip tüm yarışmacılar bu yarışamya katılabiliyorlar. Yarışma sonunda en yüksek 3DMark 11 skoruna sahip olan kullanıcı 1000$'lık para ödülünün sahibi olacak. Dahası, hali hazırdaki N480GTX Lightning'in 1450 MHz'lik dünya hız rekorunu kıran kullanıcı 1000$'lık ekstra para ödülüne hak kazanacak.