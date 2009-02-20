MSI X58 Pro'yu MSI X58 Eclipse yapın!

Bir kaç adımda MSI X58 Pro'yu SLI destekli Eclipse haline getirin. 150$ cebinizde kalsın!

X58 yonga seti, Core i7 işlemci ve 3 kanal DDR3 bellek desteği yanı sıra nVidia'nın SLI teknolojisine destek veren ilk Intel yonga seti olmasıyla da kullanıcıların ilgi odağı haline geldi.

Fakat her X58 anakart nVidia'nın SLI teknolojisine destek vermeyebiliyor. Bios üzerinden verilen SLI desteğinde anakartın nVidia onayı almasının gerekiyor oluşu; üreticilere ek maliyet getirdiği için giriş seviyesi X58 anakart modellerinde SLI desteğine yer verilmiyor.

MSI'ın X58 Pro'su da X58 yonga seti taşımasına rağmen SLI desteği olmayan anakartlardan bir tanesi. Fakat bu anakarta SLI desteği kazandırmanın bir yolu var! Bu videomuzda MSI X58 Pro'yu MSI X58 Eclipse haline getiriyor ve üzerinde 3 way SLI performans denemeleri yapıyoruz.

MSI X58 Eclipse Bios Dosyası

MSI X58 Pro SLI Bios Dosyası

MSI X58 Pro SLI Platinum Bios Dosyası