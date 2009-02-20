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MSI X58 Pro'yu MSI X58 Eclipse yapın!

10 yıl
76,2b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bir kaç adımda MSI X58 Pro'yu SLI destekli Eclipse haline getirin. 150$ cebinizde kalsın!

X58 yonga seti, Core i7 işlemci ve 3 kanal DDR3 bellek desteği yanı sıra nVidia'nın SLI teknolojisine destek veren ilk Intel yonga seti olmasıyla da kullanıcıların ilgi odağı haline geldi.

Fakat her X58 anakart nVidia'nın SLI teknolojisine destek vermeyebiliyor. Bios üzerinden verilen SLI desteğinde anakartın nVidia onayı almasının gerekiyor oluşu; üreticilere ek maliyet getirdiği için giriş seviyesi X58 anakart modellerinde SLI desteğine yer verilmiyor.

MSI'ın X58 Pro'su da X58 yonga seti taşımasına rağmen SLI desteği olmayan anakartlardan bir tanesi. Fakat bu anakarta SLI desteği kazandırmanın bir yolu var! Bu videomuzda MSI X58 Pro'yu MSI X58 Eclipse haline getiriyor ve üzerinde 3 way SLI performans denemeleri yapıyoruz.

MSI X58 Eclipse Bios Dosyası
MSI X58 Pro SLI Bios Dosyası
MSI X58 Pro SLI Platinum Bios Dosyası


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
vatan1991 9 yıl
garanti dışı kalması tuhaf geliyor bence öyle birşey yok eğer anakarta herhangi bir fiziksel müdahale yapılmamışsa yada power supply kaynaklı arıza olmadığı taktirde kart garanti kapsamındadır.
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wrhost 9 yıl
B.A.R.I.Ş ikisini birden destekliyor
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apocalypse00 10 yıl
Sorumun cevabını alabilirsem bana çok yardımı dokunur
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B.A.R.I.Ş 10 yıl
crossfire destekliyor fakat SLI desteklemiyormu ikisinide mi desteklemiyor?
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apocalypse00 10 yıl
İnceleme için Teşekkürler Yaralı bir inceleme.
belki konuyla alakasız ama benim gibi kartı almayı düşünenler için ince bir ayrıntı olabilir : Bildiğim kadarıyla bu anakart en yüksek ddr3 1333mhz ramlari destekliyor, ancak takılan ramlar daha üst seviyede; yapılan bios güncelemesi ile ram kapasitesi de mı artıyor??
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Bianconero 10 yıl
msi ın sitesinde bios yükseltmesi ile sli desteği sağlanıyor diye belirtilmiş.o yüzden yeni bios u bekleyin garantiden çekiniyorsanız.
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Promity 10 yıl
Dünya para verceksin bide SLİ desteği için böyle işlere girceksin yuhh artık. 250lira bile etmez o board.
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izmitcarsi 10 yıl
Msi in x58 de en üst seviye ürünü eclipse mi.?
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sinanozk 10 yıl
hem gereksiz hem de riskli bir iş.parası bol ve deneme yapmak isteyenlere.ayrıca 3way slı da şu anda gereksiz bir olay olduğunu kanıtlamış...
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Uplifting 10 yıl
KULLANDIĞINIZ WALLPAPER İ PAYLAŞABİLİRMİSİNİZ??? çok hoşuma gitti..
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barcan 10 yıl
Ben cevabımı buldum :(.Yokmuş.Ancak x58 anakartlarda fizik kartı takabiliyoruz diye bilmekteyim.Pro da bunu yapabilir miyim ilerde???
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theshiver 10 yıl
1280x1024 ile 1680x1050 olmak üzere birbirlerinden biraz farklı 2 tane wallpaper'ımız var.
Şuradan çekebilirsiniz: www.cancetin.com/donanimhaber.rar
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diciotto 10 yıl
3 way sli olayının verdiğinden çok aldığını gösteren bir inceleme olmuş
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barcan 10 yıl
MSI x58 pro için 3 way SLI özelligi zaten gösteriliyor.Nereye baksam 3way SLI destegi gösterilmekte zaten.Bende bu anakarta sahibim.O siteler mi yanlış anlamadım???Aydınlatırsanız sevinirim.PM atarsanız sevinirim
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