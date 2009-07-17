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MSI yeni hız aşırtma teknolojisi OC Genie'nin detaylarını açıkladı

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Anakart üreticileri arasındaki yüksek rekabet, firmalara yenilikçi teknolojiler hazırlama konusunda adeta itici güç oluyor. Intel'in Eylül ayında lanse etmeyi planladığı Core i5 işlemci ailesinde soket değişikliğine gidecek olması nedeniyle Ibeax Peak kod adlı P55 yonga setini hazırlaması, üreticileri hareketlendirdi. Sektörün iddialı isimlerinden Tayvan merkezli MSI da önümüzdeki aylarda başlayacak P55 rekabetinde ipi önde göğüsleyen firma olmayı hedefliyor. Bu doğrultuda farklı fiyat segmentler için çok sayıda P55 anakart tasarımı hazırlayan MSI, yeni nesil çözümlerinde özellikle hız aşırtma (overclock) teknolojileri üzerine yoğunlaşacak gibi görünüyör.

MSI yeni hız aşırtma teknolojisi OC Genie'nin detaylarını açıkladı
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Bir süre önce verdiğimiz bir haberimizde MSI'ın, P55 yonga setli yeni nesil anakart modellerinde V-Kit isimli yeni bir teknolojiye vereceğini üstelik bu teknolojiye sadece en üst modellerinde değil aynı yonga setini kullanan ürün gamının önemli bir kısmında yer vereceğini belirtmiştik. V-Kit teknolojisi ile kullanıcıların işlemci gerilimini multimetre ile kullanabilmesine olanak tanıyan MSI, OC Genie adını verdiği bir diğer yeni hız aşırtma teknolojisiyle de özellikle amatör kullanıcılar için tek tuşla "overclock" olanağı sunacak. Kullanıcıların anakart üzerindeki butonları kullanarak işlemci saat hızını arttırıpı azaltabileceği OC Genie teknolojisinin detayları açıklandı.

MSI yeni hız aşırtma teknolojisi OC Genie'nin detaylarını açıkladı
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OC Genie teknolojisiyle yukarıda da belirttiğimiz gibi tek tuşla hız aşırtma yapılabilmesi hedefleniyor. Hız aşırtma uygulamasını tek tuşa indirgeyebilmek için MSI, anakart üreticilerinde özel bir hız aşırtma yongası/işlemcisine yer veriyor. Bu işlemci sistem için tehlike unsuru yaratmayacak sınırlar dahilinde ideal hız aşırtma ayarlarını otomatik olarak hesaplayarak sadece birkaç saniye içerisinde işlemci ve bellek frekansını arttırabiliyor. MSI tarafından hazırlanan dökümanda da görülebileceği üzere kullanıcının OC Genie butonuna basmasıyla birlikte sistem devreye giriyor ve sadece 5 saniye içerisinde işlemci voltaj/hızı ile bellek voltaj/hızı otomatik olarak arttırılıyor.

MSI yeni hız aşırtma teknolojisi OC Genie'nin detaylarını açıkladı
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Intel'in LGA1156 soket formuna sahip yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemciler için hazırlanan P55 yonga setli anakartlarda kullanılacak OC Genie teknolojisi kullanımı esnasında Intel işlemcilerdeki Turbo teknolojisinin kapatıldığını da belirtelim. Intel işlemcilerin yanı sıra OC Genie teknolojisinin önümüzdeki günlerde firma tarafından AMD işlemciler için hazırlanan yeni anakartlarda da kullanılması beklenebilir. MSI'ın P55 yonga setli yeni anakartları Eylül ayı içerisinde satışa sunması bekleniyor.


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bodyman700 9 yıl
bencede kasa kapağını açmak falan ekstrem olarak görülebilir. çoğu kişi artık donanımının sınırlarını biliyor rahat edebileceği şekilde overclock unu yapıyor ve kasa kapağını kapatmıyor. bende oc olabilecek tüm donaımıma oc çekiyorum (işlemci, ramler, ekran kartı) ve kasa kapağını kapatmıyorum. yana güzel bir fan takınca sorun çözülüyor çünkü (gerçi bende uber chakra var hiç sorun olmuyor ya neyse
)
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CnkYgT 9 yıl
aslında yaz aylarında kasa kapağını açmak düşünüldüğü gibi ekstra bir sogutma sağlamaz bilakis içerdeki hava dolaşımını baltalar önden giricek havayı arka fandan tahliye üzerine dizayn edilmiş kasalar yan kapak açıldğında devre dışı kalır bileşenleri kötü yönde etkiler
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bariscat 9 yıl
spesifik kişileri lütfen genele yaymayalım, yok öyle birşey, varsa öyle kullanan extrem bir durumdur
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ALBAY 9 yıl

Orjinalden alıntı: bariscat

spesifik kişileri lütfen genele yaymayalım, yok öyle birşey, varsa öyle kullanan extrem bir durumdur


extreme felan değil hava sogutma kullananlar ben dahil sıcak havalarda kasa kapağını kapatmayız ama tabi ki de insan kasanın içinden değilde yazılımla sorunu halletmek ister.sorun bu da değil.aşırı derece de o.c olsun da ne olursa olsun.isterse kapı ziline koyalım düğmeyi.yeter ki o.c kapasitesi yüksek olsun
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yekoo 9 yıl
iyide zaten o.c. yapanlar özellikle hava soğutma kullananlar kasa kapaklarını açık tutarlar..
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bariscat 9 yıl
anlam veremiyorum, millet anakartı kasa içinde kullanıyor, ne olacak, oc yapmak istediğinde kasayı açıp düğmeyemi basacak yada bunu yazılımla işletim sistemine getiriyorsan düğmeyi anakarta koymanın anlamı nedir ?
Intel'in, SB750 ye geç kalmış cevabı sanırım.
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