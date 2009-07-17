MSI yeni hız aşırtma teknolojisi OC Genie'nin detaylarını açıkladı

Anakart üreticileri arasındaki yüksek rekabet, firmalara yenilikçi teknolojiler hazırlama konusunda adeta itici güç oluyor. Intel'in Eylül ayında lanse etmeyi planladığı Core i5 işlemci ailesinde soket değişikliğine gidecek olması nedeniyle Ibeax Peak kod adlı P55 yonga setini hazırlaması, üreticileri hareketlendirdi. Sektörün iddialı isimlerinden Tayvan merkezli MSI da önümüzdeki aylarda başlayacak P55 rekabetinde ipi önde göğüsleyen firma olmayı hedefliyor. Bu doğrultuda farklı fiyat segmentler için çok sayıda P55 anakart tasarımı hazırlayan MSI, yeni nesil çözümlerinde özellikle hız aşırtma (overclock) teknolojileri üzerine yoğunlaşacak gibi görünüyör.

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Bir süre önce verdiğimiz bir haberimizde MSI'ın, P55 yonga setli yeni nesil anakart modellerinde V-Kit isimli yeni bir teknolojiye vereceğini üstelik bu teknolojiye sadece en üst modellerinde değil aynı yonga setini kullanan ürün gamının önemli bir kısmında yer vereceğini belirtmiştik. V-Kit teknolojisi ile kullanıcıların işlemci gerilimini multimetre ile kullanabilmesine olanak tanıyan MSI, OC Genie adını verdiği bir diğer yeni hız aşırtma teknolojisiyle de özellikle amatör kullanıcılar için tek tuşla "overclock" olanağı sunacak. Kullanıcıların anakart üzerindeki butonları kullanarak işlemci saat hızını arttırıpı azaltabileceği OC Genie teknolojisinin detayları açıklandı.

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OC Genie teknolojisiyle yukarıda da belirttiğimiz gibi tek tuşla hız aşırtma yapılabilmesi hedefleniyor. Hız aşırtma uygulamasını tek tuşa indirgeyebilmek için MSI, anakart üreticilerinde özel bir hız aşırtma yongası/işlemcisine yer veriyor. Bu işlemci sistem için tehlike unsuru yaratmayacak sınırlar dahilinde ideal hız aşırtma ayarlarını otomatik olarak hesaplayarak sadece birkaç saniye içerisinde işlemci ve bellek frekansını arttırabiliyor. MSI tarafından hazırlanan dökümanda da görülebileceği üzere kullanıcının OC Genie butonuna basmasıyla birlikte sistem devreye giriyor ve sadece 5 saniye içerisinde işlemci voltaj/hızı ile bellek voltaj/hızı otomatik olarak arttırılıyor.

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Intel'in LGA1156 soket formuna sahip yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemciler için hazırlanan P55 yonga setli anakartlarda kullanılacak OC Genie teknolojisi kullanımı esnasında Intel işlemcilerdeki Turbo teknolojisinin kapatıldığını da belirtelim. Intel işlemcilerin yanı sıra OC Genie teknolojisinin önümüzdeki günlerde firma tarafından AMD işlemciler için hazırlanan yeni anakartlarda da kullanılması beklenebilir. MSI'ın P55 yonga setli yeni anakartları Eylül ayı içerisinde satışa sunması bekleniyor.