MSI'dan GeForce 8800GTX Zilent Edition

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GeForce 8800GT'nin çıkışı her ne kadar GeForce 8800GTS ve GeForce 8800GTX'in satışlarını baltalıyor olsa bile ekran kartı üreticileri yeni modellerini duyurmaktan geri kalmıyorlar. Dünyanın en büyük ekran kartı üreticilerinden biri olan MSI, Zalman soğutmalı yeni GeForce 8800GTX temelli ekran kartını hazırladı. Temel özellikleri ile GeForce 8800GTX'in genel hatlarına sahip olan ekran kartı özellikle sahip olduğu Koreli soğutma devi Zalman üretimi özel soğutması ile dikkat çekiyor. Zilent edition olarak ta adlandırılan ekran kartı özellikle daha sessiz ve daha verimli soğutulan GeForce 8800GTX arzu edenler için hazırlanmış durumda. Kartın saat hızları standart değerlere sahip zira gpu 575MHz ve bellekler ise 1800MHz'de çalışmakta, shader hızları ise 1350MHz. Kullanılan soğutma ise Zalman VF-1000. Özel soğutması haricinde diğer özellikleri itibariyle standart bir GeForce 8800GTX görüntüsü çizen ekran kartının yurt dışı satış fiyatı 500 Avro civarında.