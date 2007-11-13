Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI'dan GeForce 8800GTX Zilent Edition

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
5,4b
1
9
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
GeForce 8800GT'nin çıkışı her ne kadar GeForce 8800GTS ve GeForce 8800GTX'in satışlarını baltalıyor olsa bile ekran kartı üreticileri yeni modellerini duyurmaktan geri kalmıyorlar. Dünyanın en büyük ekran kartı üreticilerinden biri olan MSI, Zalman soğutmalı yeni GeForce 8800GTX temelli ekran kartını hazırladı. Temel özellikleri ile GeForce 8800GTX'in genel hatlarına sahip olan ekran kartı özellikle sahip olduğu Koreli soğutma devi Zalman üretimi özel soğutması ile dikkat çekiyor. Zilent edition olarak ta adlandırılan ekran kartı özellikle daha sessiz ve daha verimli soğutulan GeForce 8800GTX arzu edenler için hazırlanmış durumda. Kartın saat hızları standart değerlere sahip zira gpu 575MHz ve bellekler ise 1800MHz'de çalışmakta, shader hızları ise 1350MHz. Kullanılan soğutma ise Zalman VF-1000. Özel soğutması haricinde diğer özellikleri itibariyle standart bir GeForce 8800GTX görüntüsü çizen ekran kartının yurt dışı satış fiyatı 500 Avro civarında.
Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Albatros83 12 yıl
Haber için teşekkürler fx57. Siyah pcb güzel durmuş. Benzer bir 8800GT modeli çok daha şık olurdu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tuz ruhu 12 yıl
Bu vakitten sonra GTX i neyle süslersen süsle fiyat düşmedikçe 300 lere artık bakan olmaz bu kartlara
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 12 yıl Crysis Türkiye Lansmanı, Cevat Yerli Röportajı ve Türkçe oyun içi sahnelerden videolar Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim