MSI'dan giriş seviyesi sistemler için maliyet odaklı yeni anakart; GF615M-P33

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Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden MSI, giriş seviyesi sistemler için maliyet odaklı yeni bir anakart hazırladı. GF615M-P33 kod adını taşıyan ve AMD işlemciler için hazırlanan Micro-ATX anakartın çift, üç ve dört çekirdekli Phenom II & Athlon II işlemcileriyle uyumlu olduğu belirtiliyor. Nvidia'nın GeForce 6150SE + nForce 430 yonga setini kullanan ve sade bir tasarıma sahip olan anakart üzerinde iki adet DIMM slotu bulunuyor ve 8GB'a kadar DDR3-1333MHz bellek desteği sunuluyor.

Pasif soğutma ile desteklenen Micro-ATX form faktörüyle medya bilgisayarlarını da hedef alan anakart, kullandığı yonga seti itibariyle GeForce 6150 entegre grafik işlemcisiyle geliyor. Dileyen kullanıcıların PCIe x16 slotu ile harici ekran kartı da kullanabileceği anakart üzerinde ayrıca bir adet PCIe x1 slotu ile iki adet te geleneksel PCI slotuna yer veriliyor. Farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 4x SATA-II konnektörüne sahip anakart ayrıca 8 kanal ses ve Gigabit Ethernet özellikleriyle geliyor.

Görüntü aktarımı için VGA konnektörünü kullanan MSI GF615M-P33'ün yakın zamanda satışa sunulması beklenirken fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.