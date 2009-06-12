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MSI'dan giriş seviyesi sistemler için maliyet odaklı yeni anakart; GF615M-P33

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'dan giriş seviyesi sistemler için maliyet odaklı yeni anakart; GF615M-P33
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Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden MSI, giriş seviyesi sistemler için maliyet odaklı yeni bir anakart hazırladı. GF615M-P33 kod adını taşıyan ve AMD işlemciler için hazırlanan Micro-ATX anakartın çift, üç ve dört çekirdekli Phenom II & Athlon II işlemcileriyle uyumlu olduğu belirtiliyor. Nvidia'nın GeForce 6150SE + nForce 430 yonga setini kullanan ve sade bir tasarıma sahip olan anakart üzerinde iki adet DIMM slotu bulunuyor ve 8GB'a kadar DDR3-1333MHz bellek desteği sunuluyor.

Pasif soğutma ile desteklenen Micro-ATX form faktörüyle medya bilgisayarlarını da hedef alan anakart, kullandığı yonga seti itibariyle GeForce 6150 entegre grafik işlemcisiyle geliyor. Dileyen kullanıcıların PCIe x16 slotu ile harici ekran kartı da kullanabileceği anakart üzerinde ayrıca bir adet PCIe x1 slotu ile iki adet te geleneksel PCI slotuna yer veriliyor. Farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 4x SATA-II konnektörüne sahip anakart ayrıca 8 kanal ses ve Gigabit Ethernet özellikleriyle geliyor.

Görüntü aktarımı için VGA konnektörünü kullanan MSI GF615M-P33'ün yakın zamanda satışa sunulması beklenirken fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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Hirotaro 9 yıl
boşver bir kart.MSI işte

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sertacaygun 9 yıl
DDR3'ün standartlaşmasını isteyenler şimdi de DDR3 kullanımından yakınıyorlar...
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sampiyon bilo 9 yıl
Şimdi bunda bir çelişki var.Madem giriş seviyesi o zaman neden sadece DDR3 desteği veriliyor?
Sadece DDR3 desteklediği için DDR3 kontrolcüye sahip olan bir amd işlemci gerekli.Yani phenom2 serisi pahalı işlemcilerden biri.
Bence bu kartı giriş seviyesi olarak satıcaklarsa havalarını alırlar.Çünkü hiçte giriş seviyesi özellikleri bulunmuyor.Birde hadi üst seviye kategorisinde diyelim.O zamanda yonga seti buna müsade etmiyor.
Zaten giriş seviyesi anakartlarda bolluk var.Çok gereksiz bir ürün olmuş.[>:]
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Eşref_37 9 yıl
MSI in pazardan büyük pay alamamasının tek nedeni çeşitliligini az olması bence.
Karta gelecek olursak DDR3 1333 mhz ramler pek pahalı değil giriş seviyesi olarak adlandırılması bence dogal amacına uygun olmuş.
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