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MSI'dan kompakt sistemler için P55 çipsetli anakart; P55M-GD45

9 yıl
8,7b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'dan kompakt sistemler için P55 çipsetli anakart; P55M-GD45
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ATi ve Nvidia ekran kartlarının bir arada kullanılmasına olanak tanıyan Lucid Hydra yongalı anakartıyla (Kod Adı Big Bang) dikkatleri üzerine çeken MSI, Intel'in yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemcileri için P55 yonga setli farklı çözümler hazırlamaya devam ediyor. Elimize ulaşan bilgilere göre MSI, LGA1156 formundaki yeni nesil Intel işlemciler için, P55M-GD45 kod adını taşıyan microATX formda yeni bir model daha hazırladı. Firmanın özellikle performans odaklı HTPC'ler ve kompakt tasarımlı sistemler için hazırladığı yeni anakart tasarım özellikleriyle segmentinde iddialı olacak gibi görünüyor.

Lynnfield kod adlı yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemcilerin tamamıyla uyumlu olan anakart, Siyah renkli baskılı devre tasarımı ve katı kapasitörleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. Dört adet DIMM slotu üzerinden 2133MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunan anakart, Crossfire X kurulumları için iki adet PCIe x16 slotu (biri x4 hızında), bir adet PCIe x1 ve bir adet te geleneksel PCI slotu ile birlikte geliyor. İşlemci için 4 fazlı güç tasarımına sahip olan MSI P55M-GD45 modelinde güç tasarrufu ve enerji verimliliği için DrMOS ve APS (Active Power Switching) teknolojilerine de yer veriliyor.

OC Genie teknolojisi ile otomatik hız aşırtma olanağı da tanıyan microATX formdaki anakart, profesyonel kullanıcıların multimetre ile voltaj ölçebilmesine olanak tanıyan V-Check kontrol noktalarına, Windows ortamına başlanmadan sadece birkaç saniye içerisinde çevrimiçi olunabilmesine ve internette/elektronik posta kontrolü yapılabilmesine olanak tanıyan Linux tabanlı Winki 2.0 teknolojisine sahip olan P55 anakart üzerinde ayrıca iki adet eSATA, 6 adet SATA-I portu ile birlikte Gigabit Ethernet, 8 kanal yüksek tanımlı ses ve kartı güç butonu gibi detaylara yer veriliyor.

MSI P55M-GD45'in yurt dışında 125 Avro civarı bir fiyatlandırma ile kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor.

MSI'dan kompakt sistemler için P55 çipsetli anakart; P55M-GD45
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retchop 9 yıl
Tam istediğim kart diyordum ki, pci-e lerin birinin 4x hızla çalıştığını okuyunca yıkıldım. Neyse belki yakın zamanda her ikisi de 16x le çalışanını da çıkarır.
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santhora 9 yıl
MSI Intel uyumlu Anakartlarında çoğunlukla Siyah Board kullanır (İstisnalar kaideyi bozmaz). Kırmızı rengi AMD uyumlu anakartlar için kullanır.
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BoSS03 9 yıl
MSI renk değiştirmiş hayret, hep kırmızı kartın üstüne basıyodu parçaları
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