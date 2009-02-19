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MSI'ın 1.8GB GDDR3 bellekli GeForce GTX 260 modeli göründü

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,7b
1
50
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'ın 1.8GB GDDR3 bellekli GeForce GTX 260 modeli göründü
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Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Tayvan merkezli MSI önümüzdeki ayın hemen başında Almanya'nın Hannover kentinde gerçekleştirilecek CeBIT fuarında çok sayıda yeni ürün ve modelini tanıtmayı hedefliyor. Firmanın fuarda öne çıkması beklenen yeni çözümlerinden biri de yüksek bellek kapasitesiteli GeForce GTX 260 modelini tanıtmaya hazırlanıyor.

MSI'ın N260GTX Lightning adını verdiği yeni model, Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT200b GPU'sunu kullanıyor. 448-bit bellek veri yolu desteğine ve 216x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartında 1792MB GDDR3 bellek bulunuyor. Standart tasarım GeForce GTX 260 modellerine kıyasla bellek kapasitesi iki kart arttırılan model, soğutucusu ile de dikkat çekiyor.

Çift slot tasarıma sahip olan kart üzerinde 5 adet ısı aktarım borusu ile desteklenen çift fanlı özel bir soğutucu bulunuyor. 8+2 fazlı güç tasarımıyla desteklenen kartta D-Sub ve DVI konnektörlerine ek olarak HDMI veya DisplayPort? konnektörü de yer alıyor. AirForce adı verilen özel paneliyle kullanıcıların daha kolay hız aşırtma yapabilmesine olanak tanıyacak kartın CeBIT fuarında tanıtılması bekleniyor.


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muratsen87 10 yıl
şu kartların 40nm olanını üretseler, bide fiyat 8800gt ayarında olursa geçen seneki satışı yakalayamasada nvidia yine baya bişeyler yapar gibime geliyor
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Xeon-Man 10 yıl
bu gibi haberleri gördükçe içim parçalanıyor adamlar belki 300-350 dolar civarı satacaklar bu kartı ama fabrika maliyeti 30 doları geçmez işte burada bize sattıkları şey teknoloji saygı duyalım çektiği fiyata ona göre alalım...
ama ben bu kartı alma tafatarı değilim...performans olarak yeterli değil...
Fiyat başarımı konusunda ise üzerine 150 dolar daha koy piyasanın en iyi kartını al GTX295!!!
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tolgacem 10 yıl
bu kart bir guzel alınır cokda deli gibi overclock yapılır özel faz yapısı ve sogutucusu ile cok guzel noktalara gelir shader ve gpu hızları

yalnız bellekleri 896 mb lar gibi overclock olur insallah


gtx285 fyatı çekmezlerse cok guzel

bunun gibi olaylar gtx285 e yapılsa guzel olur oda clockla ve 2gb ramle guzel olabilir.

gta4 gibi oyunlar cıkıcak dersek ilerde bellek onemli olmaya basladı yalnız bu gpu lar o seviye detaylarda zorlanmaz insallah
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StreamRolleR 10 yıl
güzel kart işte ne burda topic açıyorsunuz adam koymuş 1.8gb bellek size ne koymuş işte amma velakin soutucu fln fiyatı 100 usd yukarı çekmesin ha
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aktorun 10 yıl
iki soru : (*) 1.8 GB belleğe nerede gerek olur? (*) Bu belleği pratikte kullanacak bant genişliğine sahip mi bu kart?
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drkayzer 10 yıl

Orjinalden alıntı: aktorun

iki soru : (*) 1.8 GB belleğe nerede gerek olur? (*) Bu belleği pratikte kullanacak bant genişliğine sahip mi bu kart?


mesela gta4 ve crysis te 2500 çözünürlükte yetmeyebilir veya anca yeter ,bant genişliğinden kastın ne onu anlamadım
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K.Kahriman 10 yıl

Orjinalden alıntı: aktorun

iki soru : (*) 1.8 GB belleğe nerede gerek olur? (*) Bu belleği pratikte kullanacak bant genişliğine sahip mi bu kart?


kendimce yazayım

1080p çözünürlükte lazım olabilir

sahiptir heralde 448 bit bant genişliği var
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00x men00 10 yıl
niye referans soğutucular güzel değil anlamdın bak adamlar ne güzel yapmış
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RapscallioN 10 yıl

Orjinalden alıntı: 00x men00

niye referans soğutucular güzel değil anlamdın bak adamlar ne güzel yapmış


ona görede fiyat koyacaklar ama üstad...
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ali277 10 yıl
güzel kart...
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RapscallioN 10 yıl
Benim kart kadar belleğe sahip güzel haber


yorummu yani şimdi bu,la havle....


bellek kapasitesi illa da 1 gb olsun 896 neymiş diyenler için fazlasıyla
fiyat uygun olursa alıcısı çok olur...
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drkayzer 10 yıl
bellek süper ama düzgün fiyattan satmazki bunlar
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Nevi şahsına münhasır 10 yıl
Bu panel olayı kötü bir uygulama bence. Fiyatı yükseltmek için ya da yüksek tutmak için gereksiz bir ayrıntı. Bunun tek iyi yanı olabilir o da kasanın ön tarafında farklı bir hava yaratmak. Yani görsellik.
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Source 10 yıl
yorumsuz...
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Applejack 10 yıl

Orjinalden alıntı: Source

Benim kart kadar belleğe sahip güzel haber




Benimkinden az hadi bakalım, ne yapıcaz şimdi
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ecay 10 yıl
Çok güzel bir kart olmuş.
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