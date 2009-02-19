MSI'ın 1.8GB GDDR3 bellekli GeForce GTX 260 modeli göründü

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Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Tayvan merkezli MSI önümüzdeki ayın hemen başında Almanya'nın Hannover kentinde gerçekleştirilecek CeBIT fuarında çok sayıda yeni ürün ve modelini tanıtmayı hedefliyor. Firmanın fuarda öne çıkması beklenen yeni çözümlerinden biri de yüksek bellek kapasitesiteli GeForce GTX 260 modelini tanıtmaya hazırlanıyor.

MSI'ın N260GTX Lightning adını verdiği yeni model, Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT200b GPU'sunu kullanıyor. 448-bit bellek veri yolu desteğine ve 216x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartında 1792MB GDDR3 bellek bulunuyor. Standart tasarım GeForce GTX 260 modellerine kıyasla bellek kapasitesi iki kart arttırılan model, soğutucusu ile de dikkat çekiyor.

Çift slot tasarıma sahip olan kart üzerinde 5 adet ısı aktarım borusu ile desteklenen çift fanlı özel bir soğutucu bulunuyor. 8+2 fazlı güç tasarımıyla desteklenen kartta D-Sub ve DVI konnektörlerine ek olarak HDMI veya DisplayPort? konnektörü de yer alıyor. AirForce adı verilen özel paneliyle kullanıcıların daha kolay hız aşırtma yapabilmesine olanak tanıyacak kartın CeBIT fuarında tanıtılması bekleniyor.