MSI'ın 1.8GB GDDR3 bellekli GeForce GTX 260 modeli göründü

Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Tayvan merkezli MSI önümüzdeki ayın hemen başında Almanya'nın Hannover kentinde gerçekleştirilecek CeBIT fuarında çok sayıda yeni ürün ve modelini tanıtmayı hedefliyor. Firmanın fuarda öne çıkması beklenen yeni çözümlerinden biri de yüksek bellek kapasitesiteli GeForce GTX 260 modelini tanıtmaya hazırlanıyor.
MSI'ın N260GTX Lightning adını verdiği yeni model, Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT200b GPU'sunu kullanıyor. 448-bit bellek veri yolu desteğine ve 216x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartında 1792MB GDDR3 bellek bulunuyor. Standart tasarım GeForce GTX 260 modellerine kıyasla bellek kapasitesi iki kart arttırılan model, soğutucusu ile de dikkat çekiyor.
Çift slot tasarıma sahip olan kart üzerinde 5 adet ısı aktarım borusu ile desteklenen çift fanlı özel bir soğutucu bulunuyor. 8+2 fazlı güç tasarımıyla desteklenen kartta D-Sub ve DVI konnektörlerine ek olarak HDMI veya DisplayPort? konnektörü de yer alıyor. AirForce adı verilen özel paneliyle kullanıcıların daha kolay hız aşırtma yapabilmesine olanak tanıyacak kartın CeBIT fuarında tanıtılması bekleniyor.
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ama ben bu kartı alma tafatarı değilim...performans olarak yeterli değil...
Fiyat başarımı konusunda ise üzerine 150 dolar daha koy piyasanın en iyi kartını al GTX295!!!
yalnız bellekleri 896 mb lar gibi overclock olur insallah
gtx285 fyatı çekmezlerse cok guzel
bunun gibi olaylar gtx285 e yapılsa guzel olur oda clockla ve 2gb ramle guzel olabilir.
gta4 gibi oyunlar cıkıcak dersek ilerde bellek onemli olmaya basladı yalnız bu gpu lar o seviye detaylarda zorlanmaz insallah
mesela gta4 ve crysis te 2500 çözünürlükte yetmeyebilir veya anca yeter ,bant genişliğinden kastın ne onu anlamadım
kendimce yazayım
1080p çözünürlükte lazım olabilir
sahiptir heralde 448 bit bant genişliği var
ona görede fiyat koyacaklar ama üstad...
yorummu yani şimdi bu,la havle....
bellek kapasitesi illa da 1 gb olsun 896 neymiş diyenler için fazlasıyla fiyat uygun olursa alıcısı çok olur...
Benimkinden az hadi bakalım, ne yapıcaz şimdi