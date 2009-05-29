MSI'ın GeForce GTX 275 Lightining modeli gün ışığına çıktı

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Yüksek komponent kalitesi, özel soğutucusu ve hız aşırtma paneli gibi detaylarıyla dikkat çekmeyi başaran MSI GeForce GTX 260 Lightining modeliyle ilgili haberimizde Tayvan merkezli firmanın Lightining serisi altında yeni modeller duyurabileceğinden de bahsetmiştik. MSI'ın GeForce GTX 260 sonrasında yeni seriye dahil ettiği ikinci model ise ATi Radeon HD 4890'a rakip olarak hazırlanan GeForce GTX 275 oldu ve ortaya yine kaslı bir görünüme sahip iddialı bir model çıktı.

MSI tarafından önümüzdeki hafta başlayacak Computex fuarında tanıtılması beklenen N275GTX Lightning kod adlı yeni modeli dikkat çekici özelliklere sahip. Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT200b GPU'sundan güç alan yeni modelde referans tasarım GeForce GTX 275'ten farklı olarak 1792MB GDDR3 bellek kullanılırken ayrıca 10 fazlı PWM tasarımına, katı halli boğumlara sahip olan N275GTX Lightning, ayrıca özel tasarım soğutucusu ile de iddialı olmayı başarıyor.

Isı iletim teknolojisinin temel alındığı çift fanlı özel soğutucusu sayesinde hem standart soğutuculu modellere karşı daha serin çalıştığı hem de daha yüksek hız aşırtma başarımı için gerekli zemini hazırladığı belirtilen özel soğutucusu ile profesyonelleri gözüne kestiren DirectX 10 destekli ekran kartı, destek veren anakartlarda SLI kurulumuna da olanak tanıyabiliyor. CUDA, PhysX ve PureVideo HD teknolojileriyle de uyumlu olan yeni kartın hız aşırtmalı olarak gelmesi beklenirken detayları ise henüz açıklanmadı.

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