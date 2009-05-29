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MSI'ın GeForce GTX 275 Lightining modeli gün ışığına çıktı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'ın GeForce GTX 275 Lightining modeli gün ışığına çıktı
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Yüksek komponent kalitesi, özel soğutucusu ve hız aşırtma paneli gibi detaylarıyla dikkat çekmeyi başaran MSI GeForce GTX 260 Lightining modeliyle ilgili haberimizde Tayvan merkezli firmanın Lightining serisi altında yeni modeller duyurabileceğinden de bahsetmiştik. MSI'ın GeForce GTX 260 sonrasında yeni seriye dahil ettiği ikinci model ise ATi Radeon HD 4890'a rakip olarak hazırlanan GeForce GTX 275 oldu ve ortaya yine kaslı bir görünüme sahip iddialı bir model çıktı.

MSI tarafından önümüzdeki hafta başlayacak Computex fuarında tanıtılması beklenen N275GTX Lightning kod adlı yeni modeli dikkat çekici özelliklere sahip. Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT200b GPU'sundan güç alan yeni modelde referans tasarım GeForce GTX 275'ten farklı olarak 1792MB GDDR3 bellek kullanılırken ayrıca 10 fazlı PWM tasarımına, katı halli boğumlara sahip olan N275GTX Lightning, ayrıca özel tasarım soğutucusu ile de iddialı olmayı başarıyor.

Isı iletim teknolojisinin temel alındığı çift fanlı özel soğutucusu sayesinde hem standart soğutuculu modellere karşı daha serin çalıştığı hem de daha yüksek hız aşırtma başarımı için gerekli zemini hazırladığı belirtilen özel soğutucusu ile profesyonelleri gözüne kestiren DirectX 10 destekli ekran kartı, destek veren anakartlarda SLI kurulumuna da olanak tanıyabiliyor. CUDA, PhysX ve PureVideo HD teknolojileriyle de uyumlu olan yeni kartın hız aşırtmalı olarak gelmesi beklenirken detayları ise henüz açıklanmadı.

MSI'ın GeForce GTX 275 Lightining modeli gün ışığına çıktı
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
işlemci bellek hızlarından nehaber??
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sertacaygun 10 yıl
Resimler görünmüyor :S...
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spinapubica 10 yıl
asus'un silent serisine fan takılmış bir soğutma görünümü var. öyle 100tl falan fiyat farkı olacaksa kimsenin alacağını sanmıyorum. görüntü olarak oldukça basit kaçmış bence. eskiden bisikletlerin zincir korumaları olurdu. kimisininki güzel kapalı kutu şeklinde, kimisi de dandik plastik parçası şeklinde olurdu. dağ bisikletlerine koyamıyorlardı sıkıntı oluyor diye. bu soğutma, şehir bisikletine zincir koruma takmadan gerçekleştirilmiş üretim imajı vermiş. başarılı bulduğumu söyleyemiyorum.
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levyeli 10 yıl
Böyle bu kartları görünce resmen içim gidiyor. İnsanın alacağı yoksada alası geliyor. Sabır..
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_Berk__ 10 yıl
sağutma gerçekten 10numara gözüküor haber için sağolasın fx57
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TELESCOPE 10 yıl
teknoloji harikaları bunlar, baktırıyor kendine
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-dehşet- 10 yıl
Sırf kalite kokuyor ama ya fiyatı.Benim gözümde bu kart referans tasarımdan 100 TL fazla eder.
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unLuckyCoder 10 yıl

Orjinalden alıntı: -dehşet-

Sırf kalite kokuyor ama ya fiyatı.Benim gözümde bu kart referans tasarımdan 100 TL fazla eder.



aynen katılıyoRum kalite süper ama Türkiye şartlarında 600 liradan satılır bu
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Fettah34 10 yıl

Orjinalden alıntı: -dehşet-

Sırf kalite kokuyor ama ya fiyatı.Benim gözümde bu kart referans tasarımdan 100 TL fazla eder.


Gtx260 lighting'
in Turkiye satis fiyatinin 399$+kdv oldugunu dusunursek referans tasarimin 100 lira fazlasina bir fiyata piyasada ne kadar MSI GTX275 Lighting bulursan hepsini aliyorum.
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