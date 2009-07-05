MSI'ın P55 yonga setli anakartları V-Kit özelliği ile geliyor

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MSI P55 GD-65

Önümüzdeki aylarda anakart üreticileri arasında gerilim dozu yüksek yeni bir rekabet başlayacak. Intel'in Core Core i5 işlemcileriyle birlikte bu işlemciler için hazırladığı P55 yonga setini lanse etmesine paralel olarak anakart üreticileri de yeni anakartlarını pazara sunacaklar. Computex 2009 fuarında P55 yonga setli mühendislik örneği anakart modellerini tanıtan üreticiler, yeni modelleriyle ilgili detayları açıklamaya devam ediyorlar.

Anakart üretiminde sektörün iddialı isimlerinden birisi olan MSI, P55 yonga setli yeni modellerinin önemli bir kısmında V-Kit adı verilen ve özellikle profesyonel kullanıcıların hoşuna gitmesi beklenen yeni bir özelliğe yer verecek. Aslında özellik yeni değil zira aralarında Asus, Foxconn ve EVGA'nın da bulunduğu bazı üreticiler bugün satılmakta olan yüksek performanslı aynı zamanda yüksek fiyatlı modellerinde bu özelliğe yer veriyorlar.

MSI'ın getireceği yenilik ise bu özelliği daha ekonomik anakart modelleriyle de sunmak olacak zira yukarıda da belirttiğimiz gibi firmanın kullanıma sunacağı P55 yonga setli anakartların önemli bir kısmında V-Kit özelliğine yer verilecek. Peki nedir bu V-kit ? Kullanıcılar V-Kit sayesinde bir multimetre ile işlemci, bellek ve yonga seti voltajı gibi detayları BIOS veya işletim sistemine kıyasla V-Kit özelliği ile daha doğru (doğrudan silikona uygulanan voltaj) bir şekilde gözlemleyerek hız aşırtma denemelerinde daha sağlıklı sonuçlara ulaşabilecekler.

Örnek video için buraya tıklayabilirsiniz (Youtube).

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MSI P55-GD80