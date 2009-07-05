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MSI'ın P55 yonga setli anakartları V-Kit özelliği ile geliyor

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'ın P55 yonga setli anakartları V-Kit özelliği ile geliyor
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MSI P55 GD-65

Önümüzdeki aylarda anakart üreticileri arasında gerilim dozu yüksek yeni bir rekabet başlayacak. Intel'in Core Core i5 işlemcileriyle birlikte bu işlemciler için hazırladığı P55 yonga setini lanse etmesine paralel olarak anakart üreticileri de yeni anakartlarını pazara sunacaklar. Computex 2009 fuarında P55 yonga setli mühendislik örneği anakart modellerini tanıtan üreticiler, yeni modelleriyle ilgili detayları açıklamaya devam ediyorlar.

Anakart üretiminde sektörün iddialı isimlerinden birisi olan MSI, P55 yonga setli yeni modellerinin önemli bir kısmında V-Kit adı verilen ve özellikle profesyonel kullanıcıların hoşuna gitmesi beklenen yeni bir özelliğe yer verecek. Aslında özellik yeni değil zira aralarında Asus, Foxconn ve EVGA'nın da bulunduğu bazı üreticiler bugün satılmakta olan yüksek performanslı aynı zamanda yüksek fiyatlı modellerinde bu özelliğe yer veriyorlar.

MSI'ın getireceği yenilik ise bu özelliği daha ekonomik anakart modelleriyle de sunmak olacak zira yukarıda da belirttiğimiz gibi firmanın kullanıma sunacağı P55 yonga setli anakartların önemli bir kısmında V-Kit özelliğine yer verilecek. Peki nedir bu V-kit ? Kullanıcılar V-Kit sayesinde bir multimetre ile işlemci, bellek ve yonga seti voltajı gibi detayları BIOS veya işletim sistemine kıyasla V-Kit özelliği ile daha doğru (doğrudan silikona uygulanan voltaj) bir şekilde gözlemleyerek hız aşırtma denemelerinde daha sağlıklı sonuçlara ulaşabilecekler.

Örnek video için buraya tıklayabilirsiniz (Youtube).

MSI'ın P55 yonga setli anakartları V-Kit özelliği ile geliyor
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MSI P55-GD80


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sertacaygun 9 yıl
MSI'ın kullanıcı dostu olmadığını düşünen var mı hâlâ ?
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hunter06 9 yıl
MSI hakettiği yerde değil bencede
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Kénan 9 yıl

Orjinalden alıntı: sertacaygun

MSI'ın kullanıcı dostu olmadığını düşünen var mı hâlâ ?

MSI P45 NEO-F kullanıyorum ve gayet memnunum. Her zaman duyarım GIGABYTE anakartta bir numara diye ama MSI kullandım ve performansını gördüm. Gayet güzel anakartlar çıkartıyor..
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hayırsız 9 yıl

sertacaygun

MSI'ın kullanıcı dostu olmadığını düşünen var mı hâlâ ?


Kendi şahsıma msi üretmiş oldugu anakartları begenmiyorum. bir kaç modelini kullandım ama istedigim performansı kaliteyi bu firmada yakalayamadım. öncelikle asus ve gigabyte tercihim.
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max975 9 yıl
çok iyi bir çalışma..
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Chris Brown 9 yıl
Gerçekten güzel.
Bu p55 ler iyi geliyor gibi görünüyor , hadi bakalım neler olacak ?
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