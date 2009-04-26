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MSI'ın Radeon HD 4770 modeli gün ışığına çıktı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'ın Radeon HD 4770 modeli gün ışığına çıktı
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Kısa bir süre önce Radeon HD 4890 modelini kullanıma sunan AMD-ATi, orta segment için yeni ve iddialı bir modelini daha duyurmaya hazırlanıyor. Firmanın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV740 GPU'sunu temel alan Radeon HD 4770 modeli için artık geri sayım başladı. 28 Nisan'da anons edilmesi beklenen ekran kartı için üreticilerin çalışmaları da gün ışığına çıkmaya başladı. Donanım dünyasının önde gelen isimlerinden MSI'ın hazırladığı Radeon HD 4770 çözümü de gün ışığına çıktı.

Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere ATi Radeon HD 4770, 100$ altı ekran kartı pazarı için hazırlandı. Firma tarafından 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk masaüstü ekran kartı olarak lanse edilmesi ve Radeon HD 4830 modelinin yerine konumlandırılması beklenen ekran kartı, 128-bit bellek veri yolunu destekliyor ve 640x paralel işlem birimiyle geliyor. 512MB GDDR5 bellekle donatılan kart kendi segmentinin GDDR5 bellekli ilk modeli olarak ta dikkat çekecek gibi görünüyor.

Yeni nesil üretim teknolojisinin verdiği avantajla ısıl güç tasarımı 80 Watt olarak belirlenen ekran kartı, Radeon HD 4850 ile kıyaslandığında neredeyse 25Watt+ daha az güç çekecek. MSI'ın görselleri gün ışığına çıkan Radeon HD 4770 modeli de detaylarını bir süre önce verdiğimi HIS'in modeliyle aynı soğutucuyu kullanıyor. 750MHz GPU ve 3200MHz bellek saat hızlarıyla geleceği belirtilen ekran kartı yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilecek ve Crossfire X desteği de sunacak.

MSI'ın tasarım ve saat hızları itibariyle referans modelin çigisini koruyan Radeon HD 4770 tabanlı ilk ekran kartının 99$'lık fiyatla önümüzdeki hafta satışa sunulması bekleniyor.

MSI'ın Radeon HD 4770 modeli gün ışığına çıktı
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efeccan 10 yıl
müşavir dostum teşekkurler
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kohan 10 yıl
Dünyanın en nanometrik-teknolojik üstünlükte ekran kartı.Nano teknolojinin ilerlemesindek iher adım çok önemlidir arkadaşlar. Düşük güç tüketir,enerji tasarrufu , az ısınır cihazın standart ömrü uzar,doğaya çok daha az zarar verir ve sera etkisini azaltır, Güç Kaynağınıza yüklenmez. (Last Mimzy güzel filmdi)
99$ lık bu kartın da ortalama bir oc potansiyeli varsa alınabilecek akıllıca bie seçim oalcaktır ama bu unutmayın ki geçiş kartı. Crysis gibi abartı oyunlarda 4870 bile tatmin etmiyor ama bu kartla çoğu oyunu çok akıcı ve güzel detaylarad oynayabilirsiniz. Wide screen geniş ekran lcdniz yoksa zaten daha üstsegment kartlarda 1280 1024 de gerçek potansiyellerini yakalyamazssınız.Saygılar.
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max975 10 yıl
bence soğutma güzel.
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darkwanderer 10 yıl
Güzel bi inceleme bekliyoruz...
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efeccan 10 yıl
arkadaslar selamlar bu 128 bit 256 bit olayı vs tam olarak bit olayı nedir 128 olmasının zararı yada 256 olmasının faydası nedir nasıl yansır örneğin bu kart mı iyidir 4830 mu biraz karsılastırma ve acık örneklemelerle yardımcı acıklamada bulunursanız seviniriz.
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MÜŞAVİR 10 yıl

Orjinalden alıntı: efeccan

arkadaslar selamlar bu 128 bit 256 bit olayı vs tam olarak bit olayı nedir 128 olmasının zararı yada 256 olmasının faydası nedir nasıl yansır örneğin bu kart mı iyidir 4830 mu biraz karsılastırma ve acık örneklemelerle yardımcı acıklamada bulunursanız seviniriz.


1 byte= 8 bit ya da 8 bit= 1 byte

128 bit= 16 byte
256 bit= 32 byte

575 mhz GPU hızı HD4830 256 bit 1800mhz DDR3 : 256 bit= 32 byte X 1800 mhz = 57,60 gb bant genişliği
700 mhz GPU hısı HD4770 128 bit 3200mhz DDR5 : 128 bit= 16 byte X 3200 mhz = 51,20 gb bant genişliği

Tabi bunun yanında gpu çalışma hızı, rop sayısı, shader sayısı v.s. v.s. gibi kriterlerde kartın performansını belirleyen unsurlardır.

Hatamız olmuşsa affola.
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muratti 10 yıl
Yaa hala bitlere takılıyorsunuz anlamışdeğilim , bant genişliği diye bişey var mhz diye bişey var adam gddr5 bellek koymuş mis gibi 40 nm ile üretmiş hemde 99 dolarlara yemede yanında yat yok 128 bit miş yok modern değilmiş . Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak böyle bir şey :)
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ebehram 10 yıl
Belki bundan bir tane alıp 4870 in yanına takarım
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DeWe 10 yıl
4 gözle bekliyorum şu kartı. İncelemeler zaten var;

google.com.tr/...
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BiLgiSeaRcheR 10 yıl
Sıkıldım referans soğutmadan, biraz daha çabuk çıksa şu özel tasarımlar hiç fena olmaz... :)
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sertacaygun 10 yıl
MSI'ın yeni logosu gerçekten güzel. İtalik, minimalist,güzel ve çekici...
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madator 10 yıl
benim merak ettiiğim bu kartın oc değerleri olacak
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musandia 10 yıl
Küçük devin çıkmasına az kaldı. İyiki ATI var.
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