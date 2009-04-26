MSI'ın Radeon HD 4770 modeli gün ışığına çıktı

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Kısa bir süre önce Radeon HD 4890 modelini kullanıma sunan AMD-ATi, orta segment için yeni ve iddialı bir modelini daha duyurmaya hazırlanıyor. Firmanın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV740 GPU'sunu temel alan Radeon HD 4770 modeli için artık geri sayım başladı. 28 Nisan'da anons edilmesi beklenen ekran kartı için üreticilerin çalışmaları da gün ışığına çıkmaya başladı. Donanım dünyasının önde gelen isimlerinden MSI'ın hazırladığı Radeon HD 4770 çözümü de gün ışığına çıktı.

Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere ATi Radeon HD 4770, 100$ altı ekran kartı pazarı için hazırlandı. Firma tarafından 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk masaüstü ekran kartı olarak lanse edilmesi ve Radeon HD 4830 modelinin yerine konumlandırılması beklenen ekran kartı, 128-bit bellek veri yolunu destekliyor ve 640x paralel işlem birimiyle geliyor. 512MB GDDR5 bellekle donatılan kart kendi segmentinin GDDR5 bellekli ilk modeli olarak ta dikkat çekecek gibi görünüyor.

Yeni nesil üretim teknolojisinin verdiği avantajla ısıl güç tasarımı 80 Watt olarak belirlenen ekran kartı, Radeon HD 4850 ile kıyaslandığında neredeyse 25Watt+ daha az güç çekecek. MSI'ın görselleri gün ışığına çıkan Radeon HD 4770 modeli de detaylarını bir süre önce verdiğimi HIS'in modeliyle aynı soğutucuyu kullanıyor. 750MHz GPU ve 3200MHz bellek saat hızlarıyla geleceği belirtilen ekran kartı yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilecek ve Crossfire X desteği de sunacak.

MSI'ın tasarım ve saat hızları itibariyle referans modelin çigisini koruyan Radeon HD 4770 tabanlı ilk ekran kartının 99$'lık fiyatla önümüzdeki hafta satışa sunulması bekleniyor.

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