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Mushkin AMD-ATi tabanlı ilk ekran kartını duyurdu; ultimate FX Radeon HD 4850

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12,5b
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17
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mushkin AMD-ATi tabanlı ilk ekran kartını duyurdu; ultimate FX Radeon HD 4850
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Yüksek performanslı sistem bellekleriyle tanınan ve kısa bir süre önce tek PCB'li GeForce GTX 295 modeliyle birlikte ekran kartı pazarına yeniden dönen Mushkin, AMD-ATi tabanlı ilk ekran kartını duyurdu. Firmanın ultimateFX serisi altında hazırladığı Radeon HD 4850 tabanlı yeni model hem özel soğutucusu hem de fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarıyla dikkat çekmeyi başarıyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770 Pro GPU'sundan güç alan DirectX 10.1 destekli yeni model, 512MB GDDR3 bellekle geliyor.

Grafik işlem birimi 700MHz'de, bellekleri ise 2200MHz'de görev yapan yeni model 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip. Arctic Cooling tarafından hazırlanan özel soğutucusuyla referans tasarımlı modele kıyasla daha serin ve daha sessiz çalıştığı ifade edilen yeni modelin ayrıca 625MHz GPU ve 1986MHz bellek saat hızlarına sahip standart bir varyasyonu da bulunuyor. Destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumuna olanak tanıyan yeni model yüksek tanımlı video hızlandırma da yapabiliyor.

DVI, D-Sub ve HDMI konnektörleriyle birlikte gelen ultimateFX serisi Radeon HD 4850 modelinin önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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koxp94 10 yıl
bu kart gelirse alabilirim
ben bu FX'lerden kurtulamıycam galiba
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kenan109 10 yıl
Kanuni doğru söylüyor bence.Bu firmalar hiç birşey bilmiyor.Alacaklar Kanuniyi yanlarına bak sen o zaman çıkan kartlara.
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alcon11 10 yıl
ddr4 ddr5 bellek kullanabilirlerdi.
gdd3 mü kaldı.
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NorthShield 10 yıl
Ramlerini kullanıyorum Memnunum VGA anlamımdada Taraf olarak dogru tarafı secmiş ATİ :)
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Blind Evil 10 yıl
Sapphire in 4850 modelinin saat hızlarıyla aynı kart... GPU hızını 50 Hz bellek hızını ise 100 Hz arttırdığında bu kartı yakalıyor. Fiyatı Sapphire e göre ucuz olursa alınabilir 2 tane CF için

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CaSsErDoDo 10 yıl
:D:D
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chamicals2 10 yıl
bnm fx5200'den performanslı mıdır acaba :DDD
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forvet09 10 yıl

caglarnal

bnm fx5200'den performanslı mıdır acaba :DDD


5200>4850

zannetmiyorum..
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koxp94 10 yıl
FX5500'den sonra bana iyi gelicek :)
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Wılt 10 yıl

koxp94

FX5500'den sonra bana iyi gelicek :)


Büyük ihtimalle havalanırsın
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iscanthere 10 yıl
mushkin bellek markası değil miydi?
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pardus34 10 yıl

iscanthere

mushkin bellek markası değil miydi?


Evt bende öle biliyorum çok kaliteli bellekler yapar normalde.
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yekoo 10 yıl
mushkin mi yeni marka? :S
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KANUNI61 10 yıl
bune yaw yeni yeni markalar türemeye başladı ama neden 4850 ile başladı
4890 la başla bari
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