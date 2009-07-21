Mushkin AMD-ATi tabanlı ilk ekran kartını duyurdu; ultimate FX Radeon HD 4850

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Yüksek performanslı sistem bellekleriyle tanınan ve kısa bir süre önce tek PCB'li GeForce GTX 295 modeliyle birlikte ekran kartı pazarına yeniden dönen Mushkin, AMD-ATi tabanlı ilk ekran kartını duyurdu. Firmanın ultimateFX serisi altında hazırladığı Radeon HD 4850 tabanlı yeni model hem özel soğutucusu hem de fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarıyla dikkat çekmeyi başarıyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770 Pro GPU'sundan güç alan DirectX 10.1 destekli yeni model, 512MB GDDR3 bellekle geliyor.

Grafik işlem birimi 700MHz'de, bellekleri ise 2200MHz'de görev yapan yeni model 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip. Arctic Cooling tarafından hazırlanan özel soğutucusuyla referans tasarımlı modele kıyasla daha serin ve daha sessiz çalıştığı ifade edilen yeni modelin ayrıca 625MHz GPU ve 1986MHz bellek saat hızlarına sahip standart bir varyasyonu da bulunuyor. Destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumuna olanak tanıyan yeni model yüksek tanımlı video hızlandırma da yapabiliyor.

DVI, D-Sub ve HDMI konnektörleriyle birlikte gelen ultimateFX serisi Radeon HD 4850 modelinin önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken fiyatı ise henüz açıklanmadı.