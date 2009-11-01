NBA maçları artık iPhone/iPod Touch ve G1'de izlenebilecek

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Amerika'nın dünya çapında en popüler spor organizasyonu NBA'in basketbol severlerin maçları istedikleri zaman izlemelerini sağlayan NBA League Pass'in iPhone ve Android uyumlu mobil versiyonları 39 dolardan satışa sunuldu.

Android Market ve AppStore'dan satışa sunulan NBA League Pass Mobile kullanıcılara haftada 40 basketbol maçını iPhone ve Android'li cihazlarından Wi-Fi ve 3N üzerinden izleme imkanı veriyor. Maçları oynandıktan sonra en geç 2 gün içersinde tekrardan izleme fırsatı veren uygulama, canlı oynanan maçlardaki oyuncu performanslarınında içersinde bulunduğu bilgileri de anlık olarak kullanıcıya ulaştırıyor. Uygulama iPhone OS 3.0 ve üzeri ile Android 1.6 ve üzeri işletim sistemine sahip iPhone, iPod Touch, G1 ve myTouch modellerini destekliyor.

Sadece 2009-2010 sezonu kapsayan NBA League Pass Mobile'ın AppStore'daki sayfasını incelemek için burayı (iTunes gerektirir), kendi sayfasında incelemek içinse burayı tıklayınız.