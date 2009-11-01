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NBA maçları artık iPhone/iPod Touch ve G1'de izlenebilecek

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Shady
Haber Editörü
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NBA maçları artık iPhone/iPod Touch ve G1'de izlenebilecek
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Amerika'nın dünya çapında en popüler spor organizasyonu NBA'in basketbol severlerin maçları istedikleri zaman izlemelerini sağlayan NBA League Pass'in iPhone ve Android uyumlu mobil versiyonları 39 dolardan satışa sunuldu.

Android Market ve AppStore'dan satışa sunulan NBA League Pass Mobile kullanıcılara haftada 40 basketbol maçını iPhone ve Android'li cihazlarından Wi-Fi ve 3N üzerinden izleme imkanı veriyor. Maçları oynandıktan sonra en geç 2 gün içersinde tekrardan izleme fırsatı veren uygulama, canlı oynanan maçlardaki oyuncu performanslarınında içersinde bulunduğu bilgileri de anlık olarak kullanıcıya ulaştırıyor. Uygulama iPhone OS 3.0 ve üzeri ile Android 1.6 ve üzeri işletim sistemine sahip iPhone, iPod Touch, G1 ve myTouch modellerini destekliyor.

Sadece 2009-2010 sezonu kapsayan NBA League Pass Mobile'ın AppStore'daki sayfasını incelemek için burayı (iTunes gerektirir), kendi sayfasında incelemek içinse burayı tıklayınız.


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HyperioИ 10 yıl
Malesef Blackout kurallarından dolayı amerika dışında izletmiyor maçları.. Ben denedim Location Service i açmadan izleyemezsiniz diyor açınca da Türkiye de olduğumu tespit edince bu blackout kuralları yüzünden U.S dışında izleyemessiniz diyor malesef.. buna bi çözüm ( ilaç
) bulmaları lazım
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LexisOrAlv 10 yıl
super prog daha mac saati gelmediginden denemedim ama us dışında izlenmiyorsa kotu ya :D
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