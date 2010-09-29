Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

NEC'den IPS panelli yeni monitör: MultiSync PA231W

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,5b
1
7
Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Hazırladığı monitörlerle daha çok profesyonelleri hedef alan NEC, MultiSync PA serisi altında hazırladığı 23-inç boyutundaki PA231W modelini duyurdu. IPS panel kullanan ve Full HD (1920 x 1080) formunda olan geniş ekran LCD monitör, 8ms (GTG) tepki süresine, 1000:1 karşıtlık oranuna ve 270 cd/m2 parlaklık seviyesine sahip. Güç tasarrufu için iki farklı Eco moduna sahip olan monitör, görüntü aktarımı için bir adet D-Sun ile birlikte bir adet DisplayPort ve iki de DVI konnektörünü kullanıyor.

Adobe RGB paletinin %75'ini karşılayabilen NEC MultiSync PA231W, Avrupa'da 749 Avro seviyesindeki etiket fiyatıyla satışa sunuluyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
vidoko 9 yıl
bu fiyat böyle gitmez yakında yerini bulur:..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mavizaman 9 yıl
Yanlış bilmiyorsam adobergb %70leri srgbnin %90larına denk geliyor.
noktakagit.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
bir ips panele göre özellikler iç açıcı değil.. renk karşılama oranı, tepki süresi yeni çıkacak bir ips monitöre göre vasat değerler.. ips monitör haberlerini hep sevmişimdir yaygınlaşması açısından ama bu monitör olmamış..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
homebird 9 yıl
Yahu şu NEC firmasının tasarım sorumlusu kim çok merak ediyorum doğrusu. Firmanın tüm monitör tasarımları 6-7 yıl önceki ürünlerle aynı. Buda olmamış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
apollonx 9 yıl
Nec firmasının hangi monitörü ucuz olmuşki bu olsun. Arkadaşların dediği gibide tasarımı çok basit ve kötü olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ocosman 9 yıl
kesinlikle bu fiyata daha iyilerinide bulmak mümkün
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
husNUKE 9 yıl
Tepki süresi uzun, RGB karşılayabilme değeri düşük, parlaklık ortalama, fiyat yüksek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl HP'den Carlos Bello ile yeni nesil yazıcı teknolojilerini konuştuk 9 yıl Haftanın en iyi 5 Android uygulaması -8- 9 yıl TG: MSI ile yeni Türkiye yapılanması ve ürünleri üzerine söyleşi 9 yıl 1e1: Razer oyun aksesuarları DeathAdder, Lachesis, Naga fare modelleri ve Lycosa oyuncu klavyesi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim