NEC'den IPS panelli yeni monitör: MultiSync PA231W

Hazırladığı monitörlerle daha çok profesyonelleri hedef alan NEC, MultiSync PA serisi altında hazırladığı 23-inç boyutundaki PA231W modelini duyurdu. IPS panel kullanan ve Full HD (1920 x 1080) formunda olan geniş ekran LCD monitör, 8ms (GTG) tepki süresine, 1000:1 karşıtlık oranuna ve 270 cd/m2 parlaklık seviyesine sahip. Güç tasarrufu için iki farklı Eco moduna sahip olan monitör, görüntü aktarımı için bir adet D-Sun ile birlikte bir adet DisplayPort ve iki de DVI konnektörünü kullanıyor.

Adobe RGB paletinin %75'ini karşılayabilen NEC MultiSync PA231W, Avrupa'da 749 Avro seviyesindeki etiket fiyatıyla satışa sunuluyor.