Need For Speed: Undercover inceleme videosu

Haber Editörü
Bu serinin artık hıza değil, yeniliğe ihtiyacı var.
Platform:PC, Playstation 3 ve Xbox 360
Yarış oyunları arasından ismi ile herkesin bildiği Need For Speed serisi, son çıkardığı yetersiz oyunlarla baya yara almıştı. Kendine has bir kitlesi olan oyun, bakalım Undercover ile eski havasınını yakalayabiliyor mu ?
Sistem Özellikleri
İşletim Sistemi: Windows XP (32bit)/Windows Vista (32/64bit)
İşlemci: Intel Pentium 4 2.8GHz veya daha yüksek ( 3.0GHz Vista için önerilir) veya daha iyi bir işlemci
Ram: 1 GB RAM (Windows Vista 1.5 GB RAM)
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 6500, ATI Radeon 9500 veya daha iyi bir ekran kartı
Boş Alan: 6GB disk alanı
http://www.donanimhaber.com/videolar.asp Paylaş Tweetle
gerisi traşa bağlar
oynamasanız hiç birşey kaybetmezsiniz.
Race Driver olarak GRID hala kral durumda bence !
dipnot : grid i beğenmeyen arkadaşların çoğu oynayamadığı için beğenmiyor :)
1-Optimizsayon rezaletti
2-Sanki araba değilde kamyon sürüyoruz oynanabilirlik 0
ama Undercover'da
1-Optimizsayon kötüydü sonra çıkan reloaded ile bu sorun çözüldü.imzamdaki sistemle 1024x768 medium-high arası 30-40 fps de rahat oynuyorum
2-Araba fizikleri nfs pro streete görü çok çok iyi
eee görüldüğü üzere nfs Undercover'ı beğenmemem için bir sebep yok