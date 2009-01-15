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Need For Speed: Undercover inceleme videosu

10 yıl
199,8b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdinç İyikul "By_e"
Haber Editörü
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Bu serinin artık hıza değil, yeniliğe ihtiyacı var.

Platform:PC, Playstation 3 ve Xbox 360

Yarış oyunları arasından ismi ile herkesin bildiği Need For Speed serisi, son çıkardığı yetersiz oyunlarla baya yara almıştı. Kendine has bir kitlesi olan oyun, bakalım Undercover ile eski havasınını yakalayabiliyor mu ?

Sistem Özellikleri

İşletim Sistemi: Windows XP (32bit)/Windows Vista (32/64bit)
İşlemci: Intel Pentium 4 2.8GHz veya daha yüksek ( 3.0GHz Vista için önerilir) veya daha iyi bir işlemci
Ram: 1 GB RAM (Windows Vista 1.5 GB RAM)
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 6500, ATI Radeon 9500 veya daha iyi bir ekran kartı
Boş Alan: 6GB disk alanı


http://www.donanimhaber.com/videolar.asp
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Tolgá 4 yıl
underground 3 çıkarsınlar 200 tl olsada alırım
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BSC Misafiri 4 yıl
Prostreet ve Undercover NFS serisinin rezaleti
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BSC Misafiri 7 yıl
arkadaşlar ben de ps2 var güzelde kötü yönleri şunlar her yarışta güneş doğmak üzere oluyor ve oyunu 4 günde bitirdim çok kolay. birde 2 soru sorabalirmiyim bana 1-ps2 için bir nfs serisi önerebilirmisiniz. 2-bugatti ps2 de varmı varsa hangi yarışta açılıyor allah aşkına bilen cevaplasın
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BSC Misafiri 8 yıl
N.F.S. serisi "NFS: Underground" 'dan sonra kendini bayaa bozdu...(NFS: Most Wanted hariç)
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DH Misafiri 9 yıl
nfs nin gelmiş geçmiş en kral oyunu most wandet tir
gerisi traşa bağlar
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exquisite 10 yıl
fren ( geri ) tuşunu kaldırdım. yerine nos u koydum :) kardeşim bile oynayabiliyor.çok kolay. Most Wanted bile undercover dan daha iyi diyebilirim.
oynamasanız hiç birşey kaybetmezsiniz.
Race Driver olarak GRID hala kral durumda bence !
dipnot : grid i beğenmeyen arkadaşların çoğu oynayamadığı için beğenmiyor :)
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Olur Öyle Şeyler 10 yıl
bu zevk ve renk meselesi
ben şahsen bu oyunu çok beğendim.Ben need for speed oyunlarından bir tek NFS PRO STREET'i beğenmemiştim nedeni ise:

1-Optimizsayon rezaletti
2-Sanki araba değilde kamyon sürüyoruz oynanabilirlik 0


ama Undercover'da

1-Optimizsayon kötüydü sonra çıkan reloaded ile bu sorun çözüldü.imzamdaki sistemle 1024x768 medium-high arası 30-40 fps de rahat oynuyorum
2-Araba fizikleri nfs pro streete görü çok çok iyi


eee görüldüğü üzere nfs Undercover'ı beğenmemem için bir sebep yok
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SilentAbyss 10 yıl
Gerçektende çok sıkıcı nfs artık saçmalamaya başladı eski seriler daha güzeldi
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tekken8 10 yıl
sen bana msn adresını verde goster yaptıgın calısmalrı su sıteye goz at felan dıyerek olmaz araba tasrımı hakkında yuzlerce ders ızledım senın verdıgın sıtelere ıhtıyacım yok bılmesem zaten bole konusmam
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fright 10 yıl
Bilmediğim şey hakkında yorum yapmam.Bende 3 boyut tasarımcıyım.eğer araba tasarımı için de bir şeyler öğrenmek istiyorsan şu siteye bi göz at.bilmemek ayıp değil.www.turkdesignstudio.com o zaman anlarsın tekken8 arkadaş... iyi eğlenceler...
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tekken8 10 yıl
arkasımız bısey solemıs 3d tasarım hakkında cızım ısık ver vray ver felan demıs dostum madem ısıgı vermek cızımı yapmak kaplamayı yapmak okadar kolay o atmosverı vermek okadar kolay o nfsedekı bu sahneyı cızde gorelım sen bı arabayı bıle cızemssın cızssen bıle o rengı o dızaynı o kaplamyı asla vermessın
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