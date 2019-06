Need For Speed: Undercover inceleme videosu

Bu serinin artık hıza değil, yeniliğe ihtiyacı var.

Platform:PC, Playstation 3 ve Xbox 360

Yarış oyunları arasından ismi ile herkesin bildiği Need For Speed serisi, son çıkardığı yetersiz oyunlarla baya yara almıştı. Kendine has bir kitlesi olan oyun, bakalım Undercover ile eski havasınını yakalayabiliyor mu ?

Sistem Özellikleri

İşletim Sistemi: Windows XP (32bit)/Windows Vista (32/64bit)

İşlemci: Intel Pentium 4 2.8GHz veya daha yüksek ( 3.0GHz Vista için önerilir) veya daha iyi bir işlemci

Ram: 1 GB RAM (Windows Vista 1.5 GB RAM)

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 6500, ATI Radeon 9500 veya daha iyi bir ekran kartı

Boş Alan: 6GB disk alanı

