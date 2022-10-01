Tekno Tur 1. Bölüm: Nokia'nın Türkiye ofisini geziyoruz

Tekno Tur isimli bu yeni serimizde Türkiye'deki teknoloji şirketlerinin Türkiye ofislerini gezeceğiz. İlk videomuzun konuğu ise hepimizin yakından tanıdığı Nokia.

Tekno Tur ismi ile başladığımız bu yeni video serimizde dünyaca ünlü teknoloji şirketlerinin, yeri geldiğinde oyun şirketlerinin Türkiye'deki ofislerini gezeceğiz. Belki bir gün yolumuz yurt dışındaki ofislere düşer.

Bu yeni serimizin ilk bölümünde ise daha öncesinde telefonlarla tanıdığımız ancak artık Türkiye'de 5G ile tanıdığımız Nokia'nın Türkiye ofisini ziyaret ettik. Sizlerin de gezmemizi istediği bir şirket varsa yorumlarda bizim paylaşmayı unutmayın.

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