Nvidia 40nm üretim teknolojisi için tasarım çalışmalarını tamamladı

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GeForce GTX 285 ve GeForce 295 modellerinde 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunu kullanan Nvidia, yeni nesil üretim teknolojiilerine geçiş çalışmalarına devam ediyor. 40nm üretim teknolojisine geçiş yapan ilk forma olabilme konusunda AMD-ATi ile yarışan Nvidia'nın yeni üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk grafik işlemci için tasarım çalışmalarını bitirdiği belirtiliyor.

Geçtiğimiz günlerde 40nm üretim teknolojisiyle orta segment için hazırlanan RV740 kod adlı grafik işlem biriminde tasarım çalışmalarını tamamladığı açıklanan AMD-ATi'nin aksine Nvidia'nın 40nm ile hazırlanacak ilk grafik işlemcisinin yüksek performans segmentini hedef alması bekleniyor. Zira Nvidia'nın GT200b GPU'sunu temel alan ve 40nm üretim teknolojisiyle geliştirilen GT212 GPU'sunu geliştirdiği bilinmekte.

Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni grafik işlem birimini yılın ikinci çeyreğinde lanse edilmesi beklenirken firmanın ilk çeyrek sonlanmadan yani önümüzdeki Mart ayı içerisinde yeni GPU'sunu tanıtabileceği belirtilmekte. Öte yandan Nvidia, yeni bir mimari üzerine inşa edilen ve DirectX 11 desteği sunacağı belirtilen GT300 kod adlı yeni nesil grafik işlemcisini ise yılın ikinci yarısında tanıtacak.