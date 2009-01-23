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Nvidia 40nm üretim teknolojisi için tasarım çalışmalarını tamamladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia 40nm üretim teknolojisi için tasarım çalışmalarını tamamladı
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GeForce GTX 285 ve GeForce 295 modellerinde 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunu kullanan Nvidia, yeni nesil üretim teknolojiilerine geçiş çalışmalarına devam ediyor. 40nm üretim teknolojisine geçiş yapan ilk forma olabilme konusunda AMD-ATi ile yarışan Nvidia'nın yeni üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk grafik işlemci için tasarım çalışmalarını bitirdiği belirtiliyor.

Geçtiğimiz günlerde 40nm üretim teknolojisiyle orta segment için hazırlanan RV740 kod adlı grafik işlem biriminde tasarım çalışmalarını tamamladığı açıklanan AMD-ATi'nin aksine Nvidia'nın 40nm ile hazırlanacak ilk grafik işlemcisinin yüksek performans segmentini hedef alması bekleniyor. Zira Nvidia'nın GT200b GPU'sunu temel alan ve 40nm üretim teknolojisiyle geliştirilen GT212 GPU'sunu geliştirdiği bilinmekte.

Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni grafik işlem birimini yılın ikinci çeyreğinde lanse edilmesi beklenirken firmanın ilk çeyrek sonlanmadan yani önümüzdeki Mart ayı içerisinde yeni GPU'sunu tanıtabileceği belirtilmekte. Öte yandan Nvidia, yeni bir mimari üzerine inşa edilen ve DirectX 11 desteği sunacağı belirtilen GT300 kod adlı yeni nesil grafik işlemcisini ise yılın ikinci yarısında tanıtacak.


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dante38 10 yıl
Sistem alıcam yeni benim için yapıolar saolsunlar :D:D
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awallabilla 10 yıl

Orjinalden alıntı: fx57

Öte yandan Nvidia, yeni bir mimari üzerine inşa edilen ve DirectX 11 desteği sunacağı belirtilen GT300 kod adlı yeni nesil grafik işlemcisini ise yılın ikinci yarısında tanıtacak.




Yok artık .. bu ne sürat anlamıyorum..
bu teknoloji çılgınlığını geçti artık.. tüketim çılgınlığı oldu.. gerçi tüketecek kadar parası olan düşünsün.. biz yorganımıza göre tüketiyoruz hala

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komiks 10 yıl
nvidia için güzel bir gelişme ama neden her zaman bellekler ddr3 bence belleklerin gelişmesi gerekiyor...
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justbejust 10 yıl
nvidia iyi kastı bu sefer. bu ekran kartlarına işlemci yetişmeyecek yakında, krizin anakart-işlemci sektörünü yavaşlatması sonucu fiyatı uygun işlemciler darboğaz falan yapacaklar.
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Master_Evil 10 yıl
dx11 kartlara az kaldı
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007captiva 10 yıl
bence ati biraz da hızlanmalı
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drkayzer 10 yıl
birinci kural nvidia asla ucuza bişey satmaz ikinci kural ne olursa olsun yaptığı kartlar hep stabildir baş ağrıtmaz
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scutaro 10 yıl
Orjinalden alıntı: drkayzer

birinci kural nvidia asla ucuza bişey satmaz ikinci kural ne olursa olsun yaptığı kartlar hep stabildir baş ağrıtmaz

Arada çok uçurum olmadıkça hangisi daha pahalı olursa olsun önemli değil ekran kartına 600tl vermişsem 100ytl daha vermektenmi kaçıcam yeterki oyunların çoğunda daha iyi olsun zaten bu önemli
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YunusYENEROGLU_69_ 10 yıl
Aytıca ati nm kücültmesinde fiyatlarıda kücültüyor ama nvidia tersini yapıyor.Ama bu kriz nvidia nın yapması gerekenleri cok ETKİLİ bicimde gözler önüne serdi.Hele su fiyatlar bi netlessin o zaman asıl yorumları yaparız.
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scutaro 10 yıl
Ati'nin ürettiği gpu'ların zar alanı daha küçükde ondan 48xx'ler aklını başına alması gerektiğini gösterdi bundan sonra nvidia'nın daha güçlü ürünler ve daha makul fiyatlar ile piyasaya girmesini bekliyoruz
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coupant 10 yıl
bu nvidia 10 nm ile de üretse fiyatları düşürmez ülkemizde. malları çok kıymetli Türkiye'de.
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scutaro 10 yıl
Nasıl olur anlayamadım ati varken hiç tamamlayabilirmi
şu 40nm gt212'ler çıksında alalım bir tane
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gordon01 10 yıl
Nvidia bu sefer elini çabuk tutmuşa benziyor
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sampiyon bilo 10 yıl
Daha directX'in tadına yeni yeni varıyoruz.DirectX 11 gelmiş çatmış.Offffffff offf.

Ama 40nm'ye geçmesi güzel.
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ali277 10 yıl
teknoloji çok hızlı ilerliyor -----


hızına yetişmek pahalı



40nm olması çok güzel
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ozzzy222 10 yıl
getirisi fiyatta indirim + vga larda serinlik olduktan sonra ooo çok sevindirici bir haber
birde bellekleri güncelleseler tam olacak
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