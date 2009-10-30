Nvidia, AMD'den Richard Huddy'nin açıklamalarına yanıt verdi

Geçtiğimiz günlerde AMD'den Richard Huddy, Nvidia'nın pazarlama blöfü yaptığını söylemiş ve hatta Nvidia'nın aksine kendi GPU'larında engelleyici hiçbir kapalı kod bulunmadığını ifade etmişti. AMD'nin açık standart yaklaşımını benimsediğini belirten Huddy, bu açıklamasıyla özellikle son günlerde sık sık gündeme gelen Batman: Arkham Asylum'daki "AA" tartışmasına gönderme yapmıştı.
Nvidia'dan Luciano Alibrandi ile yaptığımız sohbette kendisine Richard Huddy'nin ifadelerini hatırlattık ve Nvidia'nın engelleyici bir yaklaşımda olup olmadığını sorduk. Alibrandi açıklamasında açık standartların herkes için açık olduğunu ve Nvidia'nın OpenCL başta olmak üzere bu konuda yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını dile getirirken, engelleyici yaklaşımın ise kesinlikle doğru bir ifade olmadığını belirtti.
Batman: Arkham Asylum oyunu için geliştirici ekip ile bir yılı aşkın bir süre boyunca hummalı bir çalışma gerçekleştirdiklerini, hatta sadece PhysX efektleri için bile ciddi bir efor sarf ettiklerini söyleyen Alibrandi, rakiplerin de benzer teknolojiler geliştirebileceğini, firma olarak buna saygı duyduklarını belirtti. Ayrıca Luciano Alibrandi, açık standartlardan vazgeçmeyeceklerini fakat bununla birlikte Nvidia'nın endüstriye katma değer sağlamak adına CUDA mimarisi, 3DVision teknolojisi ve PhysX gibi yeni çözümler üzerindeki çalışmalarına da devam edeceğini sözlerine ekledi.
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ATI elemanı gayet mantıklı şeyler söylei. nVidia'nın güncel kalmaya çalıştığını, kartları geciktirdiğini unutturmaya çalıştığını söylüyordu gayet de haklı. Yani konuşulan boş bi konu falan değil.
Ondan Assasin's Creed'de DX10.1'i iptal ettiniz değil mi?
Yemez nvidia.Kart çıkar artık laf yapacağına.
biraz daha acıklar mısın
zira Assain's Creed i yapan firma istese dx 10.1 li süremez miydi neden nvidiaya suc atıyorsun?
peki nerede o yanıt hocam? ben mi göremedim?
laf salatası dışında tek bir net söz dahi yok cevap olarak nitelendirilecek...
Hadi ordan, endüstriye mi? nvidiaya mı? Katma değer sağlamak.