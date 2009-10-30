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Nvidia, AMD'den Richard Huddy'nin açıklamalarına yanıt verdi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia, AMD'den Richard Huddy'nin açıklamalarına yanıt verdi
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Geçtiğimiz günlerde AMD'den Richard Huddy, Nvidia'nın pazarlama blöfü yaptığını söylemiş ve hatta Nvidia'nın aksine kendi GPU'larında engelleyici hiçbir kapalı kod bulunmadığını ifade etmişti. AMD'nin açık standart yaklaşımını benimsediğini belirten Huddy, bu açıklamasıyla özellikle son günlerde sık sık gündeme gelen Batman: Arkham Asylum'daki "AA" tartışmasına gönderme yapmıştı.

Nvidia'dan Luciano Alibrandi ile yaptığımız sohbette kendisine Richard Huddy'nin ifadelerini hatırlattık ve Nvidia'nın engelleyici bir yaklaşımda olup olmadığını sorduk. Alibrandi açıklamasında açık standartların herkes için açık olduğunu ve Nvidia'nın OpenCL başta olmak üzere bu konuda yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını dile getirirken, engelleyici yaklaşımın ise kesinlikle doğru bir ifade olmadığını belirtti.

Batman: Arkham Asylum oyunu için geliştirici ekip ile bir yılı aşkın bir süre boyunca hummalı bir çalışma gerçekleştirdiklerini, hatta sadece PhysX efektleri için bile ciddi bir efor sarf ettiklerini söyleyen Alibrandi, rakiplerin de benzer teknolojiler geliştirebileceğini, firma olarak buna saygı duyduklarını belirtti. Ayrıca Luciano Alibrandi, açık standartlardan vazgeçmeyeceklerini fakat bununla birlikte Nvidia'nın endüstriye katma değer sağlamak adına CUDA mimarisi, 3DVision teknolojisi ve PhysX gibi yeni çözümler üzerindeki çalışmalarına da devam edeceğini sözlerine ekledi.


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IgorStravinsky 10 yıl
toysoLdier(V)


yenerbalcı

ortada birşey yok adam niye cevap versinki



İddia AMD:: bla bla bla
Cevap nVidia:: bla bla bla

konuşulan şey boş bi konu. Ortaya atan ne dediğini bilmiyor, cevaplayan ne dediğini bilmiyor. Böyle saçma bir tartışmayla da gündem yaratmaya çalışıyorlar. Aynı Türkiye'de birileri saman altından iş yürütürken birilerinin de televizyonlarda boy boy çıkıp saçma salak iddialarda bulunması gibi...

ATI elemanı gayet mantıklı şeyler söylei. nVidia'nın güncel kalmaya çalıştığını, kartları geciktirdiğini unutturmaya çalıştığını söylüyordu gayet de haklı. Yani konuşulan boş bi konu falan değil.
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bilalMW 10 yıl
nVİDİA'ya bak yavrum benim sen ne zeki şeysin öyle.Yalanını yesinler. :D :D
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theVATANSEVER 10 yıl
yuh valla neler dönüyormuş neler...yeni kart alacaktım nvidia olmayacak artık....
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iscanthere 10 yıl
kıvırmaya çalışmış ama kıvıramamış.3d vision hariç diğer teknolojileri o kadar ilgimi çekmiyor.
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XRacer 10 yıl
Alıntı:rakiplerin de benzer teknolojiler geliştirebileceğini, firma olarak buna saygı duyduklarını belirtti.
Ondan Assasin's Creed'de DX10.1'i iptal ettiniz değil mi?
Yemez nvidia.Kart çıkar artık laf yapacağına.
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fod 10 yıl

morning

Alıntı:rakiplerin de benzer teknolojiler geliştirebileceğini, firma olarak buna saygı duyduklarını belirtti.

Ondan Assasin's Creed'de DX10.1'i iptal ettiniz değil mi?
Yemez nvidia.Kart çıkar artık laf yapacağına.

biraz daha acıklar mısın
zira Assain's Creed i yapan firma istese dx 10.1 li süremez miydi neden nvidiaya suc atıyorsun?
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DISTURBED 10 yıl
ortaya karışık bi laf salatası yapmış.
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fx57 10 yıl
@sahafiec, dikkatli okunduğunda cevap fark edilebilir. Alibrandi'nin "oyunun geliştiricisi ile uzunca bir süre çalıştık, herkes kendi teknolojisini geliştirebilir" açıklamaları aslında verilmiş bir cevap. Zira Alibrandi esasında kendi çabamızla (buna hem maddi hem de mühendislik kaynakları eklenebilir) elde ettiğimiz birşeyi rakibimiz ile paylaşmama hakkımız var demek istiyor.
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-dehşet- 10 yıl
Parayı veren düdüğü çalar.
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MegaWolt38 10 yıl
Üç kağıtta bir numarayız diyememiş tabii.
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sahafiec 10 yıl
@fx57
Nvidia, AMD'den Richard Huddy'nin açıklamalarına yanıt verdi

peki nerede o yanıt hocam? ben mi göremedim?
laf salatası dışında tek bir net söz dahi yok cevap olarak nitelendirilecek...
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XivA 10 yıl
laf geçiştirmiş, ama kimse inanmamış...
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MÜŞAVİR 10 yıl

fx57
Ayrıca Luciano Alibrandi, açık standartlardan vazgeçmeyeceklerini fakat bununla birlikte Nvidia'nın endüstriye katma değer sağlamak adına CUDA mimarisi, 3DVision teknolojisi ve PhysX gibi yeni çözümler üzerindeki çalışmalarına da devam edeceğini sözlerine ekledi.




Hadi ordan, endüstriye mi? nvidiaya mı? Katma değer sağlamak.
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Beriko 10 yıl
Yani LagaLuga yapmis..
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