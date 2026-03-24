    Nvidia CEO’sundan tartışmalı AI açıklaması: “AGI’ye ulaştık”

    Nvidia CEO’su Jensen Huang, AGI’ye ulaşıldığını savundu. Ancak aynı konuşmada, AI ajanlarının büyük ölçekli şirketler kurmasının şimdilik mümkün olmadığını da vurguladı.

    Nvidia CEO’su Jensen Huang, teknoloji dünyasında uzun süredir tartışılan yapay genel zeka (AGI) konusunda dikkat çeken bir çıkış yaptı. Lex Fridman’ın podcast programına konuk olan Huang, “Bence AGI’ye ulaştık” sözleriyle hem sektörde hem de kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

    AGI tartışması yeniden alevlendi

    AGI, yani yapay genel zeka, genel hatlarıyla insan seviyesinde ya da insanı aşan bilişsel yeteneklere sahip yapay zeka sistemlerini ifade ediyor.

    Ancak kavramın net bir tanımı bulunmuyor ve bu belirsizlik, teknoloji liderleri arasında farklı yorumlara yol açıyor. Son dönemde birçok şirket, AGI yerine daha dar kapsamlı ve teknik olarak tanımlanabilir yeni terimler kullanmaya yönelmiş durumda. Buna rağmen AGI kavramı halen bazı büyük teknoloji anlaşmalarında kritik bir rol oynuyor. Özellikle OpenAI ile Microsoft arasındaki milyarlarca dolarlık anlaşmalarda bu kavrama özel maddeler bulunuyor.

    Program sırasında Fridman, AGI’yi “bir insanın yaptığı işi baştan sona üstlenebilen ve örneğin milyar dolarlık bir teknoloji şirketi kurup yönetebilen sistem” olarak tanımladı. Bu çerçevede Huang’a AGI’nin ne zaman gerçekleşeceğini soran Fridman, “Bence şu anda. Bence AGI'ye ulaştık.” cevabını aldı.

    Huang, bu iddiasını özellikle yeni nesil yapay zeka ajanlarının gelişimine dayandırdı. Açık kaynaklı bir platform olan OpenClaw üzerinden örnekler veren Nvidia CEO’su, bireysel kullanıcıların kendi AI ajanlarını geliştirerek farklı alanlarda aktif biçimde kullandığını belirtti. Huang’a göre bu ajanlar, sosyal medya uygulamalarından dijital karakterlere kadar geniş bir kullanım alanı yaratıyor.

    “Nvidia’yı kuramazlar”

    Programın ilerleyen bölümünde, AI ajanlarının sürdürülebilirliği konusunda daha "temkinli" bir tablo çizdi. Huang, “Birçok kişi bunu birkaç ay kullanıyor ve sonra bir şekilde sönüp gidiyor. Şimdi, bu ajanlardan 100.000’inin Nvidia’yı kurması ihtimali yüzde sıfır değerlendirmesinde bulundu.

    AGI’ye gerçekten ulaşılıp ulaşılmadığı konusu teknoloji dünyasında fikir ayrılıklarının en yoğun yaşandığı başlıklardan biri olmaya devam ediyor. Yüksek seviyede bir AGI’nin, şirket yönetimi, stratejik karar alma ve kompleks organizasyonları yürütme gibi insanlara özgü görevleri yerine getirebilmesi bekleniyor. Ancak bu potansiyel aynı zamanda iş gücü kaybı ve toplumsal etkiler gibi ciddi endişeleri de beraberinde getiriyor.

