Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin'den etkileyici bir yapay zeka daha geldi; Kimi K2 performansıyla dikkat çekiyor

    Çin'den gelen etkileyici yapay zekalara geçtiğimiz günlerde bir yenisi daha eklendi. Alibaba destekli Moonshot AI tarafından geliştirilen Kimi K2, performansıyla dikkat çekiyor.

    Kimi K2 yapay zeka
    Çin çıkışlı yapay zekalar, Batılı rakipleriyle kafa kafa yarışmaya, hatta zaman zaman onları geride bırakmaya devam ediyor. Alibaba ve Manus AI gibi dikkat çekici modellere bu hafta bir yenisi daha eklendi. Alibaba destekli Moonshot AI tarafından geliştirilen büyük dil modeli (LLM) Kimi K2, performansı ve verimliliğiyle yapay zeka meraklılarını etkilemeyi başardı.

    Moonshot AI, Kimi K2'yi geçtiğimiz haftanın sonunda açık kaynak kodlu olarak paylaştı. Kimi K2'nin performansı ve özellikleri paylaşılan ilk detaylar oldukça umut vericiydi. Ancak Çin'den gelen yapay zekalara hâlâ şüpheyle yaklaşıldığı için Kimi K2'nin bu vaatleri karşılayıp karşılamayacağı hakkında da soru işaretleri vardı. Ne var ki aradan geçen dört günde bu soru işaretleri ortadan kalkmış görünüyor. Zira Batı dünyasından gelen ilk izlenimler de Kimi K2'nin gerçekten etkileyici bir yapay zeka olduğunu söylüyor.

    Kimi K2, GPT-4.1 ve Claude Opus 4 gibi gelişmiş modellerle kıyaslanabilecek bir performans sunuyor ve bunu açık kaynak kodlu bir yapay zeka olarak, tamamen ücretsiz şekilde yapıyor. Verimlilik konusunda Batılı rakiplerinin önünde olan Kimi K2, düşük kullanım maliyetiyle dikkat çekiyor. K2, kod yazma kabiliyetiyle de sektördeki diğer büyük dil modellerine meydan okuyor.

    Kimi K2, Toplamda 1 Trilyon Parametre Barındırıyor

    Moonshot AI tarafından geliştirilen model, Mixture-of-Experts (MoE) mimarisine sahip ve toplamda 1 trilyon parametre barındırıyor. Ancak her bir token işlendiğinde bu parametrelerin yalnızca yaklaşık 32 milyarı aktif olarak devreye giriyor. 384 uzman modülden sekizi ve bir ortak uzman aynı anda çalışıyor. 61 katmandan oluşan bu dev yapının eğitimi, 15.5 trilyon token’lık bir veri setiyle tamamlanmış. Eğitim sürecinde dikkat mekanizmasında yaşanan dengesizlikleri önlemek için “MuonClip” adlı özel bir optimizasyon yöntemi tercih edilmiş. Model ayrıca 128 bin token’a kadar bağlam penceresi desteği sunuyor; bu da yaklaşık 192 sayfalık bir metni tek seferde işleyebileceği anlamına geliyor.

    Kullanıcıların Kimi uygulaması üzerinden ücretsiz olarak kullanabildiği Kimi K2, açık kaynak kodlu bir model olduğu için geliştiriciler tarafından da kendi projelerine entegre edilebiliyor. Üstelik kullanım maliyetleri de mevcut modellere göre oldukça düşük: 1 milyon giriş token'ı için sadece 15 cent, çıkış token'ı içinse 2.5 dolar talep ediliyor. Bu rakamlar, Claude’un 75 dolarlık çıkış token maliyetiyle kıyaslandığında aradaki farkı net biçimde ortaya koyuyor.

    Modelin ilk geri bildirimleri büyük oranda olumlu. Sosyal medyada yapılan yorumlar, özellikle kodlama görevlerinde Kimi K2’nin güven veren bir performans sunduğunu gösteriyor. MagicPath kurucusu Pietro Schirano, Kimi K2’nin Claude 3.5 Sonnet’ten bu yana üretimde kullanmaya gönül rahatlığıyla yaklaştığı ilk model olduğunu belirtiyor. Tabii diğer modeller gibi Kimi K2 de zaman zaman halüsinasyon sorunu yaşıyor, yani uydurma bilgi üretebiliyor. Ancak bu zaten sektör genelinde karşılaşılan bir sorun.

    Kimi K2’nin çıkışı, Çin merkezli yapay zeka modellerinin artık yalnızca yerel alternatifler değil, küresel ölçekte ciddi rakipler olabileceğini bir kez daha göstermiş oldu. OpenAI'ın açık kaynak kodlu modelini sürekli ertelediği bu dönemde Çin'den üst üste açık modellerin gelmesi, OpenAI üzerindeki baskıyı daha da arttırıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en büyük demir rezervi keşfedildi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Anlık Fırsatlar
    Son 15 Dakika'da ve En Son Tıklananlar
    Son 15 Dakikanın En Çok Tıklananları
    Son Tıklanan Sıcak Fırsatlar
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    noktanın doğruya göre simetriği kıvanç tatlıtuğ boy amortisörden gelen gıcırtı sesi karizmatik karakter isimleri mercedes paket sıralaması

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Spark 30 Pro
    Tecno Spark 30 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Asus Zenbook A14
    Asus Zenbook A14
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum