Çin'den etkileyici bir yapay zeka daha geldi; Kimi K2 performansıyla dikkat çekiyor

Çin çıkışlı yapay zekalar, Batılı rakipleriyle kafa kafa yarışmaya, hatta zaman zaman onları geride bırakmaya devam ediyor. Alibaba ve Manus AI gibi dikkat çekici modellere bu hafta bir yenisi daha eklendi. Alibaba destekli Moonshot AI tarafından geliştirilen büyük dil modeli (LLM) Kimi K2, performansı ve verimliliğiyle yapay zeka meraklılarını etkilemeyi başardı.

Moonshot AI, Kimi K2'yi geçtiğimiz haftanın sonunda açık kaynak kodlu olarak paylaştı. Kimi K2'nin performansı ve özellikleri paylaşılan ilk detaylar oldukça umut vericiydi. Ancak Çin'den gelen yapay zekalara hâlâ şüpheyle yaklaşıldığı için Kimi K2'nin bu vaatleri karşılayıp karşılamayacağı hakkında da soru işaretleri vardı. Ne var ki aradan geçen dört günde bu soru işaretleri ortadan kalkmış görünüyor. Zira Batı dünyasından gelen ilk izlenimler de Kimi K2'nin gerçekten etkileyici bir yapay zeka olduğunu söylüyor.

Kimi K2, GPT-4.1 ve Claude Opus 4 gibi gelişmiş modellerle kıyaslanabilecek bir performans sunuyor ve bunu açık kaynak kodlu bir yapay zeka olarak, tamamen ücretsiz şekilde yapıyor. Verimlilik konusunda Batılı rakiplerinin önünde olan Kimi K2, düşük kullanım maliyetiyle dikkat çekiyor. K2, kod yazma kabiliyetiyle de sektördeki diğer büyük dil modellerine meydan okuyor.

Kimi K2, Toplamda 1 Trilyon Parametre Barındırıyor

Moonshot AI tarafından geliştirilen model, Mixture-of-Experts (MoE) mimarisine sahip ve toplamda 1 trilyon parametre barındırıyor. Ancak her bir token işlendiğinde bu parametrelerin yalnızca yaklaşık 32 milyarı aktif olarak devreye giriyor. 384 uzman modülden sekizi ve bir ortak uzman aynı anda çalışıyor. 61 katmandan oluşan bu dev yapının eğitimi, 15.5 trilyon token’lık bir veri setiyle tamamlanmış. Eğitim sürecinde dikkat mekanizmasında yaşanan dengesizlikleri önlemek için “MuonClip” adlı özel bir optimizasyon yöntemi tercih edilmiş. Model ayrıca 128 bin token’a kadar bağlam penceresi desteği sunuyor; bu da yaklaşık 192 sayfalık bir metni tek seferde işleyebileceği anlamına geliyor.

Yapay zeka dünyasında bu hafta: 14 Temmuz 2025 19 sa. önce eklendi

Kullanıcıların Kimi uygulaması üzerinden ücretsiz olarak kullanabildiği Kimi K2, açık kaynak kodlu bir model olduğu için geliştiriciler tarafından da kendi projelerine entegre edilebiliyor. Üstelik kullanım maliyetleri de mevcut modellere göre oldukça düşük: 1 milyon giriş token'ı için sadece 15 cent, çıkış token'ı içinse 2.5 dolar talep ediliyor. Bu rakamlar, Claude’un 75 dolarlık çıkış token maliyetiyle kıyaslandığında aradaki farkı net biçimde ortaya koyuyor.

Modelin ilk geri bildirimleri büyük oranda olumlu. Sosyal medyada yapılan yorumlar, özellikle kodlama görevlerinde Kimi K2’nin güven veren bir performans sunduğunu gösteriyor. MagicPath kurucusu Pietro Schirano, Kimi K2’nin Claude 3.5 Sonnet’ten bu yana üretimde kullanmaya gönül rahatlığıyla yaklaştığı ilk model olduğunu belirtiyor. Tabii diğer modeller gibi Kimi K2 de zaman zaman halüsinasyon sorunu yaşıyor, yani uydurma bilgi üretebiliyor. Ancak bu zaten sektör genelinde karşılaşılan bir sorun.

Kimi K2’nin çıkışı, Çin merkezli yapay zeka modellerinin artık yalnızca yerel alternatifler değil, küresel ölçekte ciddi rakipler olabileceğini bir kez daha göstermiş oldu. OpenAI'ın açık kaynak kodlu modelini sürekli ertelediği bu dönemde Çin'den üst üste açık modellerin gelmesi, OpenAI üzerindeki baskıyı daha da arttırıyor.

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Çin'den dikkat çekici bir yapay zeka daha geldi: Kimi K2

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