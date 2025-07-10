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    TECNO AI artık Türkçe konuşuyor

    TECNO'nın yapay zeka özelliklerine Türkçe konuşma özelliği geldi. Tecno sahipleri artık sesli komutlar vererek yapay zeka özelliklerini kullanabiliyor.              

    TECNO AI artık Türkçe konuşuyor Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de üretim yapan Çinli telefon üreticisi Tecno, şimdi de Tecno AI yapay zeka teknolojisine Türkçe dil desteği ekledi. Uygun fiyatlı SPARK serisinden premium segmentteki Phantom ve kısa süre önce satışa sunulan CAMON 40 serisine kadar uzanan geniş ürün yelpazesi, artık Türkçe dil desteğiyle donatılıyor.

    Kullanıcılar Tecno yapay zekasını yazılı ve sesli olarak kullanabiliyor. Tecno’nun kişisel asistanı Ella Asistan Türkçe anlayabiliyor.

    Tecno yapay zeka özellikleri neler?

    Tecno cihazlar ile birlikte Ella isimli yapay zekalı asistan geliyor. Ella’ya Sor özelliği sayesinde kullanıcılar, sesli komut vererek arama yapabiliyor, telefonun ayarlarını özelleştirebiliyor ve birçok işlemi zahmetsizce gerçekleştirebiliyor.

    Ella Tek Dokunuşla Ekran Sorgulama özelliği ekranınızdaki metinleri özetliyor ve görsellerde düzenleme yapmanıza imkan tanıyor. AI Yazma Asistanı, yazdığınız bir yazıdaki imla hatalarını düzeltiyor, daha fazla bilgi ekleyebiliyor ve kullanım alanına göre metni revize edebiliyor.

    Daha önce pahalı telefonlarda gördüğümüz Circle to Search özelliği Tecno telefonlarla birlikte geliyor. Google iş birliğiyel sunulan bu özellik, ekrandaki herhangi bir görselin üzerine daire çizerek anında o nesne hakkında Google’da arama yapıyor.

    Google Cloud altyapısıyla desteklenen AI Translate özelliği, Bluetooth kulaklıklar aracılığıyla eş zamanlı çeviri desteği sunuyor. Hem çevrimdışı hem çevrimiçi çalışabilen bu özellik, seyahat, eğitim veya çok dilli iş görüşmeleri gibi durumlarda dil engelini ortadan kaldırıyor. 

    Tecno telefonlar, yapay zeka sayesinde telefon görüşmelerini yazıya döküyor ve görüşmenin özetini çıkarıyor. Ayrıca yapılması gereken şeyleri yapılacaklar listeli şeklinde sunuyor. Bu özellik telefon çağrılarının yanı sıra WhatsApp, WhatsApp Business, Line ve Facebook Messenger gibi popüler uygulamalarda da kullanılabiliyor.; Türkçenin yanı sıra İngilizce, Fransızca, Arapça, Rusça, İspanyolca, Endonezyaca ve Hintçe gibi birçok dili destekliyor. 

    AI Otomatik Arama Yanıtlama özelliği sayesinde yapay zeka bir görüşmeyi yanıtlayabiliyor, kaydını alabiliyor ve kullanıcı daha sonra bu görüşmeye ait metin dökümüne ve özetine kolayca erişebiliyor.

    AI Gürültü Giderme özelliği, yapay zeka sayesinde telefon görüşmesi esnasındaki gürültüleri gideriyor. AI Silgi 2.0, resimlerde istenmeyen nesneleri silebilirsiniz. AI Görüntü Genişletici, resmin etrafını yapay zeka ile doldurarak %40’a varan oranda genişletiyor. 

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    Güneş paneli kurulumunu hızlandıran robot

    S
    sonsabah 1 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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